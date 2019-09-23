Yeni çıkan kitaplar - 23 Eylül 2019

Yeni çıkanlar raflardaki yerini aldı. Bu hafta da ilginizi çekecek kitapları sizler için listeledik.
ASLANLI YOL
Sunay Akın’dan Cumhuriyet tarihin “ilk” aydınlarının hikâyeleri! Taksim Meydanı’nın simgesi Cumhuriyet Anıtı’nın yapımı için Roma’ya gönderilen 21 yaşında bir genç kadın Sabiha Ziya, kültür ve sanatın gelişimi için yaptıklarıyla bir döneme adını altın harflerle yazdırmış Hasan Ali Yücel’in “bir çocuk olarak” portresi, karikatürist Altan Erbulak’ın henüz çocukken Mustafa Kemal’le karşılaşma anları, Atatürk’ün kütüphanecisi Nuri Ulusu’nun çocukluğunda kendine çizdiği yol, Türkiye’nin ilk kadın tiyatrocusu Afife Jale, savaş sırasında insanlara umut veren Çalıkuşu ve çok daha fazlası Sunay Akın’ın etkileyici anlatımıyla Aslanlı Yol’da kendine yer buluyor...
Aslanlı Yol
Sunay Akın
Karakarga Yay.
S.: 103
Kitabı satın almak için tıklayınız: idefix
HER ŞEYE CANINI SIKMA EY GÖNÜL
... Milyonlarca okurun içsel yolculuğuna uzun yıllardır rehberlik etmeye devam eden yazar Uğur Koşar’ın Her Şeye Canını Sıkma Ey Gönül adlı bu kitabı, sınav yolunu cennete çevirmek niyetiyle kaleme alınmış, ilim, ilham ve bilgi dolu bir şifa kaynağı.
Her Şeye Canını Sıkma Ey Gönül
Uğur Koşar
Destek Yay.
S.: 176
Kitabı satın almak için tıklayınız: idefix
SENİ SANA GERİ VERECEĞİM
Ne korkularımızı ne de çözümleyemediklerimizi dile getirebiliriz... Taklit mi ediyoruz yoksa yaşıyor muyuz onu da bilemeyiz... Kimdir aynada bize bakan, inancımız nedir, her şey miyiz hiçbir şey mi bir türlü çözemeyiz... Boşanmak mı, terk etmek mi, ayrılmak mı zor gelir bize cevabını veremeyiz...
Seni Sana Geri Vereceğim
Ayşe Aslı Bozdağ
Destek Yay.
S.: 248
Kitabı satın almak için tıklayınız: idefix
REDD-İ AKIL
Ayşegül Ekinci, Türkiye’de hep konuşulan, ama edebiyatımızda çok az dokunulan istihbarat dünyasını ve uluslararası güç savaşlarını, enfes bir politik-polisiye romanla okurun önüne getiriyor...
Redd-i Akıl
Ayşegül Ekinci
Nemesis Kitap
S.: 216
Kitabı satın almak için tıklayınız: ideifx
ÇOCUKLARIMIZLA İTİŞMEYELİM İLETİŞELİM
Bebekler doğar, büyür ve konuşmaya başlar! ‘Dişimi fırçalamıcammm’ der! ‘Ödevimi yapmıcaamm!’ der!
Çocuklarımızla İtişmeyelim İletişelim
Hatice Kübra Tongar
Hayykitap
S.: 168
Kitabı satın almak için tıklayınız: idefix
PERVANE
Geçmişinde yaşadığı trajik olaydan kaçan Ayşe, bebeğiyle birlikte yeni bir hayat kurmaya kararlıdır. Yeni hayatının ilk gününde karşılaştığı Kenan, daha ilk bakışta Ayşe’nin ahu gözlerinin esiri olmuştur. Ama Ayşe’nin hayatında bebeğinden başka kimseye yer yoktur. İkili arasında yaşanan büyük anlaşmazlık, aralarında derin bir uçurum açacaktır...
