Yeni çıkan kitaplar - 7 Ekim 2019

Yeni çıkanlar raflardaki yerini aldı. Bu hafta da ilginizi çekecek kitapları sizler için listeledik.
KALBİMİN CAN MAYASI
Kapalı bir kapının iki tarafında iki insan duruyor. Rüçhan ve Nesrin. Türkân ve Mine. Kartal ve Somer. Peki, bir sonraki nesilden Defne ve Somer’in öteki kızı Kiraz kendi aralarındaki kapıyı aralarsa, diğer kapalı kapılara ne olur? ... Üç kız kardeş Türkân, Dönüş ve Derya’nın hikâyesi, Ayvalık’ta kaldığı yerden, bağımsız kurgusu ve tanıdık karakterleriyle devam ediyor.
Kalbimin Can Mayası
İclal Aydın
Artemis Yay.
S.: 440
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DERDE DEVA RANDEVU 2
Büyük beğeni toplayan Derde Deva Randevu’nun 2. cildinde Romancı Murat Menteş, bu defa sizi tam 13 yazarla sohbete davet ediyor: Konfüçyüs, Yunus Emre, Balzac, Ahmet Mithat, Arthur Conan Doyle, Halide Edib, Theodor Adorno, Orhan Kemal, Attilâ İlhan, Ursula K. Le Guin, Cemal Süreya, Umberto Eco ve Bruce Lee. Menteş’in yönelttiği sorulara cevaplar, yazarların eserlerinden geliyor.
Derde Deva Randevu 2
Murat Menteş
Alfa Yay.
S.: 240
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MESLEĞİM YAZARLIK
Yalnız yapılan bir iş olduğunu söylemek sıradan bir ifade olur ama roman yazmak –özellikle de uzun bir roman yazmak- gerçekten de yalnız yapılan bir iştir. Bazen derin bir kuyunun dibinde tek başıma oturuyormuşum gibi bir hisse kapılırım. Ne kimse yardım edebilir bana, ne de biri çıkıp “Bugün iyi iş çıkardın” diyerek sırtımı sıvazlar. Neticede ortaya koyduğum eser birileri tarafından (elbette iyi olmuşsa) övülebilir ama kimse roman yazma işinin kendisini değerlendirmez. Bu, yazarın tek başına sessizce sırtlanacağı bir yüktür. Yaşayan en büyük edebiyatçılardan biri olan Haruki Murakami’den bir meslek olarak “yazarlık”... Tüm yazma heveslilerine ilham verecek tespitlerle dolu, “yazma dersleri” olarak da okunabilecek bir metin.
Mesleğim Yazarlık
Haruki Murakami
Doğan Kitap
S.: 208
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UZAKTAKİ KÖYDEN BİRİ
Dökmen’in kaleminden özgün yorumlarla bir başarı öyküsü... “Orda Bir Köy Var Uzakta” adlı şiirde adı verilmeden anılan köy, Erzincan’ın Kemaliye ilçesine bağlı Apçağa Köyü’dür. Bu kitapta yaşam öyküsü anlatılan Haşim Gürdamar, işte bu toprağı dar, aydını ve aydınlığı bol olan köyde doğmuştur. Hayata sıfırdan başladığını söyleyen Gürdamar, zorlu bir öğrenim yaşantısı sonucunda önce başarılı bir mühendis olmuş, sonra da Şenpiliç’i kurarak ve çeşitli öğretim kurumları açarak, ülkesine yararlı, sevilen bir kişi konumuna ulaşmıştır. Prof. Dr. Üstün Dökmen bu başarı öyküsünü, kendi yorumlarını da katarak ayrıntılarıyla dile getiriyor.
Uzaktaki Köyden Biri - Haşim Gürdamar'ın Başarı Öyküsü
Üstün Dökmen
Remzi Kitabevi
S.: 192
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BAŞKA BİR ŞEY
Bir rüyanın peşinden koşmak kimilerine anlamsız gelebilir, bense bununla ilgilenmiyorum. Sadece kalbimin sesini dinlemek istiyorum çünkü kalbimi hafife almaktan, sezgilerimi görmezden gelmekten korkuyorum. Siz sadece şunu düşünün, ya gördüğünüz rüyayı sizinle birlikte bir başkası daha görüyorsa? Ya siz de o başka bir şeyi yaşıyorsanız ama haberiniz yoksa?
Başka Bir Şey
Ahmet Batman
Destek Yay.
S.: 184
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BİZDEN GERİYE KALANLAR
Hakları 26 ülkeye satılan Bizden Geriye Kalanlar, ardımızda ne bıraktığımızı, sevdiklerimize olan borcumuzu ve köklerimiz olmadan gerçek anlamda özgür olup olamayacağımızı sorgulayan vurucu bir roman. Sürgünün, bir yere kök salamıyor olmanın, aidiyetin ve annelerle kızlarının arasındaki duygusal mayın tarlasının; sevgi, pişmanlık, keder ve yaşama sevincinin sıradışı hikâyesi.
