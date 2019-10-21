Yeni çıkan kitaplar - 21 Ekim 2019

Yeni çıkanlar raflardaki yerini aldı. Bu hafta da ilginizi çekecek kitapları sizler için listeledik.

GECE GELEN

Boston’da yaşadığı trajik bir olay, yemek kitapları yazan Ava’yı ıssız bir sahil kasabasına sürükler. Burada kiraladığı 19. yüzyıldan kalma muhteşem malikânede hem kitabını yazabilecek hem de geçmişindeki hayaletlerden kurtulacaktır... Tess Gerritsen tutku ile gerilimi büyük bir beceriyle harmanlarken, okuru insan psikolojisinin derinliklerine götürüyor.

Gece Gelen

Tess Gerritsen

Çev.: Mehmet Gürsel

Doğan Kitap

S.: 296

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MENZİL - TARİKATIN İKİ YÜZÜ

Araştırmacı gazeteci-yazar Saygı Öztürk, Menzil’e ve Buhara’ya gitti, şeyhlerle, sofilerle konuştu, “tövbe alma”, “ölüm hatmesi” ritüellerine katıldı. Tarikatın dününü, bugününü, yaşananları, söylenenleri yerinde gördü, araştırdı, yaşadı ve yazdı.

Menzil - Tarikatın İki Yüzü

Saygı Öztürk

Doğan Kitap

S.: 272

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TÜRLÜ İŞLERİN ADAMI BOB HONEY

Dünyaca ünlü aktör ve aktivist Sean Penn’in kaleminden, müthiş bir karamizah anlatısı... Romanın kahramanı Bob Honey, görünüşe göre tipik bir Amerikan erkeği ama aslında bir kiralık katil. Fosseptik depoları satmak, başka ülkelerdeki diktatörler için havaifişek gösterileri düzenlemek gibi işler yapıyor. Ama sonra işler karışmaya başlıyor ve gittikçe çığırından çıkan Amerikan siyaseti karşısında isyan bayrağını çekiyor. Muhteşem Sean Penn, bu romanıyla edebiyat sahnesine unutulmaz bir biçimde girdi.

Türlü İşlerin Adamı Bob Honey

Sean Penn

Çev.: İlya Denizeli

Alakarga Yay.

S.: 200

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HİLEKÂRIN MARİFETİ BU DÜNYA

Hyde’ın modern kültür eleştirisinin güzide bir örneğini sunduğu bu çalışma, kültür ve dil tuzaklarından yaratıcı kaçışlar arayanlar için değerli bir el kitabı niteliğinde.

Hilekârın Marifeti Bu Dünya

Lewis Hyde

Çev.: Emine Ayhan

Alfa Yay.

S.: 600

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DÜNYANIN SİSTEMİ - BAROK DÖNGÜ 3LEMESİ 3

İngiltere, 1714. Zeki ve anlaşılmaz darphane müdürü ve gizli simyacı Isaac Newton ve onun başdüşmanı sinsi kalpazan Jack arasındaki gizli savaş Londra’da devam ediyor. Düşmanlıklar artık yeni ve daha değişken bir evreye giriyor, çünkü Vagabondlar kralı Jack’in tehlikeli bir planı var: İngiltere’nin yeni para sistemini tamamen çökertmek. Yaşlanan doğa filozofu Daniel Waterhouse, birbirleriyle çekişen iki dâhinin arasını düzeltme arayışı içinde. O, doğa filozoflarını havaya uçurmaya çalışan kara-kolluğun kimliğini araştırırken, politik gruplar da hasta kraliçenin ölümünü bekliyor. Isaac Newton ise simyanın kutsal kâsesinin, ebedi yaşamın anahtarının izini sürüyor.

Dünyanın Sistemi - Barok Döngü 3lemesi 3

Neil Stephenson

Çev.: Turgut Berkes

Alfa Yay.

S.: 992

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AŞK ASLA ÖLMEZ

Ivy hayatın, tüm zorluklarına rağmen çok güzel olduğuna inanıyordu. İleride Tristan’la çok mutlu olacağına. Bir de meleklere...

Aşk Asla Ölmez

Elizabeth Chandler

Çev.: Aslı Gizem Korkmaz - Uğur Mehter

Artemis Yay.

S.: 550

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HAFIZA

İşte bu kitabı, unutturulmak istenen ‘’yakın tarihimizi’’ hatırlatarak ‘’milli hafızamızı’’ tazelemek için yazdım. Hafızanı silip yeniden biçimlendirmelerine izin verme! Unutma, hatırla!

Hafıza

Sinan Meydan

İnkılap Yay.

S.: 408

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UYGARLIKLARIN BATIŞI

Uygarlıkların Batışı, doğup büyüdüğü Lübnan’ın çokkültürlülüğünden beslenen ve bunun önemini her zaman dile getiren Amin Maalouf’un Ölümcül Kimlikler ve Çivisi Çıkmış Dünya ile başladığı düşünce serüveninde en karamsar durak. Buzdağını gördüğü halde ilerlemeye devam eden insanlık gemisi için bir taziye...

Uygarlıkların Batışı

Amin Maalouf

Çev.: Ali Berktay

Yapı Kredi Yay.

S.: 200

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SARI DUVAR KAĞIDI - KARANLIK KİTAPLI

Feminist bilinçle yazan Amerikalı ilk yazar olarak kabul edilen, Kadınlar Ülkesi’nin yazarı Charlotte Perkins Gilman, “Sarı Duvar Kağıdı”nda eşiyle birlikte, kendisinin “perili ev” diye tanımladığı bir malikâneye taşınan ve odasındaki sarı duvar kağıdını saplantı haline getiren isimsiz kadın karakterinin başından geçen gerilimli bir öyküyü anlatıyor. Toplumsal cinsiyet, delilik, evlilik ve özgürlük gibi meseleleri tüyler ürperten bir hayalet hikâyesiyle birleştiren “Sarı Duvar Kağıdı”, yazıldığı günden beri en çok tartışılan ve incelenen korku eserlerinden. Doris Lessing, Toni Morrison ve Alice Walker gibi yazarları etkilemiş bir klasik.

Sarı Duvar Kağıdı - Karanlık Kitaplık

Charlotte Perkins Gilman

İthaki Yay.

S.: 72

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Damla Karakuş

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