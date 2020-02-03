Yeni çıkanlar - 03 Şubat 2020

Yeni çıkanlar raflardaki yerini aldı. Bu hafta da ilginizi çekecek kitapları sizler için listeledik.
BİN AŞIK YILI UZAKTA
Yeterince gerdim
Artık eriyorum.
Damla damla
Oluk oluk...
Bir yolculuk
Maddenin halleri arasında
Ahval sarmaşığının spiral gölgesinde
İki otuz beş bir kadrajda
Ve yakın plan
Kendimle vedalaşıyorum.
...
Küfretmeyi bıraktım.
Sabır çitliyorum.
Bin Aşık Yılı Uzakta
Yılmaz Erdoğan
İnkılap Kitabevi
S.: 96
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SÜR PULLUĞUNU ÖLÜLERİN KEMİKLERİ ÜZERİNDE
Sür Pulluğunu Ölülerin Kemikleri Üzerinde tuhaf bir gerilim masalı, bir kara komedi, her şeyiyle kendine özgü bir hikâye. Akıl sağlığı ve çılgınlık, suç ve adalet, doğa ve insan arasındaki karanlık sınırların kışkırtıcı bir keşfi. Çağdaş Polonya edebiyatının en güçlü sesi, Nobel Edebiyat Ödülü sahibi Olga Tokarczuk’tan baş döndürücü bir roman.
Sür Pulluğunu Ölülerin Kemikleri Üzerinde
Olga Tokarczuk
Timaş Yay.
S.: 304
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BABA BAK DENİZ
Nedim Gürsel otobiyografik anlatı unsurlarıyla kurmacayı ustalıkla harmanladığı bu kitabında küçük kızı Dilay’ın sevinçli, kimi zaman da buruk dünyasını anlatmakla kalmıyor, baba olmanın anlamı üzerine de düşünüyor. Edebiyattan yolculuklara, şehirlerin ruhuna, yine keyifli bir okuma serüvenine davet ediyor okuru.
Baba Bak Deniz - Babalar ve Kızları
Nedim Gürsel
Doğan Kitap
S.: 216
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KADERLE RANDEVU
Bu kitap bugüne kadar kaderin sandığın tercihleri nasıl dönüştüreceğinin yollarını göstermekle kalmayıp kaderinden bir randevu alarak yeni başlangıçların anlaşmasını da yaptıracak. Olmaz dediklerin olacak, bitmez dediklerin bitecek.
Kaderle Randevu
Fırat Çakır
Destek Yay.
S.: 240
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TIPKI BİR YAPRAK GİBİ
Haraway’in düşünsel ilgilerinin beslendiği kaynakları ve o kendine has akıl yürütme biçimini takip edebilmek için aydınlatıcı ve bir o kadar eğlenceli bir söyleşi.
Tıpkı Bir Yaprak Gibi - Donna J. Haraway ile Söyleşi
Söy.: Thyrza Nichols Goodeve
Çev.: Aksu Bora
İletişim Yay.
S.: 189
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ÂDÂB-I TAÂM
Elinizdeki kitap, Osmanlı’nın sön dönemi ile erken Cumhuriyetin ilk yıllarında yazılmış âdâb-ı muâşeret kitaplarının yemek ve sofraya dâir bölümlerinden oluşuyor. Bu yüzden adını Âdâb-ı Taâm koyduk! Eş dost yemeğe nasıl davet edilir, kim kimin yanına oturur, yemek nasıl dağıtılır gibi birçok konunun işlendiği eğlenceli fakat şimdi bize garip gelebilecek ayrıntıları ve incelikleri içinde bulacağınız Âdâb-ı Taâm, masaları süsleyen mevsimlik çiçeklerin kokusuyla bizi geçmişin sofralarına davet ediyor.
Âdâb-ı Taâm - Osmanlıca Âdâb-ı Muaşeret Kitaplarında Sofra ve Yemek
Der.: Emin Nedret İşli
Ruhun Gıdası Kitaplar
S.: 192
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SABİTÂLEM MAHALLESİ
Eyüp Aygün Tayşir, çok sevilen romanları 4 Hane 1 Teslim ve Tuhaflıklar Fabrikası’ndan sonra ilk kez bir öykü kitabıyla karşımıza çıkıyor. Kendine özgü efsunlu üslubuyla, neşe ve hüznü harmanlayan hikâyeler anlatıyor. Sabitâlem Mahallesi, 1990’lı yıllardan günümüze dek uzanan, memlekette sabitimizin hiç değişmediğini gösteren öykülerin kitabı.
Sabitâlem Mahallesi
Eyüp Aygün Tayşir
İletişim Yay.
S.: 163
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ASİL DUYGULAR
Logan St. James... Hatırlamak istemediği geçmişini ardında bırakmak ve büyük bir asaletin parçası olabilmek için yıllarını vermiş bir yakın koruma... Görevi, sadakat yemini ettiği kraliyet ailesinden bir ismi, Prenses Olivia’nın kardeşi Ellie Hammond’ı korumak. Asla odağını kaybedemez, korumakla yükümlü olduklarını gözünün önünden ayıramaz ve asla, asla âşık olamaz...
Logan bir seçim yapmak zorunda: Geçmişin anılarını kapatan kraliyet ailesi ya da aşkın asaleti...
Asil Duygular
Emma Chase
Dex Kitap
S.: 296
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Damla Karakuş
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