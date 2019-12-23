Yeni çıkan kitaplar - 23 Aralık 2019

Yeni çıkanlar raflardaki yerini aldı. Bu hafta da ilginizi çekecek kitapları sizler için listeledik.

KAR VE İNCİ

Taşların yine sonradan yerine oturduğu, sembolik anlatımın çok katmanlı hikâyeyi dört yandan kuşattığı bir Nihan Kaya romanı daha. Müzik ve psikanaliz iç içe. Girift, psikolojik kurmaca sevenler için.

Kar ve İnci

Nihan Kaya

İthaki Yay.

S.: 240

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MUTLULUĞU YARATMAK

Canev Tatar; mutlu olmak, paylaşmak, korkular, ilişkiler, an’da kalmak ve bir olmak üzerine özgün, yalın ve essiz bir yolculuğa çıkarıyor okuru. Ve diyor ki; mutluluğu arayabilir, yaratabilir, yaşayabiliriz…

Mutluluğu Yaratmak

Canev Tatar

Libros Yay.

S.: 216

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BELAYA BULAŞ

Pulitzer Finalisti Belaya Bulaş, “Gerçek mi daha tuhaf yoksa kurgu mu?” sorusunu çoktan geride bıraktığımızı hissedenlerin, hiçbir şeyin hakiki ya da tuhaf sayılmadığı hemen şimdinin, az öncesinin, biraz sonrasının kitabı.

Belaya Bulaş

Kelly Link

İthaki Yay.

S.: 304

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GÖNÜL KAPISINDA BİR ELİF

Nalan Güven, yeni romanı Gönül Kapısında Bir Elif'te, hayatında her şey yerli yerinde görünen bir genç kadının içindeki boşluğu dolduracak kaynağı keşfetme hikâyesini anlatıyor. Rüya içinde rüyalarda seyahat veya seyir ettiği âlemde Hz. Şems, Hz. Mevlânâ, Şeyh-i Ekber, İbrahim Edhem Hz. gibi evliyalardan gelen hikmetlerle geçmişiyle hesaplaşmasını bitiren Elif, yaşanan her şeyin bir sebebi olduğu gerçeğine itimat ederek başka bir hale geçiyor...

Gönül Kapısında Bir Elif

Nalan Güven

Timaş Yay.

S.: 208

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İSİM ŞEHİR HAYVAN

Bir İgnliiz üvinersitesinde ypalın arşaıtramya gröe, klemileirn hrflareinin hnagi srıdaa yzaldıklarıı ömneli dğeliimş asılnda... Öenmli oaln, briinci ve sonncuu herflarin yrenide olamsımyış... Çnküü, kleimleri hraf hraf dğeil, btüün oalark oykuormuşsz... Ardakai hraflrein sırsaı kıraşık da osla düüzgn ouknuyormuş. Trüban bduur. Tartıışlan mselee ne oulrsa olusn, bşınaa ve sounna “trüban” koyğduunda, aarda ypılaan yaınlşları görmeszin... Yaınlşları düüzgn gbii oukmyaa, düüzgn gbii anlmaaya bşlarsaın. Sbaah klkaarsın trüban konşuuursn, aşkam yaatrsın trüban konşuuursn. Kaafn alalk blulak oulr ama... Akılnda bi tek trüban klaır!

İsim Şehir Hayvan

Yılmaz Özdil

Sia Yay.

S.: 488

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ACIYLA ÇARP KALBİM

Marie güzel olduğunu biliyordu. Uzun boyuyla, sarı saçları ve aydınlık yüzüyle kimse ona kayıtsız kalamazdı. On dokuz yaşındaydı. Harika bir gelecek uzanıyordu önünde. Bir başarı öyküsü olan bu filmin başrolünde olmak ne kadar eğlenceliydi! Bir gün Diane çıkageldi ve Marie’nin hikâyesi sona erdi. Elinizdeki kitap Diane’i anlatıyor. Marie’nin kıskandığı, ondan daha güzel olan tek kadını... Kızını. Çok satan kitapların yazarı, Fransa Akademisi Roman Büyük ödüllü Amélie Nothomb’dan anneliğe, evliliğe, kıskançlığa dair tuhaf bir hikâye.

Acıyla Çarp Kalbim

Amelie Nothomb

Çev.: Ayşe Ece

Turkuvaz Kitap

S.: 128

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KARARSIZ ZAMAN, ZAMANSIZ ÖLÜM

Kararsız Zaman, Zamansız Ölüm, Ahmet Kırkavak’ın bizi çekiştirmeden, tek bir el işareti ile yanına çağıran, yeni dostlarla tanıştırıp amansız düşmanlarla kavgaya tutuşturan öykülerinden oluşuyor.

Kararsız Zaman, Zamansız Ölüm

Ahmet Kırkavak

İthaki Yay.

S.: 120

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YÜZYILIN İÇİNDEN DÜŞEN ADAM

Moritz Rinke, yayımlandığı sene çoksatarlar arasına giren Yüzyılın İçinden Düşen Adam’da karakterlerinin derinliklerine inerken, tıpkı Worpswede bataklıklarından çıkan cesetler gibi derine gömülmüş karanlık sırları gün ışığına çıkarıyor.

Yüzyılın İçinden Düşen Adam

Moritz Rinke

Çev.: Ömürnaz Kurt

Can Yay.

S.: 456

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SONBAHAR

Eşsiz Ali Smith’in hayal gücünden, yaşlanma ve zaman üzerine, aşk ve bizzat hikâyeler üzerine, zamanı kapsayışı geniş ve tarihteki seyahatinde ayağına çabuk bir hikâye…

Sonbahar

Ali Smith

Çev.: Seda Çıngay Mellor

Kafka Kitap

S.: 216

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SEN BEN BİZ

Sen Ben Biz, yaptığımız seçimlere, girdiğimiz yollara, dönüm noktalarımıza dair müthiş bir roman. Film hakları Trademark'a satılan, 24 dile çevrilen Sen Ben Biz, Laura Barnett'ten müthiş bir çıkış romanı...

Sen Ben Biz

Laura Barnett

Çev.: Murat Karlıdağ

April Yay.

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ANNEMİN ELLERİ

Rabia Burhan’ın merakla beklenen ikinci şiir kitabı “Annemin Elleri” bizi en zayıf noktamızdan yakalıyor. Ama vurmuyor. Şefkatle tutuyor. Çocukluğumuzdaki gibi…

Annemin Elleri

Rabia Burhan

Edebiyatist

S.: 104

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Damla Karakuş

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