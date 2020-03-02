Yeni çıkanlar - 02 Mart 2020

Yeni çıkanlar raflardaki yerini aldı. Bu hafta da ilginizi çekecek kitapları sizler için listeledik.

ALLAH'IM BEN GELDİM

‘Boş ver yaaa! Yaşlanınca kılarsın.’

‘Senin kalbin temiz zaten, namaz kılmasan da olur.'

…gibi cümleler fısıldarsa ona ne cevap vereceğini artık biliyorsun.



Bu cevapları arkadaşlarına da söyle bence.

Günde 5 defa kendine de söyle.

Sonra her ezan çağrısında dön ve Rabbine şöyle de:

‘Allah'ım ben geldim!’

Allah'ım Ben Geldim - Namaz Kılmak İçin 10 Harika Sebep

Hatice Kübra Tongur

Hayy Kitap S.: 144

Kitabı satın almak için tıklayınız: kitapyurdu

AUSGANG

Ausgang bir tavuskuşu romanı değil, ama tavuskuşu gibi kuyruğunu açmış hayatların romanı; renkli, ahenkli, göz kamaştırıcı ve elbette hüzünlü. İç içe geçmiş hayatların satır aralarından burnumuzun direğini sızlatacak zamanın kendi hikâyesi. Diller, coğrafyalar, inançlar ya da gelenekler…

Ausgang

Serkan Türk

Yitik Ülke Yay.

S.: 190

Kitabı satın almak için tıklayınız: kitapyurdu

GÖÇMEK NE GARİP ŞEY ANNE!

Boğaz havası mıydı içime çektiğim, İstanbul'un kiri pası mıydı yoksa? Ya da o kentte attığım tüm kahkahalar mıydı? Belki de üniversiteye gittiğimden beri o devasa kentte geçirdiğim 17 yılımdı an an? Hâlâ bilmiyorum. Yaşam kadar ağır bir şeyi içime çektim; sonra da topografik olarak yedi tepeli değilse bile yedi bela olduğunu herkese binlerce kez ispatlamış olan o kente son kez baktım. Ve düştüm yola. 35 yaşımda ve henüz iki yaşına bile girmemiş çocuğumla...



Göçmek Ne Garip Şey Anne!

Filiz Yavuz

Mundi Kitap

S.: 152

Kitabı satın almak için tıklayınız: kitapyurdu

BAŞKA BİRİ OLMANIN ROMANI

Başka Biri Olmanın Romanı ile Mahmut Coşkun ‘Aile Kavramı’na hiç alışkın olmadığımız bir tavırla dikkat çekiyor.

Başka Biri Olmanın Romanı

Mahmut Coşkun

İz Yay.

S.: 256

Kitabı satın almak için tıklayınız: kitapyurdu

SARSILANLAR

Uzun bir aradan sonra sevgilim bana döndü. “Beklemiyordum” desem bu bir yalan olacak, ancak onu beklediğimi de söyleyemem. Çünkü bu dönüş o zaman bir tekrar olurdu. Çünkü bu dönüş asla bir tekrar değildi. Daha önce ayrılıp bir araya gelmedik ki bu dönüş bir tekrar olsun! Yeniden gelişinin biricik bir olay olduğuna kalıbımı basarım. Garip bir önseziyle kapıyı açtım ve işte o orada, saçları biraz dağılmış ve hafifçe yaşlanmış gibi karşımda. Nasıl oldu bilmiyorum, birden bir güç beni ona doğru, kapının dışına attı; ortaya bir fikir atarcasına, ama kendim de oraya düşmüşüm gibi. İkimizin de hayatında bir ilkti bu.

Sarsılanlar

Önay Sözer

İş Bankası Kültür Yay.

S.: 256

Kitabı satın almak için tıklayınız: kitapyurdu

ÖTEKİLERİ GÖRMEK

İstiyorum ki, kulağına aşina olan bu hikayelere tekrar dön bak ve gör! Anlamaya çalış! Çünkü her şey görmek ile başlar! Peki sen ne kadar görüyorsun? Soruyorum; çünkü senden yani insandan umudu kesmiş değilim.

Ötekileri Görmek - Kadın ve Göç Hikâyeleri

Yağmur Ertekin

Librum Kitap

S.: 200

Kitabı satın almak için tıklayınız: kitapyurdu

*

Damla Karakuş

[email protected]

Instagram: biyografivekitap