Yeni çıkanlar - 06 Nisan 2020

Yeni çıkanlar raflardaki yerini aldı. Bu hafta da ilginizi çekecek kitapları sizler için listeledik.
BAŞLANGIÇ MERİDYENİ TEORİSİ
Nihan ve Teoman, aynı evin paralel odalarında yaşayarak üniversitenin üçüncü dönemini atlatmışlardı. Ellerinde artık ne kurallar listesi vardı, ne de birbirlerini görmezden gelmeye yetecek bahaneler. Şimdiyse önlerinde atlatmaları gereken sadece bir aylık kış tatili ile yeni bir akademik dönem yoktu; çoktan tutuşmaya başlayan geçmiş alev almak üzereydi. Kapının önüne bırakılan hatıralar, geçmişten kalan kapanmamış yaralar ve yarım kalmış meseleler art arda gün yüzüne çıkıyordu. Dahası, bilinmezliklerle dolu olan geçmişin yanı sıra gelecek kaygıları da onları hazırlıksız yakalamıştı...
Başlangıç Meridyeni Teorisi
Ayşenur Nazlı
Ephesus Yay.
S.: 304
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ÜÇ ÇEYREĞİN GİZEMİ
Öğlen yemeğinden evine dönen Poirot kapısının önünde öfkeli bir kadının kendisini beklediğini görür. Kadın, Poirot’nun ona neden Barnabas Pandy’yi öldürmekle suçlayan bir mektup gönderdiğini sorar. Poirot şaşkınlık içindedir, Barnabas Pandy ismini daha önce hiç duymamıştır. Şaşkınlık içinde içeri girdiğinde ise kendisini bekleyen bir ziyaretçisi daha olduğunu öğrenir, ziyaretçisi de aynı şekilde, o sabah Poirot’dan kendisini Barnabas Pandy’yi öldürmekle suçlayan bir mektup aldığını iddia eden bir adamdır.
Poirot kendi adıyla daha başka kaç mektup gönderilmiş olabileceğini merak etmektedir. Bunları kim göndermektedir ve neden? Daha da önemlisi, Barnabas Pandy kimdir, ölmüş müdür, yoksa öldürülmüş müdür? Poirot daha fazla yaşamı tehlikeye atmadan yanıtları bulabilecek midir?
Üç Çeyreğin Gizemi
Sophie Annah
Çev.: Çiğdem Öztekin
Altın Kitaplar
S.: 400
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KUŞATMA VE FIRTINA
Güneşin Elçisi Alina Starkov, Karanlıklar Diyarı’ndaki karmaşayı ardında bırakarak bambaşka topraklara doğru yola çıkar, ancak kaderinden ve geçmişinden kaçmak sandığı kadar kolay olmayacaktır. Karanlıklar Efendisi tüm gücü ve ölümcül planlarıyla yeniden karşısına çıkmaya hazırlanmaktadır. Alina, Karanlıklar Efendisi’ni yenmek ve ülkesini özgürlüğüne kavuşturmak için gereken güce ulaşmak zorundadır. Bu sebeple de uzun ve tehlikelerle dolu bir yolculuğu göze almalıdır.
Kuşatma ve Fırtına
Leigh Bardugo
Martı Yay.
S.: 496
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HAYAL AĞACIM ERGUVAN
Bir nefesle dünyaya geldik, bir nefesle de gideceğiz. O iki nefes arasındaki süreyi kâbusa mı çeviriyoruz, yoksa şölen gibi mi yaşıyoruz, aslında bizim elimizde. Herkes yaşamasına yaşar, ölmesine ölür de, kalpten kalbe akışmak her babayiğidin harcı değil. Onu bir denesek mi? Ne de olsa yol da burası, ev de burası.
Hayal Ağacım Erguvan
Bige Güven Kızılay
Hayykitap
S.: 240
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KARANTİNA
çakılıp kalmış göç cocuklarının
geldim gittim ruhlarına
gözetleme deliğini kapının
bantlayan hiç’e...
annemin anne özlemi sütüyle ağbimin
gözlerine
gözlerine gözlerine gözlerine...
Karantina
Oğuzhan Dalkılıç
Medakitap
S.: 72
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SEN HER ŞEYE DEĞERSİN
Başarılı bir yazar ile sonradan engelli olan paralimpik okçunun olağanüstü aşk hikâyesi... Bu romanda aşkın hiçbir engel tanımadığını görecek, yazarın hayal gücünden çok etkileneceksiniz...
Sen Her Şeye Değersin
Ersin Ata
Destek Yay.
S.: 216
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YAP YE PAYLAŞ
Mevsiminde sebze ve meyve, özgün tarifler, muhteşem fotoğraflar. Hepsi de pratik, uygulanabilir ve kolayca ulaşılabilir. Ancak bu kitabın temel bir farklılığı daha var. Aydan Üstkanat sosyal medya üzerinden oldukça titiz seçkilerle bir araya geldiği takipçileri ve takip ettikleriyle farklı bir sinerji yaratıyor. Ve özgün tarifler ve paylaşımların sahipleriyle kocaman bir aile oluşturuyor...
Yap Ye Paylaş
Aydan Üstkanat
Altın Kitaplar
S.: 392
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Damla Karakuş Instagram: biyografivekitap
Damla Karakuş
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