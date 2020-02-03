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Yeni çıkanlar - 03 Şubat 2020

Bu haftanın yeni çıkan kitaplarını sizler için derledik.

Özel İçerik | 03.02.2020 - 10:51..
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YENİ ÇIKANLAR

Yeni çıkanlar raflardaki yerini aldı. Bu hafta da ilginizi çekecek kitapları sizler için listeledik.

haftanın yeni çıkan kitapları

BİN AŞIK YILI UZAKTA

Yeterince gerdim
Artık eriyorum.
Damla damla
Oluk oluk...

Bir yolculuk
Maddenin halleri arasında
Ahval sarmaşığının spiral gölgesinde
İki otuz beş bir kadrajda
Ve yakın plan
Kendimle vedalaşıyorum.
...
Küfretmeyi bıraktım.
Sabır çitliyorum.

Bin Aşık Yılı Uzakta

Yılmaz Erdoğan

İnkılap Kitabevi

S.: 96

Kitabı satın almak için tıklayınız: kitapyurdu

haftanın yeni çıkan kitapları

SÜR PULLUĞUNU ÖLÜLERİN KEMİKLERİ ÜZERİNDE

Sür Pulluğunu Ölülerin Kemikleri Üzerinde tuhaf bir gerilim masalı, bir kara komedi, her şeyiyle kendine özgü bir hikâye. Akıl sağlığı ve çılgınlık, suç ve adalet, doğa ve insan arasındaki karanlık sınırların kışkırtıcı bir keşfi. Çağdaş Polonya edebiyatının en güçlü sesi, Nobel Edebiyat Ödülü sahibi Olga Tokarczuk’tan baş döndürücü bir roman.

Sür Pulluğunu Ölülerin Kemikleri Üzerinde

Olga Tokarczuk

Timaş Yay.

S.: 304

Kitabı satın almak için tıklayınız: kitapyurdu

haftanın yeni çıkan kitapları

BABA BAK DENİZ

 

Nedim Gürsel otobiyografik anlatı unsurlarıyla kurmacayı ustalıkla harmanladığı bu kitabında küçük kızı Dilay’ın sevinçli, kimi zaman da buruk dünyasını anlatmakla kalmıyor, baba olmanın anlamı üzerine de düşünüyor. Edebiyattan yolculuklara, şehirlerin ruhuna, yine keyifli bir okuma serüvenine davet ediyor okuru.

Baba Bak Deniz - Babalar ve Kızları

Nedim Gürsel

Doğan Kitap

S.: 216

Kitabı satın almak için tıklayınız: kitapyurdu

haftanın yeni çıkan kitapları

KADERLE RANDEVU

Bu kitap bugüne kadar kaderin sandığın tercihleri nasıl dönüştüreceğinin yollarını göstermekle kalmayıp kaderinden bir randevu alarak yeni başlangıçların anlaşmasını da yaptıracak. Olmaz dediklerin olacak, bitmez dediklerin bitecek.

Kaderle Randevu

Fırat Çakır

Destek Yay.

S.: 240

Kitabı satın almak için tıklayınız: kitapyurdu

haftanın yeni çıkan kitapları

TIPKI BİR YAPRAK GİBİ

Haraway’in düşünsel ilgilerinin beslendiği kaynakları ve o kendine has akıl yürütme biçimini takip edebilmek için aydınlatıcı ve bir o kadar eğlenceli bir söyleşi.

Tıpkı Bir Yaprak Gibi - Donna J. Haraway ile Söyleşi

Söy.: Thyrza Nichols Goodeve

Çev.: Aksu Bora

İletişim Yay.

S.: 189

Kitabı satın almak için  tıklayınız: kitapyurdu

haftanın yeni çıkan kitapları

ÂDÂB-I TAÂM

Elinizdeki kitap, Osmanlı’nın sön dönemi ile erken Cumhuriyetin ilk yıllarında yazılmış âdâb-ı muâşeret kitaplarının yemek ve sofraya dâir bölümlerinden oluşuyor. Bu yüzden adını Âdâb-ı Taâm koyduk! Eş dost yemeğe nasıl davet edilir, kim kimin yanına oturur, yemek nasıl dağıtılır gibi birçok konunun işlendiği eğlenceli fakat şimdi bize garip gelebilecek ayrıntıları ve incelikleri içinde bulacağınız Âdâb-ı Taâm, masaları süsleyen mevsimlik çiçeklerin kokusuyla bizi geçmişin sofralarına davet ediyor.

Âdâb-ı Taâm - Osmanlıca Âdâb-ı Muaşeret Kitaplarında Sofra ve Yemek

Der.: Emin Nedret İşli

Ruhun Gıdası Kitaplar

S.: 192

Kitabı satın almak için tıklayınız: kitapyurdu

haftanın yeni çıkan kitapları

SABİTÂLEM MAHALLESİ

Eyüp Aygün Tayşir, çok sevilen romanları 4 Hane 1 Teslim ve Tuhaflıklar Fabrikası’ndan sonra ilk kez bir öykü kitabıyla karşımıza çıkıyor. Kendine özgü efsunlu üslubuyla, neşe ve hüznü harmanlayan hikâyeler anlatıyor. Sabitâlem Mahallesi, 1990’lı yıllardan günümüze dek uzanan, memlekette sabitimizin hiç değişmediğini gösteren öykülerin kitabı.

Sabitâlem Mahallesi

Eyüp Aygün Tayşir

İletişim Yay.

S.: 163

Kitabı satın almak için tıklayınız: kitapyurdu

haftanın yeni çıkan kitapları

ASİL DUYGULAR

Logan St. James... Hatırlamak istemediği geçmişini ardında bırakmak ve büyük bir asaletin parçası olabilmek için yıllarını vermiş bir yakın koruma... Görevi, sadakat yemini ettiği kraliyet ailesinden bir ismi, Prenses Olivia’nın kardeşi Ellie Hammond’ı korumak. Asla odağını kaybedemez, korumakla yükümlü olduklarını gözünün önünden ayıramaz ve asla, asla âşık olamaz...

Logan bir seçim yapmak zorunda: Geçmişin anılarını kapatan kraliyet ailesi ya da aşkın asaleti...

Asil Duygular

Emma Chase

Dex Kitap

S.: 296

Kitabı satın almak için tıklayınız: kitapyurdu

*

Damla Karakuş

[email protected]

Instagram: biyografivekitap

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