Pervane
Gülsen Kılıçarslan
Nemesis Kitap
S.: 360
Kitabı satın almak için tıklayınız: idefix
BİRİNCİ KIYAMET
Buğra Gülsoy, bir ilk romandan beklenmeyecek bir kurgu ustalığı ve işlek bir dille okurlarına ilginç bir hikâye anlatıyor. Okurların sayfalar akıp giderken alacağı edebiyat tadını tahmin edebiliyorum. (Zülfü Livaneli)
Birinci Kıyamet
Buğra Gülsoy
İnkılap Kitabevi
S.: 216
Kitabı satın almak için tıklayınız: idefix
TUTARSIZLIKLAR
Alman felsefeci Marcus Steinweg’i Aşikarlık Dehşeti: Sahte Kesinlikler’le tanıtmıştık sizlere. Steinweg ilk kitabında benimsediği yöntemin aynısını, arzudan cinselliğe, güncel sanattan eleştirel düşünceye, ahlaktan edebiyata uzanan çeşitli konularda toplamda yüz otuz altı başlığın yer aldığı Tutarsızlıklar’da da sürdürüyor. Fragmanlar, vecizeler, uzun tefekkürler ve notların içinden sarih bir felsefi konumun billurlarlaştığı bu kitap, içinde yaşadığımız gerçekliğin tutarsızlığını ifade eden ve kendi yapısıyla bizatihi ortaya koyan bir bakışı gözler önüne seriyor. Ne yerleşik yazma teamüllerine uyan ne de ucuz popülerliğin sularında kulaç atan Tutarsızlıklar, gücünü tam da yarıklarda dolanmasından alıyor...
Tutarsızlıklar
Marcus Steinweg
İthaki Yay.
S.: 127
Kitabı satın almak için tıklayınız: idefix
SİVİL İTAATSİZLİK
19. yüzyılın en büyük entelektüellerinden, kölelik karşıtı, çevreci ve vergi direnişçisi olan Henry David Thoreau, sivil itaatsizlik terimini siyasi literatüre sokan ilk kişidir. Sivil İtaatsizlik’teki düşünceleriyle Mahatma Gandi ve Martin Luther King gibi büyük siyasi figürlerin fikirlerini etkilemiştir. “En iyi hükümet en az hükmedendir,” sözüyle başladığı bu denemesinde vicdan, insan onuru, hükümetin gerekliliği gibi meseleleri masaya yatırır. Bu kitapta ayrıca yazarın İlkesiz Hayat adlı metnini de bulacaksınız.
Sivil İtaatsizlik
Henry David Thoreau
İthaki Yay.
S.: 72
Kitabı satın almak için tıklayınız: idefix
BÜYÜK KEDERLER KÜÇÜK ÖYKÜLER
Ali Lidar, Büyük Kederler Küçük Öyküler kitabıyla yaşamın ağrılı yanlarına neyin merhem olacağını gösteriyor okuruna. Bu öyküler görünmez bir yara bandıyla gezdirecek okuru, onların ruhlarını parçalayıp tekrar onaracak. Samimi dili ve sarsıcı kurgusuyla her biri tekrar tekrar okunacak öykülerden oluşan Büyük Kederler Küçük Öyküler dalgalarıyla kıyıları döven, seyredenin gözlerini ayıramadığı masmavi bir deniz gibi içine çekiyor okuru.
Büyük Kederler Küçük Öyküler
Ali Lidar
İthaki Yay.
S.: 112
Kitabı satın almak için tıklayınız: idefix
İSYAN
Paste Magazine’e Göre 2017 Yılının En İyi Genç Yetişkin Romanı! Dünyada insanlar keskin çizgilerle ikiye ayrılmıştır ve bu düzenin sadece bir kazananı vardır. Zenginler, kendilerini hava kirliliğinden ve hastalıklardan koruyan özel kostümler giyerken kalan herkes fakirliğin pençesinde kırklı yaşlarını bile göremeden ölmektedir. İnsanların yozlaşmışlığı yüzünden hayatını kaybetmiş annesinin acısını içinde taşıyan Zhou, bedeli ne olursa olsun bu düzeni değiştirmeye kararlıdır...
İsyan
Cindy Pon
Yabancı Yay.
S.: 296
Kitabı satın almak için tıklayınız: idefix
*
Damla Karakuş
Instagram: biyografivekitap