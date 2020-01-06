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Yeni çıkanlar - 06 Ocak 2020

Bu haftanın yeni çıkan kitaplarını sizler için derledik.

Özel İçerik | 06.01.2020 - 12:44..
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YENİ ÇIKANLAR

Yeni çıkanlar raflardaki yerini aldı. Bu hafta da ilginizi çekecek kitapları sizler için listeledik.

haftanın yeni çıkan kitapları

SON YILDIZ SÖNENE KADAR

Lavin ve Manno, dünyanın en romantik şehirlerinden birinde, hiç olmadık bir anda karşılaşırlar. Farklı coğrafyalarda bambaşka hayatlar yaşamalarına rağmen aralarında yeşeren aşk sınır tanımaz. Ancak hayat, genç âşıkları çok büyük bir trajediyle sınar. Bu olayla Manno benliğinden uzaklaşırken, çözülmesi güç sırların içine gömülür. Lavin ise bu sırların yarattığı fırtınanın kurbanı olur.
Lavin’in tek güne sığdırdığı aşk, bu fırtınayla baş edebilecek kadar kuvvetli midir?

Son Yıldız Sönene Kadar

T. Y. Mazer

Artemis Yay.

S.: 376

Kitabı satın almak için tıklayınız: D&R

haftanın yeni çıkan kitapları

AKŞAM YILDIZI

On iki bin yıl önce yaşayan kadim insandan günümüzün modern insanına evrilen anlam arayışı… Duymak istediğimiz belki de ilk insanın var oluş hikâyesi. İskender Pala’nın yetkin kalemi ve ustaca kurguya dönüşen hayal gücü, Göbeklitepe üzerine herkesi yeniden düşündürecek; Akşam Yıldızı kendi gerçekliği ile ezber bozacak.

Akşam Yıldızı - Bir Göbeklitepe Romanı

İskender Pala

Kapı Yay.

S.: 252

Kitabı satın almak için tıklayınız: D&R

haftanın yeni çıkan kitapları

ATEŞİM OĞLU 3 - LAV

Eylül Avcı karanlık bir gecede Aras Karahanlı’yla karşılaştığında hayatının ortasına bir bombanın düştüğünü hissetmişti. Ancak o bomba patladığı zaman duyulacak tek şeyin birbirleri için atan kalplerinin sesi olacağını düşünememişti. Lakin yaşadıkları dünyanın karanlığında bu sesi bastırmaya çalışan kötülükler gizliydi; silah, kan, kirli eller, içinden vicdanın sökülüp çıkarıldığı yürekler…

Ateşim Oğlu 3 - Lav

Şule Avlamaz

Epsilon Yay.

S.: 512

Kitabı satın almak için tıklayınız: D&R

haftanın yeni çıkan kitapları

TÜRKİYE EKONOMİSİ

Bu kitap, Türkiye ekonomisi üzerine yazılmış kitaplardan farklı bir bakış açısı getiriyor. Türkiye’nin ekonomik yapısını, Türk Lirasını ve parasal düzeni, ekonomi yönetiminde görev alan kurumları, Türkiye’nin dış ekonomik ilişkilerini ve borçluluğunu da içeren kapsamlı bir ekonomik çerçeve çiziyor. Türkiye ekonomisi, ekonomi ve ekonomi politikası uygulamaları açısından bir laboratuvar gibi. Hemen her gün ekonomiyi etkileyen farklı gelişmeler yaşanıyor ve bu gelişmelere politika yapıcılardan ve uygulayıcılardan farklı tepkiler geliyor. Bu nedenle kitabın son bölümünde Türkiye ekonomisinin güncel sorunlarına da yer veriliyor.

Tükiye Ekonomisi

Mahfi Eğilmez

Remzi Kitabevi

S.: 280

Kitabı satın almak için tıklayınız: D&R

haftanın yeni çıkan kitapları

BENİ AĞLATMA

Kalbinizle yaptığınız her şey bir gün size geri dönecektir. Bir anlık tutkuyu gerçek bir aşk hikâyesine çevirebilirsen, o zaman yaşadığın hayatın hakkını verdin demektir. Benim hikâyem de annemin Beyoğlu’nda babamın kıyafet satan dükkânına girmesi ve karşılıklı ilk bakışlarıyla başlamıştı. Belki de hayatım boyunca şarkılarımla aradığım aşk, anne ve babamın yeteri kadar besleyemediği sevgiye bir ithaftı. Onların bir anlık hissettiği duygu, ne mutlu ki benim için şarkılarımla beraber sonsuza kadar sürecek bir aşka dönüştü. İşte bu ruhla anlam katmaya çalıştığım hikâyemi, bir kitapla geleceğe aktarmak istedim. Yolumuz ve yolculuğumuzun devamı var…

Beni Ağlatma

Mustafa Sandal

Doğan Kitap

Kitabı satın almak için tıklayınız: D&R

haftanın yeni çıkan kitapları

KEHANET YILI

Will Dando bir sabah gelecek yıla dair 108 kehanetle uyanıyor. Will gezegenin en şanslı insanı olmalı. Peki neden o, ve nasıl, ya ne pahasına? Kehanet Yılı, amazon.com Yılın En İyi Romanı seçkisinde Goodreads Yılın En İyi Bilim Kurgu Finalisti!

