Yeni çıkanlar - 06 Nisan 2020

Yeni çıkanlar raflardaki yerini aldı. Bu hafta da ilginizi çekecek kitapları sizler için listeledik.

BAŞLANGIÇ MERİDYENİ TEORİSİ

Nihan ve Teoman, aynı evin paralel odalarında yaşayarak üniversitenin üçüncü dönemini atlatmışlardı. Ellerinde artık ne kurallar listesi vardı, ne de birbirlerini görmezden gelmeye yetecek bahaneler. Şimdiyse önlerinde atlatmaları gereken sadece bir aylık kış tatili ile yeni bir akademik dönem yoktu; çoktan tutuşmaya başlayan geçmiş alev almak üzereydi. Kapının önüne bırakılan hatıralar, geçmişten kalan kapanmamış yaralar ve yarım kalmış meseleler art arda gün yüzüne çıkıyordu. Dahası, bilinmezliklerle dolu olan geçmişin yanı sıra gelecek kaygıları da onları hazırlıksız yakalamıştı...

Başlangıç Meridyeni Teorisi

Ayşenur Nazlı

Ephesus Yay.

S.: 304

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ÜÇ ÇEYREĞİN GİZEMİ

Öğlen yemeğinden evine dönen Poirot kapısının önünde öfkeli bir kadının kendisini beklediğini görür. Kadın, Poirot’nun ona neden Barnabas Pandy’yi öldürmekle suçlayan bir mektup gönderdiğini sorar. Poirot şaşkınlık içindedir, Barnabas Pandy ismini daha önce hiç duymamıştır. Şaşkınlık içinde içeri girdiğinde ise kendisini bekleyen bir ziyaretçisi daha olduğunu öğrenir, ziyaretçisi de aynı şekilde, o sabah Poirot’dan kendisini Barnabas Pandy’yi öldürmekle suçlayan bir mektup aldığını iddia eden bir adamdır.

Poirot kendi adıyla daha başka kaç mektup gönderilmiş olabileceğini merak etmektedir. Bunları kim göndermektedir ve neden? Daha da önemlisi, Barnabas Pandy kimdir, ölmüş müdür, yoksa öldürülmüş müdür? Poirot daha fazla yaşamı tehlikeye atmadan yanıtları bulabilecek midir?

Üç Çeyreğin Gizemi

Sophie Annah

Çev.: Çiğdem Öztekin

Altın Kitaplar

S.: 400

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KUŞATMA VE FIRTINA

Güneşin Elçisi Alina Starkov, Karanlıklar Diyarı’ndaki karmaşayı ardında bırakarak bambaşka topraklara doğru yola çıkar, ancak kaderinden ve geçmişinden kaçmak sandığı kadar kolay olmayacaktır. Karanlıklar Efendisi tüm gücü ve ölümcül planlarıyla yeniden karşısına çıkmaya hazırlanmaktadır. Alina, Karanlıklar Efendisi’ni yenmek ve ülkesini özgürlüğüne kavuşturmak için gereken güce ulaşmak zorundadır. Bu sebeple de uzun ve tehlikelerle dolu bir yolculuğu göze almalıdır.

Kuşatma ve Fırtına

Leigh Bardugo

Martı Yay.

S.: 496

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HAYAL AĞACIM ERGUVAN

Bir nefesle dünyaya geldik, bir nefesle de gideceğiz. O iki nefes arasındaki süreyi kâbusa mı çeviriyoruz, yoksa şölen gibi mi yaşıyoruz, aslında bizim elimizde. Herkes yaşamasına yaşar, ölmesine ölür de, kalpten kalbe akışmak her babayiğidin harcı değil. Onu bir denesek mi? Ne de olsa yol da burası, ev de burası.

Hayal Ağacım Erguvan

Bige Güven Kızılay

Hayykitap

S.: 240

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KARANTİNA

çakılıp kalmış göç cocuklarının

geldim gittim ruhlarına

gözetleme deliğini kapının

bantlayan hiç’e...

annemin anne özlemi sütüyle ağbimin

gözlerine

gözlerine gözlerine gözlerine...

Karantina

Oğuzhan Dalkılıç

Medakitap

S.: 72

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SEN HER ŞEYE DEĞERSİN

Başarılı bir yazar ile sonradan engelli olan paralimpik okçunun olağanüstü aşk hikâyesi... Bu romanda aşkın hiçbir engel tanımadığını görecek, yazarın hayal gücünden çok etkileneceksiniz...

Sen Her Şeye Değersin

Ersin Ata

Destek Yay.

S.: 216

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Mevsiminde sebze ve meyve, özgün tarifler, muhteşem fotoğraflar. Hepsi de pratik, uygulanabilir ve kolayca ulaşılabilir. Ancak bu kitabın temel bir farklılığı daha var. Aydan Üstkanat sosyal medya üzerinden oldukça titiz seçkilerle bir araya geldiği takipçileri ve takip ettikleriyle farklı bir sinerji yaratıyor. Ve özgün tarifler ve paylaşımların sahipleriyle kocaman bir aile oluşturuyor...

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Aydan Üstkanat

Altın Kitaplar

S.: 392

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