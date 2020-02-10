Yeni çıkanlar - 10 Şubat 2020

Yeni çıkanlar raflardaki yerini aldı. Bu hafta da ilginizi çekecek kitapları sizler için listeledik.
ÇAĞDAŞLARININ ANILARIYLA ANTOM PAVLOVIÇ ÇEHOV
Dünya edebiyatına öyküleri ve oyunlarıyla büyük katkılar yapan Anton Pavloviç Çehov’un çağdaşı kültür, sanat insanlarının yanı sıra onu yakından tanıyan akrabalarının, arkadaşlarının anılarıyla ve tanıklıklarına yer veren bu kitapta Çehov’un hem edebiyat ve sanatla ilgili görüşlerini hem de “insani” tarafını yakından tanıma olanağı bulacaksınız.
Çağdaşlarının Anılarıyla Anton Pavloviç Çehov
Kolektif
İletişim Yay.
S.: 460
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ASİ DELİKANLILARA UYKUDAN ÖNCE HİKÂYELER
Ressamlar, müzisyenler, dansçılar, sporcular, yazarlar, aşçılar, aktivistler, kaşifler, mucitler, bilim insanları... Pelerin ya da kılıca ihtiyaç duymadan süper kahraman haline gelen 50 çocuğun ilham verici öyküleri.
Asi Delikanlıalara Uykudan Önce
G. L. Marvel
Kara Karga Yay.
S.: 152
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RUH EŞİN NEREDE?
Dünyada her nerede olursan ol, seninle buluşmak istiyorum…
Bu yaşamda ömrümüzün yettiği kadar beraber olmak üzere seni çağırıyorum… Sizi her anlamda mutlu edecek ve tamamlayacak insanı… Ruh eşinizi hayatınıza çekmeye hazır mısınız?
Ruh Eşin Nerede?
Can Aydoğmuş
İndigo Kitap
S.: 416
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CİHAN
Aşk görünmez bir düşmanmış boşa savaştığım. Bir Yıldız’a tutuldu Cihan. Gölgesinde demlendi, ışığında huzura kavuştu. Gün geldi öfkesiyle kavruldu, gün geldi yokluğuyla yüreği buz tuttu. Amansız bir karanlığın yörüngesinde kâh ona tutundu, kâh boşluğunda savruldu...
Cihan / Bir Türk Masalı
Işılca
İndigo Kitap
S.: 464
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ENNEGRAM İLE ÇOCUĞUNU KEŞFET
Ben kimim? En doğal halimde sahip olduğum değer, erdem ve yetenekler neler? Hayal ettiğim değişiklikleri hayatıma nasıl uygulayabilirim? ... Bunun gibi pek çok soruya yanıt veren Enneagram ile Kendini Keşfet, yolda olanlara kendilerini tanımaları ve böylece işleri rayına koymaları için bir fırsat sunuyor.
Enneagram ile Çocuğunu Keşfet - Mizaç Farkındalığıyla Ebeveynlik Yapmak
İsmail Acarkan
Timaş Yay.
S.: 312
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OYUNCU
Hiç başrol oynamasa da yıldız sisteminin dışında bir “anti-yıldız” olan; “çarpık bacakların ve bücür boyunla asla başarılı olamazsın” denilse de önce kendini, sonra seyircisini yaratmayı başaran; hafızalarda anne rolleriyle yer etmesine rağmen aslında “başka türlü” bir oyuncu olabilecek Adile Naşit’e saygı duruşu niteliğinde bir kitap.
Oyuncu - Yeşilçam Yıldız Sisteminde Bir Anti-Yıldız: Adile Naşit
Sibel Öz
İletişim Yay.
S.: 256
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YAŞAMAK YA DA YAŞADIĞIMIZI SANMAK
Düşey ve yatay yalnızca bir konum, bir çizgi, bir kavram ve bir boyut değil, hayatın akışını yöneten ve insanın geleceğini belirleyen güç merkezleridir.
Düşey ve yatay yaşamımızdır. İçinde bulunduğumuz ya da bulunmadığımız olaylar düşey ve yatay eksenlerinde başka boyut kazanırlar. Ortaya çıkan farkındalık yaşam dengemizi kurmamızı sağlar.
Elinizdeki kitap, düşeyin ve yatayın karşılaştırmalı olarak ele alındığı, birbirinden zorlu pek çok kavramın ustalıkla işlendiği bir eser.
Çok farklı bir bakış açısı ve sürekli bir akış içinde…
Yaşamak Ya Da Yaşadığımızı Sanmak
Mustafa Tuğrul Edis
Tortuga Yay.
S.: 232
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Damla Karakuş
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