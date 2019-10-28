Yeni çıkan kitaplar - 28 Ekim 2019

Yeni çıkanlar raflardaki yerini aldı. Bu hafta da ilginizi çekecek kitapları sizler için listeledik.

TIM COOK

Cook’un meslektaşlarıyla yapılan röportajlara dayanan ve Leander Kahney’nin “Jony Ive”, “Nasıl Steve Jobs Olunur?” kitaplarından alışık olduğumuz o sürükleyici anlatımıyla Tim Cook kitabı bizlere Apple’ın son zamanlardaki mücadeleleri ve zirve noktaları hakkında yepyeni bir bakış açısı sunuyor.

Tim Cook - Apple'i Bir Sonraki Kademeye Taşıyan Dahi

Leander Kahney

Sıfırbir Yay.

S.: 256

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SPİRİTÜEL UYANIŞ

Gözlerini kapat ve kendi içine dön. Düştüğün ve kalktığın, acıktığın ve doyduğun, güldüğün ve ağladığın, üşüdüğün ve ısındığın, kazandığın ve kaybettiğin, mücadele ettiğin ve yenildiğin anların hepsini ve kendini kucakla. Her deneyimine ve bunları sana yaşatanlara teşekkür et.

Spiritüel Uyanış

Can Perimçek

Müptela Yay.

S.: 200

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KARANTİNA DÖRDÜNCÜ PERDE

Zeynep, Onur, Burak ve Mert tam da her şey normale dönüyor derken yeniden karanlığın içine çekiliyor. Karantina serisi son perdeye doğru ilerlerken bir önceki durak olan Dördüncü Perde’yle karşınızda!

Karantina Dördüncü Perde - Mahşerin Dört Atlısının Hikâyesi

Büşra Alkoç

İndigo Yay.

S.: 336

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NICKEL ÇOCUKLARI

... Yakın geçmişe ayna tutan bu sürprizli roman, Yeraltı Demiryolu’nun koyduğu noktanın ardından yeni bir sayfa açıyor ve Pulitzer ödüllü Colson Whitehead’i gündeş edebiyatın en kayda değer isimleri arasına taşıyor. Colson Whitehead, Amerikan rüyasını sorgulamayı sürdüren Nickel Çocukları’nda herkese eşit şartlar sunmayan zalim bir dünyada sağ kalmanın bedelini ortaya koyuyor.

Nickel Çocukları

Colson Whitehead

Çev.: Begün Kovulmaz

Siren Yay.

S.: 216

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SUYUN GAZABI

Gözünü hırs bürümüş bir büyücü, kanla lekelenmiş bir kahraman, kaybetmeye mahkûm bir âşık Vhalla, Kuzey’i Solaris İmparatorluğu’nun ellerine teslim etmiş ve vurulduğu zincirlerden kendini aşkı pahasına kurtarmıştı. Ancak yaptığı bu fedakârlığın savaşı bitirmek yerine başka bir cepheye taşıdığından bihaberdi. Gizli güçler gölgelerin ardında pusuya yatmışken Rüzgârgüdücü’ye bağlı kadim plan ise işlemeye başlamıştı. Vhalla yıkım getirecek bu oyunda bir kukla olmamak için içindeki ateşi tekrar harlamak zorundaydı.

Suyun Gazabı

Elise Kova

Çev.: Mustafa Güdük

Yabancı Yay.

S.: 360

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RÜYA ZAMANI

Katliamı kimin yaptığını araştırıyorlar

izini sürüyorlar dağlardan birikip gelen nehrin

ilkbahardan kuşkulanıyorlar,

yağmurun sessizliğinden

akşamdan, yıldızların fısıldaşmasından

baskın yapıyorlar böceklerin kış uykusuna

yolunu kesiyorlar geçip giden sabah güneşinin

korkarak dokunuyorlar yanmış pankartlara

oysa açık bir delil ölünün yüzündeki masumiyet.

Rüya Zamanı

Salih Bolat

Varlık Yay.

