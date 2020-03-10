Yeni çıkanlar - 10 Mart 2020

Yeni çıkanlar raflardaki yerini aldı. Bu hafta da ilginizi çekecek kitapları sizler için listeledik.

EYVAHLAR OLSUN

Ceylan Taş’ın yaşamın bambaşka yollarında yürüyen, bambaşka yokuşları aştıktan sonra bir kahve de içmeyi ihmal etmeyen, çatlaklarını bantlarla örtmeye çalışmış kadınların hayatlarından kesitleri anlattığı kitabı Eyvahlar Olsun ile siz de bir süre gülümsedikten sonra içinizde kırılan camların seslerine kulak vereceksiniz!

Eyvahlar Olsun

Ceylan Taş

Küsurat Yay.

S.: 148

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SENİN SUÇUN DEĞİL

Bu kitapla birlikte geçmişinin karanlık dehlizlerine doğru bir yolculuğa çıkacağız; içine doğduğun aileden, yaşadığın travmalara kadar, bugün var olan problemlerinin geçmişteki izini süreceğiz. Çocukken alman gereken sevgi, saygı ve güveni alamadığın zaman neler olduğunu, zehirli anne baba davranışlarının nasıl yıkıma yol açtığını görecek; bazen önemsiz sanılan küçük bir travmanın uzun vadeli etkilerinin çok büyük olduğunu fark ettikçe hafifleyeceksin.

Bu kitap sana mucizeler vaat etmiyor, hiçbir şey mükemmel olmayacak, ancak şu anki halinden daha iyi hissetmen kesinlikle mümkün. Beraber yürüyeceğimiz yolun amacı bu.

Senin Suçun Değil

Beyhan Budak

İnkılap Kitabevi

S.: 236

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DIŞ KAPININ MANDALI

2015 Yaşar Nabi Nayır Ödülü’nü alan Dış Kapının Mandalı, Arzu Uçar’ın ilk öykü kitabı. Kendini nereye koyacağını bilemeyen ruhların kapı eşiklerinde, pencere kenarlarında gizlendiği, bazen de varlığını ispat için sokaklara döküldüğü öyküler bunlar.

Dış Kapının Mandalı

Arzu Uçar

İthaki Yay.

S.: 96

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DOĞAYA FISILDAYAN ÇOCUKLAR

Çiftlikte, kalabalıktan uzakta yaşayan Andrea, disleksik olduğunu öğrenmesi dışında, sıradan bir yaz geçireceğini sanır. Oysa tatil kiracıları Nico ve ailesinin çıkagelmesiyle günleri ummadığı kadar renklenir. İki arkadaş kırlarda koşuşturur, keşifler yaparlar. Bir gün Nico ona, çiçeklerle ilgili kimseye anlatmadığı bir sırrını açınca, gizemli bir arayışa girerler. Doğanın diliyle konuşmak ve mutluluk arasında gerçekten bir bağ var mıdır?

Doğaya Fısıldayan Çocuklar

Luigi Ballerini

Çev.: Tülin Sadıkoğlu

Günışığı Kitaplığı

S.: 100

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NASIL BİR GELECEK?

“Giray Kömürcü Nasıl Bir Gelecek?’te ekonomiyle birlikte birçok ilgili konuyu ele alıp tartışıyor. Ekonomi konuşulurken genellikle göz ardı edilen ama aslında daha önemli olan çevre sorunları ile açlık gibi ekonomik bir sorunun nasıl çelişkiler yarattığını anlatıyor. Sorunların kaynaklarını ortaya koyduktan sonra çözümü tartışıyor. Çevreye duyarlı ekonomi mümkün müdür ve kapitalizmden başka bir sisteme geçilirse çevreye zarar vermeden ekonomik sorunlar çözülebilir mi sorularına yanıt arıyor. Kitabı alıp incelediğinizde değişik ve çarpıcı bir çalışmayla karşı karşıya olduğunuzu

göreceksiniz.” (Mahfi Eğilmez)

Nasıl Bir Gelecek?

Giray Kömürcü

Aganta Kitap

S.: 247

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NE REZALET

Şilili genç yazar Paulina Flores “Ne Rezalet” öyküsüyle Roberto Bolaño Öykü Ödülü’ne değer görüldü. Öykülerini topladığı aynı adlı kitabı Ne Rezalet’te aile, dostluk ve ten ilişkilerinden sarsıcı kesitler sunuyor. Doksanların Şili’sinden sosyal medya çağına uzanan bu dokuz öykü travmatik anılar, beklenmedik utançlar ve kabullenilmiş mutluluklarla örülü. İşsizlik ve geçim sıkıntıları, sıradanlık bunalımları, anne baba kompleksleri, tavsayan arkadaşlıklar, ters giden yakınlaşmalar, kötü kahramanlar...

Ne Rezalet

Paulina Flores

Çev.: Zeynep Çelikel

Notos Kitap Yay.

S.: 236

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KILIÇLAR ÇAĞI

Michael J. Sullivan’ın Destanlar Çağı ile başlayan epik serisi, Kılıçlar Çağı’yla devam ediyor.

Kılıçlar Çağı

Michael J. Sullivan

Çev.: Cihan Karamancı

İthalki Yay.

S.: 496

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DİŞLİ KIZLAR

Vivian Carter bıkmıştı. Yaşadığı küçük Teksas kasabasının lisesinde herkesin futbol takımının her yaptığını alkışlamasından bıkmıştı. Cinsiyetçi kıyafet kurallarından ve bitmek bilmeyen tacizlerden bıkmıştı. Ama en çok da daima kurallara uyan iyi kız olmaktan bıkmıştı...

Dişli Kızlar

Jennifer Mathieu

Çev.: Berke Kılıç

Yabancı Yay.

S.: 296

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Damla Karakuş

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