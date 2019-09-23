Yeni çıkan kitaplar - 23 Eylül 2019

Yeni çıkanlar raflardaki yerini aldı. Bu hafta da ilginizi çekecek kitapları sizler için listeledik.

ASLANLI YOL

Sunay Akın’dan Cumhuriyet tarihin “ilk” aydınlarının hikâyeleri! Taksim Meydanı’nın simgesi Cumhuriyet Anıtı’nın yapımı için Roma’ya gönderilen 21 yaşında bir genç kadın Sabiha Ziya, kültür ve sanatın gelişimi için yaptıklarıyla bir döneme adını altın harflerle yazdırmış Hasan Ali Yücel’in “bir çocuk olarak” portresi, karikatürist Altan Erbulak’ın henüz çocukken Mustafa Kemal’le karşılaşma anları, Atatürk’ün kütüphanecisi Nuri Ulusu’nun çocukluğunda kendine çizdiği yol, Türkiye’nin ilk kadın tiyatrocusu Afife Jale, savaş sırasında insanlara umut veren Çalıkuşu ve çok daha fazlası Sunay Akın’ın etkileyici anlatımıyla Aslanlı Yol’da kendine yer buluyor...

Aslanlı Yol

Sunay Akın

Karakarga Yay.

S.: 103

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HER ŞEYE CANINI SIKMA EY GÖNÜL

... Milyonlarca okurun içsel yolculuğuna uzun yıllardır rehberlik etmeye devam eden yazar Uğur Koşar’ın Her Şeye Canını Sıkma Ey Gönül adlı bu kitabı, sınav yolunu cennete çevirmek niyetiyle kaleme alınmış, ilim, ilham ve bilgi dolu bir şifa kaynağı.

Her Şeye Canını Sıkma Ey Gönül

Uğur Koşar

Destek Yay.

S.: 176

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SENİ SANA GERİ VERECEĞİM

Ne korkularımızı ne de çözümleyemediklerimizi dile getirebiliriz... Taklit mi ediyoruz yoksa yaşıyor muyuz onu da bilemeyiz... Kimdir aynada bize bakan, inancımız nedir, her şey miyiz hiçbir şey mi bir türlü çözemeyiz... Boşanmak mı, terk etmek mi, ayrılmak mı zor gelir bize cevabını veremeyiz...

Seni Sana Geri Vereceğim

Ayşe Aslı Bozdağ

Destek Yay.

S.: 248

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REDD-İ AKIL

Ayşegül Ekinci, Türkiye’de hep konuşulan, ama edebiyatımızda çok az dokunulan istihbarat dünyasını ve uluslararası güç savaşlarını, enfes bir politik-polisiye romanla okurun önüne getiriyor...

Redd-i Akıl

Ayşegül Ekinci

Nemesis Kitap

S.: 216

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ÇOCUKLARIMIZLA İTİŞMEYELİM İLETİŞELİM

Bebekler doğar, büyür ve konuşmaya başlar! ‘Dişimi fırçalamıcammm’ der! ‘Ödevimi yapmıcaamm!’ der!

Çocuklarımızla İtişmeyelim İletişelim

Hatice Kübra Tongar

Hayykitap

S.: 168

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PERVANE

Geçmişinde yaşadığı trajik olaydan kaçan Ayşe, bebeğiyle birlikte yeni bir hayat kurmaya kararlıdır. Yeni hayatının ilk gününde karşılaştığı Kenan, daha ilk bakışta Ayşe’nin ahu gözlerinin esiri olmuştur. Ama Ayşe’nin hayatında bebeğinden başka kimseye yer yoktur. İkili arasında yaşanan büyük anlaşmazlık, aralarında derin bir uçurum açacaktır...

Pervane

Gülsen Kılıçarslan

Nemesis Kitap

S.: 360

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BİRİNCİ KIYAMET

Buğra Gülsoy, bir ilk romandan beklenmeyecek bir kurgu ustalığı ve işlek bir dille okurlarına ilginç bir hikâye anlatıyor. Okurların sayfalar akıp giderken alacağı edebiyat tadını tahmin edebiliyorum. (Zülfü Livaneli)

Birinci Kıyamet

Buğra Gülsoy

İnkılap Kitabevi

S.: 216

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TUTARSIZLIKLAR

Alman felsefeci Marcus Steinweg’i Aşikarlık Dehşeti: Sahte Kesinlikler’le tanıtmıştık sizlere. Steinweg ilk kitabında benimsediği yöntemin aynısını, arzudan cinselliğe, güncel sanattan eleştirel düşünceye, ahlaktan edebiyata uzanan çeşitli konularda toplamda yüz otuz altı başlığın yer aldığı Tutarsızlıklar’da da sürdürüyor. Fragmanlar, vecizeler, uzun tefekkürler ve notların içinden sarih bir felsefi konumun billurlarlaştığı bu kitap, içinde yaşadığımız gerçekliğin tutarsızlığını ifade eden ve kendi yapısıyla bizatihi ortaya koyan bir bakışı gözler önüne seriyor. Ne yerleşik yazma teamüllerine uyan ne de ucuz popülerliğin sularında kulaç atan Tutarsızlıklar, gücünü tam da yarıklarda dolanmasından alıyor...

Tutarsızlıklar

Marcus Steinweg

İthaki Yay.

S.: 127

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SİVİL İTAATSİZLİK

19. yüzyılın en büyük entelektüellerinden, kölelik karşıtı, çevreci ve vergi direnişçisi olan Henry David Thoreau, sivil itaatsizlik terimini siyasi literatüre sokan ilk kişidir. Sivil İtaatsizlik’teki düşünceleriyle Mahatma Gandi ve Martin Luther King gibi büyük siyasi figürlerin fikirlerini etkilemiştir. “En iyi hükümet en az hükmedendir,” sözüyle başladığı bu denemesinde vicdan, insan onuru, hükümetin gerekliliği gibi meseleleri masaya yatırır. Bu kitapta ayrıca yazarın İlkesiz Hayat adlı metnini de bulacaksınız.

Sivil İtaatsizlik

Henry David Thoreau

İthaki Yay.

S.: 72

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BÜYÜK KEDERLER KÜÇÜK ÖYKÜLER

Ali Lidar, Büyük Kederler Küçük Öyküler kitabıyla yaşamın ağrılı yanlarına neyin merhem olacağını gösteriyor okuruna. Bu öyküler görünmez bir yara bandıyla gezdirecek okuru, onların ruhlarını parçalayıp tekrar onaracak. Samimi dili ve sarsıcı kurgusuyla her biri tekrar tekrar okunacak öykülerden oluşan Büyük Kederler Küçük Öyküler dalgalarıyla kıyıları döven, seyredenin gözlerini ayıramadığı masmavi bir deniz gibi içine çekiyor okuru.

Büyük Kederler Küçük Öyküler

Ali Lidar

İthaki Yay.

S.: 112

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İSYAN

Paste Magazine’e Göre 2017 Yılının En İyi Genç Yetişkin Romanı! Dünyada insanlar keskin çizgilerle ikiye ayrılmıştır ve bu düzenin sadece bir kazananı vardır. Zenginler, kendilerini hava kirliliğinden ve hastalıklardan koruyan özel kostümler giyerken kalan herkes fakirliğin pençesinde kırklı yaşlarını bile göremeden ölmektedir. İnsanların yozlaşmışlığı yüzünden hayatını kaybetmiş annesinin acısını içinde taşıyan Zhou, bedeli ne olursa olsun bu düzeni değiştirmeye kararlıdır...

İsyan

Cindy Pon

Yabancı Yay.

S.: 296

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Damla Karakuş

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