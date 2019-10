Yeni çıkan kitaplar - 7 Ekim 2019

Yeni çıkanlar raflardaki yerini aldı. Bu hafta da ilginizi çekecek kitapları sizler için listeledik.

KALBİMİN CAN MAYASI

Kapalı bir kapının iki tarafında iki insan duruyor. Rüçhan ve Nesrin. Türkân ve Mine. Kartal ve Somer. Peki, bir sonraki nesilden Defne ve Somer’in öteki kızı Kiraz kendi aralarındaki kapıyı aralarsa, diğer kapalı kapılara ne olur? ... Üç kız kardeş Türkân, Dönüş ve Derya’nın hikâyesi, Ayvalık’ta kaldığı yerden, bağımsız kurgusu ve tanıdık karakterleriyle devam ediyor.

Kalbimin Can Mayası

İclal Aydın

Artemis Yay.

S.: 440

Kitabı satın almak için tıklayınız: idefix

DERDE DEVA RANDEVU 2

Büyük beğeni toplayan Derde Deva Randevu’nun 2. cildinde Romancı Murat Menteş, bu defa sizi tam 13 yazarla sohbete davet ediyor: Konfüçyüs, Yunus Emre, Balzac, Ahmet Mithat, Arthur Conan Doyle, Halide Edib, Theodor Adorno, Orhan Kemal, Attilâ İlhan, Ursula K. Le Guin, Cemal Süreya, Umberto Eco ve Bruce Lee. Menteş’in yönelttiği sorulara cevaplar, yazarların eserlerinden geliyor.



Derde Deva Randevu 2

Murat Menteş

Alfa Yay.

S.: 240

Kitabı satın almak için tıklayınız: idefix

MESLEĞİM YAZARLIK

Yalnız yapılan bir iş olduğunu söylemek sıradan bir ifade olur ama roman yazmak –özellikle de uzun bir roman yazmak- gerçekten de yalnız yapılan bir iştir. Bazen derin bir kuyunun dibinde tek başıma oturuyormuşum gibi bir hisse kapılırım. Ne kimse yardım edebilir bana, ne de biri çıkıp “Bugün iyi iş çıkardın” diyerek sırtımı sıvazlar. Neticede ortaya koyduğum eser birileri tarafından (elbette iyi olmuşsa) övülebilir ama kimse roman yazma işinin kendisini değerlendirmez. Bu, yazarın tek başına sessizce sırtlanacağı bir yüktür. Yaşayan en büyük edebiyatçılardan biri olan Haruki Murakami’den bir meslek olarak “yazarlık”... Tüm yazma heveslilerine ilham verecek tespitlerle dolu, “yazma dersleri” olarak da okunabilecek bir metin.

Mesleğim Yazarlık

Haruki Murakami

Doğan Kitap

S.: 208

Kitabı satın almak için tıklayınız: idefix

UZAKTAKİ KÖYDEN BİRİ

Dökmen’in kaleminden özgün yorumlarla bir başarı öyküsü... “Orda Bir Köy Var Uzakta” adlı şiirde adı verilmeden anılan köy, Erzincan’ın Kemaliye ilçesine bağlı Apçağa Köyü’dür. Bu kitapta yaşam öyküsü anlatılan Haşim Gürdamar, işte bu toprağı dar, aydını ve aydınlığı bol olan köyde doğmuştur. Hayata sıfırdan başladığını söyleyen Gürdamar, zorlu bir öğrenim yaşantısı sonucunda önce başarılı bir mühendis olmuş, sonra da Şenpiliç’i kurarak ve çeşitli öğretim kurumları açarak, ülkesine yararlı, sevilen bir kişi konumuna ulaşmıştır. Prof. Dr. Üstün Dökmen bu başarı öyküsünü, kendi yorumlarını da katarak ayrıntılarıyla dile getiriyor.

Uzaktaki Köyden Biri - Haşim Gürdamar'ın Başarı Öyküsü

Üstün Dökmen

Remzi Kitabevi

S.: 192

Kitabı satın almak için tıklayınız: idefix

BAŞKA BİR ŞEY

Bir rüyanın peşinden koşmak kimilerine anlamsız gelebilir, bense bununla ilgilenmiyorum. Sadece kalbimin sesini dinlemek istiyorum çünkü kalbimi hafife almaktan, sezgilerimi görmezden gelmekten korkuyorum. Siz sadece şunu düşünün, ya gördüğünüz rüyayı sizinle birlikte bir başkası daha görüyorsa? Ya siz de o başka bir şeyi yaşıyorsanız ama haberiniz yoksa?

Başka Bir Şey

Ahmet Batman

Destek Yay.

S.: 184

Kitabı satın almak için tıklayınız: idefix

BİZDEN GERİYE KALANLAR

Hakları 26 ülkeye satılan Bizden Geriye Kalanlar, ardımızda ne bıraktığımızı, sevdiklerimize olan borcumuzu ve köklerimiz olmadan gerçek anlamda özgür olup olamayacağımızı sorgulayan vurucu bir roman. Sürgünün, bir yere kök salamıyor olmanın, aidiyetin ve annelerle kızlarının arasındaki duygusal mayın tarlasının; sevgi, pişmanlık, keder ve yaşama sevincinin sıradışı hikâyesi.

