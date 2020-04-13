Yeni çıkanlar - 13 Nisan 2020

Yeni çıkanlar raflardaki yerini aldı. Bu hafta da ilginizi çekecek kitapları sizler için listeledik.

KIYAMET GÜNLERİ

Yok oluşumuza ne sebep olacak? Kendimizi ve geleceğimizi nasıl kurtarabiliriz? Kıyamet Günleri insanlığın karşı karşıya olduğu en önemli soruları cevaplıyor. Meteorlar, salgın hastalıklar, nükleer savaş, iklim değişikliği, süper volkanlar, biyoteknoloji, yapay zekâ ve dünya dışı akıllı yaşam… Kitapta tek tek ele alınan bu konular bizi bekleyen en feci felaketlerin çarpıcı bir panoramik resmini oluşturuyor.

Kıyamet Günleri: Dünyanın Sonuna Dair Kısa Bir Rehber Meteorlar, Salgınlar ve Daha Fazlası

Bryan Walsh

Çev.: Ahmet Savaş Ay

Profil Kitap

S.: 423

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SESSİZ KALAN

Bu insanlar nazik ve ilgili görünebilirlerdi. Ama tehlikeliydiler. Başmüfettiş Armand Gamache, ters giden bir soruşturmanın sıkıntısını atmak üzere Québec şehrine gelir. Ancak burada da vahşi bir ölüm vakası yakasını bırakmaz. Saplantılı bir tarihçinin, Québec’in kurucusu Samuel de Champlain’in kalıntılarını arama serüveni cinayetle son bulmuştur…

Sessiz Kalan

Louise Penny

Çev.: Zeynep Tangün

Martı Yay.

S.: 496

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NEREYE KONACAĞINI BİLMEYEN KUŞ GÖKYÜZÜNDE ESİRDİR

Bu bir kaçak dövüş hikâyesi... Hem de insanın kendi kendiyle yaptığı, bilinmezliklerle, gizemlerle, sorularla ve cevapsızlıklarla dolu bir kaçak dövüş... Saklanmaktan yorulmuş olanlar için yazılmış bir hikâye... Kurgu gibi ama hakikat...

Nereye Konacağını Bilmeyen Kuş Gökyüzünde Esirdir

İpek Demirkan

Destek Yay.

S.: 136

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NEREYE GİDERSENİZ GİDİN AMA TÜM KALBİNİZLE GİDİN

“Mutlu olmak için, bulunduğunuz andan daha iyi bir zaman olduğuna inanıyorsanız beklemekten vazgeçin. Pek çokları mutluluğu insandan yüksekte arar, bazıları ise daha alçakta. Oysa mutluluk insanın boy hizasındadır.”

Konfüçyüs sadece Çin’e ait değil, bütün dünyaya aittir. Onun düşünceleri insanlığın üstün idealinin temelidir.

Nereye Giderseniz Gidin Ama Tüm Kalbinizle Gidin

Konfüçyüs

Der: Tuğba Sarıünal

Destek Yay.

S.: 80

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UZLAŞTIRICININ PENÇESİ

Bilimkurgunun Melville’i olarak bilinen Gene Wolfe, spekülatif edebiyatın sınırlarını zorlayan, fantaziden bilim ve bilimden de fantazi çıkarmayı başaran, türün her alanında eşit muazzamlıkta eserler veren ender yazarlardan biri. Wolfe’un dilin ve türün imkânlarını sonuna kadar kullandığı, bilimkurgunun Ulysess’i olarak da anılan Yeni Güneş Kitabı’nın ikinci cildi Uzlaştırıcının Pençesi de en az ilki kadar esrarengiz.

Uzlaştırıcının Pençesi

Gene Wolfe

Çev.: Kerem Sanatel

İthaki Yay.

S.: 304

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KARANLIK YAZILAR

Mary Shelley’nin ölüm ve ötesine dair söyleyecekleri, henüz yirmi yaşındayken yayımlanan Frankenstein’la sınırlı değildi. Jeannette Winterson’a gençliğinde yazması için umut veren bu yazarın makaleleri ve öykülerinden oluşan Karanlık Yazılar, elli üç yaşında beyin tümörü nedeniyle hayatını kaybeden, yaşadığı döneme göre radikal olan siyasi görüşleriyle tanınan bir edebiyat devinin zihninin onu nerelere götürdüğünü gözler önüne seriyor.

Karanlık Yazılar

Mary Shelley

Çev.: Doğa Özışık

İthaki Yay.

S.: 128

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ZOR ZAMANLAR İÇİN İNSAN KALMA REHBERİ

“İnsan” olgun, bilge, sağduyulu, muhakeme yeteneği üst düzeyde, gelişmiş zevklere sahip, eylemlerinde tutarlı ve zekidir. Ancak bu insan aynı zamanda kendini her şeyiyle ortaya saçmayan, bazen saklanmasını da bilen ancak bunu ustalıkla yapan bir hayat kumarbazı da olabilmelidir. İhtiyat, insanoğlunun geliştirmesi gereken en değerli düşünce kasıdır.

Zor Zamanlar İçin İnsan Kalma Rehberi

Baltasar Gracian

Çev.: Özlem Küskü

Destek Yay.

