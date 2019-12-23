Yeni çıkan kitaplar - 23 Aralık 2019

Yeni çıkanlar raflardaki yerini aldı. Bu hafta da ilginizi çekecek kitapları sizler için listeledik.
KAR VE İNCİ
Taşların yine sonradan yerine oturduğu, sembolik anlatımın çok katmanlı hikâyeyi dört yandan kuşattığı bir Nihan Kaya romanı daha. Müzik ve psikanaliz iç içe. Girift, psikolojik kurmaca sevenler için.
Kar ve İnci
Nihan Kaya
İthaki Yay.
S.: 240
Kitabı satın almak için tıklayınız: idefix
MUTLULUĞU YARATMAK
Canev Tatar; mutlu olmak, paylaşmak, korkular, ilişkiler, an’da kalmak ve bir olmak üzerine özgün, yalın ve essiz bir yolculuğa çıkarıyor okuru. Ve diyor ki; mutluluğu arayabilir, yaratabilir, yaşayabiliriz…
Mutluluğu Yaratmak
Canev Tatar
Libros Yay.
S.: 216
Kitabı satın almak için tıklayınız: idefix
BELAYA BULAŞ
Pulitzer Finalisti Belaya Bulaş, “Gerçek mi daha tuhaf yoksa kurgu mu?” sorusunu çoktan geride bıraktığımızı hissedenlerin, hiçbir şeyin hakiki ya da tuhaf sayılmadığı hemen şimdinin, az öncesinin, biraz sonrasının kitabı.
Belaya Bulaş
Kelly Link
İthaki Yay.
S.: 304
Kitabı satın almak için tıklayınız: idefix
GÖNÜL KAPISINDA BİR ELİF
Nalan Güven, yeni romanı Gönül Kapısında Bir Elif'te, hayatında her şey yerli yerinde görünen bir genç kadının içindeki boşluğu dolduracak kaynağı keşfetme hikâyesini anlatıyor. Rüya içinde rüyalarda seyahat veya seyir ettiği âlemde Hz. Şems, Hz. Mevlânâ, Şeyh-i Ekber, İbrahim Edhem Hz. gibi evliyalardan gelen hikmetlerle geçmişiyle hesaplaşmasını bitiren Elif, yaşanan her şeyin bir sebebi olduğu gerçeğine itimat ederek başka bir hale geçiyor...
Gönül Kapısında Bir Elif
Nalan Güven
Timaş Yay.
S.: 208
Kitabı satın almak için tıklayınız: idefix
İSİM ŞEHİR HAYVAN
Bir İgnliiz üvinersitesinde ypalın arşaıtramya gröe, klemileirn hrflareinin hnagi srıdaa yzaldıklarıı ömneli dğeliimş asılnda... Öenmli oaln, briinci ve sonncuu herflarin yrenide olamsımyış... Çnküü, kleimleri hraf hraf dğeil, btüün oalark oykuormuşsz... Ardakai hraflrein sırsaı kıraşık da osla düüzgn ouknuyormuş. Trüban bduur. Tartıışlan mselee ne oulrsa olusn, bşınaa ve sounna “trüban” koyğduunda, aarda ypılaan yaınlşları görmeszin... Yaınlşları düüzgn gbii oukmyaa, düüzgn gbii anlmaaya bşlarsaın. Sbaah klkaarsın trüban konşuuursn, aşkam yaatrsın trüban konşuuursn. Kaafn alalk blulak oulr ama... Akılnda bi tek trüban klaır!
İsim Şehir Hayvan
Yılmaz Özdil
Sia Yay.
S.: 488
Kitabı satın almak için tıklayınız: idefix
ACIYLA ÇARP KALBİM
Marie güzel olduğunu biliyordu. Uzun boyuyla, sarı saçları ve aydınlık yüzüyle kimse ona kayıtsız kalamazdı. On dokuz yaşındaydı. Harika bir gelecek uzanıyordu önünde. Bir başarı öyküsü olan bu filmin başrolünde olmak ne kadar eğlenceliydi! Bir gün Diane çıkageldi ve Marie’nin hikâyesi sona erdi. Elinizdeki kitap Diane’i anlatıyor. Marie’nin kıskandığı, ondan daha güzel olan tek kadını... Kızını. Çok satan kitapların yazarı, Fransa Akademisi Roman Büyük ödüllü Amélie Nothomb’dan anneliğe, evliliğe, kıskançlığa dair tuhaf bir hikâye.
Acıyla Çarp Kalbim
Amelie Nothomb
Çev.: Ayşe Ece
Turkuvaz Kitap
S.: 128
Kitabı satın almak için tıklayınız: idefix
KARARSIZ ZAMAN, ZAMANSIZ ÖLÜM
Kararsız Zaman, Zamansız Ölüm, Ahmet Kırkavak’ın bizi çekiştirmeden, tek bir el işareti ile yanına çağıran, yeni dostlarla tanıştırıp amansız düşmanlarla kavgaya tutuşturan öykülerinden oluşuyor.
Kararsız Zaman, Zamansız Ölüm
Ahmet Kırkavak
İthaki Yay.
S.: 120
Kitabı satın almak için tıklayınız: idefix
YÜZYILIN İÇİNDEN DÜŞEN ADAM
Moritz Rinke, yayımlandığı sene çoksatarlar arasına giren Yüzyılın İçinden Düşen Adam’da karakterlerinin derinliklerine inerken, tıpkı Worpswede bataklıklarından çıkan cesetler gibi derine gömülmüş karanlık sırları gün ışığına çıkarıyor.
Yüzyılın İçinden Düşen Adam
Moritz Rinke
Çev.: Ömürnaz Kurt
Can Yay.
S.: 456
Kitabı satın almak için tıklayınız: idefix
SONBAHAR
Eşsiz Ali Smith’in hayal gücünden, yaşlanma ve zaman üzerine, aşk ve bizzat hikâyeler üzerine, zamanı kapsayışı geniş ve tarihteki seyahatinde ayağına çabuk bir hikâye…
Sonbahar
Ali Smith
Çev.: Seda Çıngay Mellor
Kafka Kitap
S.: 216
Kitabı satın almak için tıklayınız: idefix
SEN BEN BİZ
Sen Ben Biz, yaptığımız seçimlere, girdiğimiz yollara, dönüm noktalarımıza dair müthiş bir roman. Film hakları Trademark'a satılan, 24 dile çevrilen Sen Ben Biz, Laura Barnett'ten müthiş bir çıkış romanı...
Sen Ben Biz
Laura Barnett
Çev.: Murat Karlıdağ
April Yay.
Kitabı satın almak için tıklayınız: idefix
ANNEMİN ELLERİ
Rabia Burhan’ın merakla beklenen ikinci şiir kitabı “Annemin Elleri” bizi en zayıf noktamızdan yakalıyor. Ama vurmuyor. Şefkatle tutuyor. Çocukluğumuzdaki gibi…
Annemin Elleri
Rabia Burhan
Edebiyatist
S.: 104
Kitabı satın almak için tıklayınız: idefix
*
Damla Karakuş
Instagram: biyografivekitap