Yeni çıkanlar - 13 Ocak 2020

Yeni çıkanlar raflardaki yerini aldı. Bu hafta da ilginizi çekecek kitapları sizler için listeledik.

GÜNAYDIN BENDİ

Neşe, arkadaşlarıyla birlikte ormanın en ilginç hikâyesini bulursa, "Ormanın Mirası" adlı televizyon programına katılacaktır. Ancak, ormandan güzel bir hikâye çıkarmak artık olanaksızdır. Bir zamanlar su bendi ve ağaçlarıyla muhteşem olan bu yer, büyük bir çöplüğe dönüşmüş, Mays Canavarı'nın krallığı olmuştur. Ama bir gün Neşe'nin annesi, ormana, otizmli arkadaşlarına ve "Günaydın Bendi"ne ilişkin öyle bir anı paylaşır ki, çocuklar yeniden umutlanır...

Günaydın Bendi

Müge İplikçi

Günışığı Kitaplığı

1984 YILBAŞI

1984’ün ilk saatlerini fıstıklı çikolata, muz ve kıvrak bir dansla karşılayanların hiç unutamayacağı TRT yılbaşı programı, romandaki düğümlerin çözülmesine sahne oluyor. Neşe Erberk’le dans eden Zeki Müren’in ışıltılı sesi, yine de gidenlere ve gideceklere inat bir iyimserlikle “Gitme Sana Muhtacım” diyor ve kurgu sürpriz bir finale uzanıyor. 1984 Yılbaşı, tadı damağınızda kalacak bir dönem romanı.

1984 Yılbaşı

İbrahim Ethem Ay

Sumru Yay.

S.: 96

OSCAR WAO'NUN TUHAF KISA YAŞAMI

2008’de Oscar Wao’nun Tuhaf Kısa Yaşamı’yla Pulitzer Ödülü’nü kazanan Junot Diaz, 2012’de MacArthur Dahi Bursu’na layık görüldü. The New York Times edebiyat eleştirmeni Michiko Kakutani’nin “günümüz edebiyatının en ayrıksı ve karşı konulamaz yeni seslerinden” diye tanımladığı Junot Díaz yazarlık kariyerinin başlarında, öykülerinin yayımlandığı The New Yorker tarafından neslinin en önemli yirmi yazarı arasında gösterildi...

Oscar Wao'nun Tuhaf Kısa Yaşamı

Junot Diaz

Çev.: Püren Özgören

İthaki Yay.

S.: 336

İKİZLER

İmkansız hayaller kalbinizi kırabilir ama kız kardeşler arasındaki sevgi her şeyi iyileştirir. Clara ve Hailey, küçük kasabalarında sıradan bir hayat süren oldukça normal genç kızlardı yapışık ikiz olmalarının dışında. Hiç kimse onlara gözlerini dikip bakmıyor ya da arkalarından olur olmaz şeyler söylemiyordu. Fakat ailelerinin onlar için özenle koruduğu sırça fanusta çatlaklar oluşmaya başlamıştı. Kasabaya yeni gelen çocukla birlikte, artık o kadar da görünmez olmayacaklardı.

İkizler

Sonya Mukherjee

Çev.: İren Kori

Yabancı Yay.

S.: 264

EDEBİ ZEVK YARGISI

Daha önce Psikanalitik Edebiyat Kuramı, Komik Edebi Türler, Metafor ve Şiir Dilinin Yapısal Özellikleri’yle Türkçe edebiyat kuramı ve eleştiri literatürüne önemli katkılar yapan Oğuz Cebeci, Edebi Zevk Yargısı: Yüksek ve Popüler Edebiyat & “Kitsch” adlı çalışmasında bu defa edebiyatın “ne” olduğu, edebi zevkin tanımlanıp tanımlanamayacağı, bu bağlamda edebiyat kanonu ve okulun rolü, yani müfredat, eleştirmenin yeri gibi meselelerin yanı sıra, “yüksek” edebiyat, “hafif” edebiyat ve “kitsch” konularını, geniş bir literatürü dikkate alarak zengin ve renkli örnekler eşliğinde tartışıyor ve “saha çalışması” niteliğindeki gözlemlerini, deneyimlerini de okurlarla paylaşıyor.