S.: 96

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VAR MISIN Kİ YOK OLMAKTAN KORKUYORSUN

İlim Çin’de bile olsa kalkıp peşine düşmek gerekir. İnsan ilim için yaşamıyorsa ıstırap içinde, anlamsız ve mutsuz bir ömür geçiriyordur. Çağımız insanının anlamlı ve anlamsız gayretleriyle yüzleşmesi ve yeniden bir yaşam kurgusu inşa etmesi açısından Farabi’nin ilham dolu hayatı ve çalışmaları örnek alınacak niteliktedir.

Var mısın ki Yok Olmaktan Korkuyorsun

Farabi

Çev.: Mesud Topal

Destek Yay.

S.: 120

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VAMPİR

Engizisyon yargıcı “Büyücüleri yakın” emrini verdiğinde, Andrej’in de kaderini çizmişti. Kısa bir süre önce korkunç korsan Abu Dun’a karşı amansız bir savaş verdikten sonra, Andrej’in şimdi de çok daha korkunç bir tehlikeyi savuşturması gerekiyordu. Sadece onun ve koruyucusu olduğu Frederic’in hayatı değil, bütün Transilvanya’nın kaderi tehlikedeydi artık. Aynı zamanda sevgilisi Maria da karanlık güçlerin tehdidi altındaydı… Andrej, Maria’yı ararken Osmanlı ve Transilvanya arasındaki savaşın tam ortasına düşünce, esrarengiz Drakula’nın karanlık planlarıyla karşı karşıya kaldı. Drakula, Andrej gibi vampirleri kullanarak ölümsüzlüğün sırrını bulmaya çalışıyordu ve çözüme ürkütücü bir şekilde yaklaşmıştı. Ancak Andrej’in içindeki vampir, gömüldüğü yerden çıkmaya başlıyordu…

Vampir – Ölümsüzlerin Tarihi 2

Wolfgang Hohlbein

Çev.: Gülçin Erkman

Epsilon Yay.

S.: 280

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KAYGI PSİKOLOJİSİNİ YÖNETEBİLMEK

Tanımsız duygular; karşılaştığımız olaylar veya durumlarda ne tür tepkiler vermemiz gerektiğini bilmediğimiz süreçlerdir. O nedenle esasında korktuğumuz virüs değil; onun bizde bıraktığı duygudurum bozukluğu, kaygı, korku ve endişe halidir. Negatif durumun pozitif yönde kontrol altında tutuluyor olması, süreci doğru yönetmemizi sağlar.

Kaygı Psikolojisini Yönetebilmek

Kunter Kunt, Cevher Sönmez

Destek Yay.

S.: 120

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HAMLET YA DA HEKUBA: ZAMANIN OYUNA BASKINI

Yirminci yüzyılın en önemli düşünürlerinden biri kabul edilen Carl Schmitt 1956 tarihli Hamlet ya da Hekuba adlı bu incelemesinde Shakespeare’in tragedyalarının zihinsel arka planını ve tarihsel bağlamını derinlikli bir kavrayış ve yenilikçi bir bakışla analiz ediyor. Schmitt, Shakespeare’in eserlerinin “kraliçe tabusu” ve “intikamcı figür” üzerine inşa edildiğini ortaya koyarken, bu unsurları kültürel bir mit yaratımı örneği olarak kullanıyor. Schmitt’in çalışması, edebi eleştiri veya tarihsel analizden ziyade Walter Benjamin ve Theodor Adorno tarafından geliştirilen estetik-siyaset ilişkisinin kapsamlı bir teorisini de ortaya koyuyor. Cana Bostan’ın zarif bir Türkçeyle dilimize kazandırdığı Hamlet ya da Hekuba, Shakespeare ve Schmitt üzerine çalışan akademisyenler için olduğu kadar, insanın trajik bir varlık olduğunu yakından görmek isteyen okurlar için de zengin bir metin...

Hamlet ya da Hebuka: Zamanın Oyuna Baskını

Carl Schmitt

Çev.: Cana Bostan

Vakıfbank Kültür Yay.

S.: 96

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BU Bİ MUCİZE

Milyon Dolarlık Sözler kitabının yazarı Haluk Ziya Türkmen, kendini kalbi olarak yaşam rüzgârına bırakabilmeyi, bunu yapabilenleri anlatıyor. Miras aldıkları duruma değil, o durumla ne yapacaklarına karşı sorumluluk duyanları… Hayatın amacının kesinlikten vazgeçip onun görkemli belirsizliğine kucak açmak olduğunu düşünenleri… Kalbine güvenenleri… Her gecesinin Kadir, her tanıştığının Hızır olmasını ümit edenleri!

Bu Bi Mucize

Haluk Ziya Türkmen

Hayy Kitap

S.: 192

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KIŞIN SONU BAHARDIR

İçinden atamadığı büyük korkular, gün geçtikçe sırtındaki ağır bir yük gibi, omuzlarını düşürmektedir. Sokaklara akşam karanlığı çökerken Nazan bir taraftan bunları düşünür, bir taraftan da pencere kenarında hafif hafif çiseleyen yağmuru seyrederek çayını yudumlar…

Kışın Sonun Bahardır – Kadına Yönelik Şiddet Romanı

Hülya Düz

Yayın Dünyamız Yay.

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Damla Karakuş