S.: 138

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PRENSES VE HAYRANI

... Bir yanlış anlaşılmayla birbirlerine ikiz kadar benzediklerini fark etmeleri ve yeni filmin senaryosunun Jess’in hatası yüzünden sızdırılması, onları hiç beklemedikleri yerlere sürükleyecek bir anlaşmanın kapılarını açacaktı. Hayata birbirlerinin penceresinden bakmak zorunda kaldıklarında, aşk ve hayranlığa dair bildikleri her şey baştan yazılacaktı.

Prenses ve Hayranı

Ashley Poston

Yabancı Yay.

S.: 312

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UZAKLARIN KOLU KIRIK SARILMAYA

Önsözü hiç yazılmamış ikinci el kitapların paragraflarından geldim. Kusuruma bakma çok el değdi, çok okundum, çok yorgunum. Hüzün sofralarının en aç karnıydım, bir türlü doyamadım. Yine de öpeceksen hüznümden öp beni. Bir pencere gökyüzü sür yüzüme, kuş kanatlarında sağanak yağmur sakla, gülüşünle ov sızılarımı. Sana görülmemiş rüyalar adadım.

Uzakların Kolu Kırık Sarılmaya

Son Cengiz Aydın

Müptela Yay.

S.: 168

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UYGARLIĞIN AYAK İZLERİ

Tarihli Sanat adlı web sayfası ve aanatın tarihi (@sanatntarihi) rumuzuyla yaptığı paylaşımlardan tanıdığımız Celil Sadık, bugüne dek sosyal medya çağının tüm nimetlerinden faydalanarak yüz binlerce takipçisini zamanda yolculuğa çıkardı. Bu kitaptaysa uygarlığı biçimlendiren sanatçılar ve eserlerinin öykülerini, olabilecek en romansı ve yalın dille anlatıp bir gizem avına dönüştürüyor. Üstelik Leonardo, Michelangelo, Caravaggio ve Bernini üzerinde durduğu bu ilk cilt, sadece bir başlangıç!

Uygarlığın Ayak İzleri

Celil Sadık

Epsilon Yay.

S.: 224

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YAZILAMAYAN ZAMANIN HİKÂYESİ

Öyle demiştim ona: “Bu gece sen olarak gel!” O gece biz olabilirdik. Eğer o gerçekten kendisi olarak gelirse belki de yepyeni bir hikâyeye başlayabilirdik.

Yazılamayan Zamanın Hikâyesi

Betül Düztepe

Müptela Yay.

S.: 152

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DÜŞÜNME KONUSUNDA NEDEN DÜŞÜNDÜĞÜMÜZDEN DAHA KÖTÜYÜZ

... Jacobs hepimizin, zihinsel hayatlarını, bizi rahatsız eden engellerden geri alabileceğini ileri sürüyor. Eğer kolektif olarak düşünmeyi öğrenirsek, birlikte yaşamayı da öğrenebiliriz.

Düşünme Konusunda Neden Düşündüğümüzden Daha Kötüyüz

Alan Jacobs

Çev.: Gülsün Arıkan

Sola Unitas Yay.

S.: 144

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KIYAMET POLİSİ

Ben H. Winters, Edgar ve Philip K. Dick ödüllerine sahip Kıyamet Polisi üçlemesinde, insanların yığınlar halinde istifa edip iyi kötü tüm arzularının peşine düştüğü bir dünyada mesleğini umursayan nadir kişilerden birini, hayatı boyunca düşlediği işi insanlık tarihinin en kötü zamanında elde eden Hank Palace’ı anlatırken, “katil kim” sorusunun ötesine adım adıyor. Medeniyetin temel taşları nelerdir, hayatın değeri nedir, sayılı günümüzün olduğunu bilsek, gerçekten ama gerçekten ne yapardık gibi soruların cevaplarını arıyor.

Kıyamet Polisi

Ben H. Winters

İthaki Yay.

S.: 296

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ANNEMİN SAKLI DEFTERİ

Satürn, Güneş, Mars, Venüs… Anahtarlıklar, kolyeler, boş evler, tamamlanmamış besteler… Tek bir defter, çözülecek bir sürü gizem…

Annemin Saklı Defteri

Büşra Küçük

Pika Yay.

S.: 260

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Damla Karakuş

[email protected]

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