Bizden Geriye Kalanlar
Golnoz Hashemzadeh Bonde
Epsilon Yay.
S.: 184
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GÖĞSÜMDE MAHŞER
Kırk yanlışta bir doğru eylediğim işimdi
Hesabına bilenen tırnağımdı dişimdi
Yemin olsun o benim aksakallı kişimdi
Bilgemden ayrı düştüm silinen şanlı çinim
Farz et Gence'yim şimdi, şimdi farz et Lâçin’im...
Göğsümde Mahşer
Ahmet Afşın Efkarlıoğlu
Ötüken Neşriyat
S.: 125
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İYİ AKORT EDİLMİŞ ŞEHİR
“Şehirlerin geleceğiyle ilgili bu kışkırtıcı, önemli ve görkemli kitap bizim çağımız için gerekli bir okuma. Şehir planlayıcı, çevreci ve müzisyen Rose bizi şehirlerin tarihi ile ilgili yüzyıllar süren coşkulu bir yolculuğa çıkarıyor. Bach bize şehir doğasının karmaşıklığı ve düzeni hakkında ne diyor? ‘Şehrin metabolizması’ ne diyor? Ben Rose’un kitabını bitirdiğimde, şehri ve etrafımdaki dünyayı çok farklı bir şekilde görmeye başlamıştım. Kitabı elimden bırakamadım.”
(Siddhartha Mukherjee, The Emperor of All Maladies and The Gene kitabının yazarı)
İyi Akort Edilmiş Şehir
Jonathon Rose
Optimist Yay.
S.: 392
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KÖNİG
İnanılmaz ama gerçek bir uluslararası dolandırıcılık hikayesi… 1936 yılında Avrupa’da faşizm rüzgârları eser, İspanya kanlı bir içsavaşa sahne olurken direnişçiler savaşta kullanmak için bombardıman uçaklarına ihtiyaç duyuyordu. Uçakları temin etmek üzere devreye giren uluslararası çetenin kilit oyuncusu ise kurnaz bir Türk’tü: König (Kral) lakabıyla anılan Ekrem Hamdi Bakan.
König - Dünyayı Dolandıran Türk'ün Romanı
Ayşe Başcı
Mundi Kitap
S.: 296
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GÜZEL ÖLÜMÜN ÖYKÜSÜ
“Yürümeye devam ediyor. Hava eskisi kadar soğuk değil, yakında bahar gelecek, ardından yaz, dünya dönmeye devam edecek. Peki dünya ne zaman duracak? Yaşamın hep böyle süreceği bilgisi, karanlıkla birlikte derisinden içeri sızıyor. Dünya dönmeye devam edecek. Sabah, gece birbiri ardına, korna böğürtüleri, kaldırımlar, insanlar arasında, bir de o kükreme, betonun, inşaat kepçesinin, polis arabasının, kim bilir neyin.”
Güzel Ölümün Öyküsü
Ayşegül Devecioğlu
Metis Yay.
S.: 128
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LEIBOWITZ İÇİN BİR İLAHİ
Walter M. Miller, Jr., sadece bilimkurgunun değil, tüm edebiyat tarihinin en sıradışı yazarlarından biri. Kariyerine bir öykücü olarak başlayan yazar, bir başyapıt olan ilk romanını yayımladıktan sonra yazarlığı bıraktı. Bu ilk roman, yani Leibowitz İçin Bir İlahi ise, pek çoklarınca bilimkurgunun en iyi romanı kabul edilmekle birlikte, kitabın tür içerisinde yazılmış en iyi ilk roman olduğu neredeyse kesin.
Leibowitz İçin Bir İlahi
Walter M. Miller, Jr.
İthaki Yay.
S.: 400
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HAYAT GİBİ
Hayat Gibi, 2015 Ahmet Hamdi Tanpınar Ödülü sahibi olan Ercan Başer’in iğne olup okuru yeniden şekillendiren, yaratıcılığın bereketsizleşen toprağını yağmur gibi yeşerten ve keskin zekânın ateşi ile dilin yaşam alanını genişleten öykülerinden oluşuyor.
Hayat Gibi
Ercan Beşer
İthaki Yay.
S.: 120
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LOKİ'NİN MÜJDESİ
Loki’nin Müjdesi’nde Joanne M. Harris, tarihin en oyunbaz tanrısının Kaos’un içinden çıkıp nasıl Asgard tanrılarının yanına yerleştiğini, Odin’le nasıl kan kardeşi olduğunu, Thor’un ve diğer İskandinav tanrılarının başına ne tür dertler açtığını ve bunları yaparken aslında ne kadar “masum” olduğunu esprili bir dille, bizzat Loki’nin ağzından anlatıyor. Loki’nin her numarasıyla, Ragnarök bir adım daha yaklaşıyor.
Loki'nin Müjdesi
Joanne M. Harris
İthaki Yay.
S.: 340
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Damla Karakuş
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