Kehanet Yılı

Charles Soule

Çev.: Eray Dinler

April Yay.

S.: 408

Kitabı satın almak için tıklayınız: D&R

haftanın yeni çıkan kitapları

DAR KORİDOR

Bazı toplumlar özgürken, diğerleri neden otoriter yönetimler altında veya anarşi içinde yaşadılar ve yaşıyorlar? Özgürlük Batı’ya özgü bir durum mu? Özgürlüğün ve demokrasinin akıbeti ne olacak? Daron Acemoğlu ve James A. Robinson’a göre özgürlük “doğal” bir durum değil… Güçlü bir sivil toplum ile güçlü ama prangalanmış bir devletin birbirlerini dengelemesiyle, süreç içinde elde edilen bir kazanım. Bu zor şartlar sağlandığında girilen “dar koridor”da kalmak ise sürekli bir çaba gerektiriyor…

Dar Koridor

Daron Acemoğlu, James A. Robinson

Çev.: Yüksel Taşkın

Doğan Kitap

S.: 648

Kitabı satın almak için tıklayınız: D&R

haftanın yeni çıkan kitapları

SONSUZUN ÇOCUKLUĞU

Gezi edebiyatı, doğu felsefesi ve yoga kültürü alanında kaleme aldığı kitaplarından, çevirilerinden ve dergi yazılarından tanıdığımız Bora Ercan, bu sefer deneysel bir kitapla karşımızda. Sonsuzun Çocukluğu varlığı, bilgiyi, boşluğu ve sonsuzluğu konu alan konsantre metinlerden oluşuyor. Kimi zaman okuru Budist mantık dizgesiyle paradokslara davet ederken zaman zaman da şiirsel bir söylemle dil olgusunu işliyor. Şiir ile düşüncenin ipinde, kabul görmüş kalıplara hiç kapılmadan kendi ekseninde dönerek yol alan bir ca(n)baz metin.

Sonsuzun Çocukluğu

Bora Ercan

Paloma Yay.

S.: 112

Kitabı satın almak için tıklayınız: D&R

haftanın yeni çıkan kitapları

SHAKESPEARE'DEN ÖYKÜLER

Edebiyat eleştirmeni ve yazar Charles ve Mary Lamb kardeşler, ünlü İngiliz şair ve oyun yazarı William Shakespeare’in tiyatro eserlerini öyküleştirerek bu büyük yazarı genç okurlarla tanıştırmayı amaçlar bu kitapta. Shakespeare yüzyıllardır oyunlarıyla hayal gücümüzü zenginleştiriyor, insana ve dünyaya bakışımızı şekillendiriyor, gelmiş geçmiş en ilgi çekici karakterleriyle bize aşk, sadakat, merhamet, dürüstlük, kibir ve daha pek çok duygunun insanı nasıl etkilediğini görmemizi sağlıyor...

Shakespeare'den Öyküler

Charles Lamb

Arkadaş Yay.

S.: 92

Kitabı satın almak için tıklayınız: D&R

haftanın yeni çıkan kitapları

ZOZO ŞARKI SÖYLÜYOR

Merhaba sevgili çocuklar, Zozo’nun ilk kitabını okuduysanız bu sevimli ve şirin zürafayı tanıyorsunuzdur. Ormanda yaşayan Zozo küçük, ama boyu da çok uzun, boynu da. Eğlenmeyi, gezmeyi, oyun oynamayı da pek seviyor. Hem de çok meraklı. Zozo, şarkı söylemeye heveslenince gece demeden gündüz demeden açıyor ağzını, söylüyor da söylüyor. İyi ama ormandaki arkadaşları, kuşlar, baykuşlar, tavşanlar ve Ay Dede bu işe ne diyecek? Okuyalım ve öğrenelim bakalım.

Zozo Şarkı Söylüyor

Ceren Kerimoğlu

Sia Yay.

S.: 40

Kitabı satın almak için tıklayınız: D&R

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Damla Karakuş

[email protected]

Instagram: biyografivekitap

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