Bizden Geriye Kalanlar

Golnoz Hashemzadeh Bonde

Epsilon Yay.

S.: 184

Kitabı satın anlamak için tıklayınız: idefix

GÖĞSÜMDE MAHŞER

Kırk yanlışta bir doğru eylediğim işimdi

Hesabına bilenen tırnağımdı dişimdi

Yemin olsun o benim aksakallı kişimdi

Bilgemden ayrı düştüm silinen şanlı çinim

Farz et Gence'yim şimdi, şimdi farz et Lâçin’im...

Göğsümde Mahşer

Ahmet Afşın Efkarlıoğlu

Ötüken Neşriyat

S.: 125

Kitabı satın almak için tıklayınız: idefix

İYİ AKORT EDİLMİŞ ŞEHİR

“Şehirlerin geleceğiyle ilgili bu kışkırtıcı, önemli ve görkemli kitap bizim çağımız için gerekli bir okuma. Şehir planlayıcı, çevreci ve müzisyen Rose bizi şehirlerin tarihi ile ilgili yüzyıllar süren coşkulu bir yolculuğa çıkarıyor. Bach bize şehir doğasının karmaşıklığı ve düzeni hakkında ne diyor? ‘Şehrin metabolizması’ ne diyor? Ben Rose’un kitabını bitirdiğimde, şehri ve etrafımdaki dünyayı çok farklı bir şekilde görmeye başlamıştım. Kitabı elimden bırakamadım.”

(Siddhartha Mukherjee, The Emperor of All Maladies and The Gene kitabının yazarı)

İyi Akort Edilmiş Şehir

Jonathon Rose

Optimist Yay.

S.: 392

Kitabı satın almak için tıklayınız: idefix

KÖNİG

İnanılmaz ama gerçek bir uluslararası dolandırıcılık hikayesi… 1936 yılında Avrupa’da faşizm rüzgârları eser, İspanya kanlı bir içsavaşa sahne olurken direnişçiler savaşta kullanmak için bombardıman uçaklarına ihtiyaç duyuyordu. Uçakları temin etmek üzere devreye giren uluslararası çetenin kilit oyuncusu ise kurnaz bir Türk’tü: König (Kral) lakabıyla anılan Ekrem Hamdi Bakan.



König - Dünyayı Dolandıran Türk'ün Romanı

Ayşe Başcı

Mundi Kitap

S.: 296

Kitabı satın almak için tıklayınız: idefix

GÜZEL ÖLÜMÜN ÖYKÜSÜ

“Yürümeye devam ediyor. Hava eskisi kadar soğuk değil, yakında bahar gelecek, ardından yaz, dünya dönmeye devam edecek. Peki dünya ne zaman duracak? Yaşamın hep böyle süreceği bilgisi, karanlıkla birlikte derisinden içeri sızıyor. Dünya dönmeye devam edecek. Sabah, gece birbiri ardına, korna böğürtüleri, kaldırımlar, insanlar arasında, bir de o kükreme, betonun, inşaat kepçesinin, polis arabasının, kim bilir neyin.”

Güzel Ölümün Öyküsü

Ayşegül Devecioğlu

Metis Yay.

S.: 128

Kitabı satın almak için tıklayınız: idefix

LEIBOWITZ İÇİN BİR İLAHİ

Walter M. Miller, Jr., sadece bilimkurgunun değil, tüm edebiyat tarihinin en sıradışı yazarlarından biri. Kariyerine bir öykücü olarak başlayan yazar, bir başyapıt olan ilk romanını yayımladıktan sonra yazarlığı bıraktı. Bu ilk roman, yani Leibowitz İçin Bir İlahi ise, pek çoklarınca bilimkurgunun en iyi romanı kabul edilmekle birlikte, kitabın tür içerisinde yazılmış en iyi ilk roman olduğu neredeyse kesin.

Leibowitz İçin Bir İlahi

Walter M. Miller, Jr.

İthaki Yay.

S.: 400

Kitabı satın almak için tıklayınız: idefix

HAYAT GİBİ

Hayat Gibi, 2015 Ahmet Hamdi Tanpınar Ödülü sahibi olan Ercan Başer’in iğne olup okuru yeniden şekillendiren, yaratıcılığın bereketsizleşen toprağını yağmur gibi yeşerten ve keskin zekânın ateşi ile dilin yaşam alanını genişleten öykülerinden oluşuyor.

Hayat Gibi

Ercan Beşer

İthaki Yay.

S.: 120

Kitabı satın almak için tıklayınız: idefix

LOKİ'NİN MÜJDESİ

Loki’nin Müjdesi’nde Joanne M. Harris, tarihin en oyunbaz tanrısının Kaos’un içinden çıkıp nasıl Asgard tanrılarının yanına yerleştiğini, Odin’le nasıl kan kardeşi olduğunu, Thor’un ve diğer İskandinav tanrılarının başına ne tür dertler açtığını ve bunları yaparken aslında ne kadar “masum” olduğunu esprili bir dille, bizzat Loki’nin ağzından anlatıyor. Loki’nin her numarasıyla, Ragnarök bir adım daha yaklaşıyor.

Loki'nin Müjdesi

Joanne M. Harris

İthaki Yay.

S.: 340

Kitabı satın almak için tıklayınız: idefix

*

Damla Karakuş

[email protected]

Instagram: biyografivekitap