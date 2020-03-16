Yeni çıkanlar - 16 Mart 2020

Yeni çıkanlar raflardaki yerini aldı. Bu hafta da ilginizi çekecek kitapları sizler için listeledik.
OLMASA DA OLUR
Aslı T. Kızmaz ikinci romanında kendi ayakları üzerinde duran, hiç olmazsa buna çabalayan, sonunda “olmasa da olur” diyen delidolu bir kadının ayrıksı hikâyesine odaklanıyor. Olmasa da Olur, Benden Ne Olur’un devamı olan eğlenceli, şen şakrak üslubuyla, roman kahramanının zihninde yarattığı hayali insanlarla, süratli ve nefis bir hikâye…
Olmasa da Olur
Aslıu T. Kızmaz
İnkılap Kitabevi
S. :144
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OLALLA
Yarımada Savaşı (1808-1814) sırasında İspanyol ordusuyla birlikte savaşırken yaralanan genç bir İskoç subayı hastanede tedavi gördükten sonra hava değişimi için yoksul düşmüş soylu bir ailenin evine pansiyoner olarak yerleştirilir. Orada kendini akla hayale sığmayacak olayların içinde bulacaktır. Olalla, gotik edebiyatın kimi özelliklerini barındırır: Stevenson’ın yaman fırtınaların tozu dumana kattığı kıraç ve dağlık arazilerdeki viran bir konakta geçen öyküde yarattığı kasvetli atmosfer, soyunun günahlarının kefaretini ödemek için dünyadan elini eteğini çeken olağanüstü güzellikte bir genç kız, lanetlenmiş bir soy, sadizm… Yazıldığı tarihten beri görmezden gelinen bu muazzam öykü, Modern Klasikler Dizisi’nde yerini alıyor.
Olalla
Robert Louis Stevenson
Türkiye İş Bankası Kültür Yay.
S.: 64
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UNUTMA DERSLERİ
İnsanın sonu gelmez yalnızlığını modern dünyanın tuzakları üzerinden tarif eden Nermin Yıldırım, bitmiş bir aşkın fonunda, belleğin karanlık dehlizlerine daldırıyor muzip kalemini. Bir yandan neşeli diliyle gülümsetirken bir yandan da hayat karşısındaki çaresizliğimizi yüzümüze vurarak sarsıyor bizi.
Unutma Dersleri
Nermin Yıldırım
Hep Kitap
S.: 312
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CLAUDE ŞEHİRDE
Sıra dışı köpek Claude ile tanışmaya hazır mısın? O hiç sıradan bir köpek değil! Şehirde gezerken bir müzeye girer, bir hırsızlığı engeller ve günü kurtararak bir kahraman olur!
Claude Şehirde
Alex T. Smith
Çev.: Özlem Tutar
Hep Kitap
S.: 96
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TEK KİTAPTA ŞÖHRET OLMA YOLLARI
Herkes yazmak, herkes en kısa yoldan şöhrete kavuşmak istiyor. Çünkü şöhretin parayı çağıracağını, paranın aralık duran şöhret kapılarını sonuna dek açacağını biliyor. Peki, şöhreti yakalamanın, en kısa yoldan ünlü olmanın kolay bir yolu var mı? Bir değil, pek çok yolu var. İşte Feyza Hepçilingirler şöhrete giden bu yolları şöhret avcıları için birer birer açıklıyor. Ancak bir de korkusu var: Bu kitap her ne kadar insanları gülümsetmeyi amaçlıyorsa da ironi amacıyla yazıldığını dikkate almayıp önerileri uygulamaya kalkanları gerçekten de şöhrete kavuşturabilir.
Tek Kitapla Şöhret Olma Yolları
Feyza Hepçilingirler
Sia Kitap
S.: 272
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KİMSE GERÇEK DEĞİL
Işıl, yıllardır inkâr ettiği gerçeklerle Oflaz sayesinde bir bir yüzleşirken Oflaz’ın yaralarının kanamaya başlamasıyla dünyaları alt üst olur. Artık ikisinin de akıllarında tek bir soru vardır: Işıl’ın parıltısı, Oflaz’ın büyülü ruhunu kurtarmaya yetecek midir?
Kimse Gerçek Değil
Zeynep Sey
Ephesus Yay.
S.: 384
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HER ŞEY DEĞİŞMEKLE BAŞLAR
Fark etmeye, korkusuzluğa, hızla değişen bu dünyada yerinde saymamaya dair bir kitap: “Her Şey Değişmekle Başlar”. Onur Bulut kimi zaman hikâyelerle, masallarla, kimi zaman ünlü yazarların tavsiyeleriyle, kimi zamansa okura yol gösteren, cesaret veren kelimeleriyle değişime davet ediyor okuru…
Her Şey Değişmekle Başlar
Onur Bulut
Pika Yay.
S.: 112
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ÖLÜLER KONUŞMAZ
Hayallerine kavuştuğu, mutlulukla yeni tanıştığı anda kaybolan Gökçe’nin yokluğu, en çok dostlarını etkiler. Yıllar sonra bile çözülmeyi bekleyen olayı araştıran arkadaşları, önce kendi hayatlarındaki sırlarla karşı karşıya gelirler. Gerçeğe ulaşmak ise sandıklarından daha zor olacaktır. Geçmişin izleriyle yaşayan Yankı’yı, geçmişi şimdide arayan Alper’i, geçmişten kaçmak isteyip ona tutsak olan Erdem’i yıllar sonra bir araya getiren şey Gökçe’nin kendisini tekrar hatırlatmasıdır. Ve bu kez herkes kendi sırlarıyla yüzleşmek zorunda kalacaktır.
Ölüler Konuşmaz
Dilara Keskin
Ephesus Yay.
S.: 496
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Damla Karakuş
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