Edebi Zevk Yargısı

Oğuz Cebeci

İthaki Yay.

S.: 448

USTALARIN İZİNDE

Günümüzün düşünce ve sanat yöneliminin rotasını belirleyen köşetaşlarımızdan Necip Fazıl, Nurettin Topçu, Cemil Meriç, Sezai Karakoç, Nuri Pakdil hakkında yapılmış konuşmaları bir araya getiren Ustaların İzinde, ustalara bir saygı duruşu niteliğinde. Türkiye Yazarlar Birliği İstanbul Şube Başkanı Mahmut Bıyıklı’nın hazırladığı kitapta, beş ustayı anlatan edebiyat ve fikir camiasından önemli isimlerin konuşma metinleri yer alıyor. Yusuf Kaplan, Prof. Dr. Turan Koç, Hüseyin Su, Dursun Gürlek, Prof. Dr. Ümit Meriç, D. Mehmet Doğan, Prof. Dr. İlhan Genç, Mustafa Yazgan, Sadık Yalsızuçanlar ve daha birçok şair, yazar, fikir adamının yanı sıra artık aramızda olmayan merhum Prof. Dr. Emin Işık ve merhum Memduh Cumhur’un tanıklıkları da kitabı zenginleştiren unsurlar olarak öne çıkıyor...

Ustaların İzinde

Kolektif

Erguvan Yay.

UĞUR DÜNDAR - OLAĞANÜSTÜ BİR HAYAT

İçinden bir Türkiye hikâyesinin geçtiği bu kitap, bir halk kahramanının, ülkenin en değerli insan hazinelerinden Uğur Dündar’ın serüven dolu yaşamını anlatmaktadır; bütün yönleri ve bilinmeyenleriyle.

Uğur Dündar - Olağanüstü Bir Hayat

Gökmen Ulu

Sia Yay.

KIRIK NEY

Hüzünlüdür ney, hüznü sever. Bu yüzdendir belki, hep hüzünlü insanlar ney üfler. Ayrılıklardan şikayet edenler, "hiç"liğe kucak açanlar, mukaddes bir azâb’ı olanlar sever en çok "ney"i. Bilinmezin ve erişilmezin özlemiyle gönülleri tutuşan ezeli yenikler için bir sırdaş, bir yoldaş, bir dert ortağıdır adeta ney. Ruhu ipek bir kumaş gibi örseleniveren fânilerin dermanıdır.

Kırık Ney

Şebnem Pişkin

Kent Kitap

ŞİİR KURAN NESNELER

Bir anlama çabası olarak düşünebileceğimiz şiire nesneler üzerinden yaklaşmak, onları incitip kırmadan, hafifçe üzerlerine basarak dolaşmaya çalışmak, diğer inceleme biçimlerinde olduğu gibi yine şiiri tüket(e)meyecek; ancak çoğulluğunu bir kere daha teyit edecektir. Kullandığı nesneler ekseninde şiire yaklaşırken zaman zaman şairin yaşamına, sosyal ve siyasal ortama, tarihsel şartlara, nesnelerin ideolojik ve sosyal anlamlarına, şiirin evrensel ve yerel tavırlarına dair de konuşmak gerekecektir...

Şiir Kuran Nesneler

Ahmet Cüneyt Issı

Hece Yay.

ELEŞTİRİ FARKI

“Nesnel bakış açısı, imgeci veya anlatımcı bir şiirden yana olma gereği duymadan, şiiri şiir yapan şartlara odaklanmak demektir. Bu şartlar her şiir için geçerli kılınabilir ölçütlerdir. İmgecilik veya anlatımcılığın şiiri şiir yapmaya yetmediğini bu ölçütler çerçevesinde tebarüz ettirebiliriz. Başka deyişle, eleştiri işi imgeci veya anlatımcı özelliklerin ötesine geçilebildiğinde kendisini gösterir. Eleştirel söylemle poetik söylem arasındaki farkı da ancak bu sayede ortaya koyarız. Eleştirel söylem poetik söylemin güdümü altında hareket ettiğindeyse nesnellikten söz etme şansımız kalmaz.”

Eleştiri Farkı

Ali K. Metin

Hece Yay.

