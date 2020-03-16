Yeni çıkanlar - 16 Mart 2020

Yeni çıkanlar raflardaki yerini aldı. Bu hafta da ilginizi çekecek kitapları sizler için listeledik.

OLMASA DA OLUR

Aslı T. Kızmaz ikinci romanında kendi ayakları üzerinde duran, hiç olmazsa buna çabalayan, sonunda “olmasa da olur” diyen delidolu bir kadının ayrıksı hikâyesine odaklanıyor. Olmasa da Olur, Benden Ne Olur’un devamı olan eğlenceli, şen şakrak üslubuyla, roman kahramanının zihninde yarattığı hayali insanlarla, süratli ve nefis bir hikâye…

Olmasa da Olur

Aslıu T. Kızmaz

İnkılap Kitabevi

S. :144

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OLALLA

Yarımada Savaşı (1808-1814) sırasında İspanyol ordusuyla birlikte savaşırken yaralanan genç bir İskoç subayı hastanede tedavi gördükten sonra hava değişimi için yoksul düşmüş soylu bir ailenin evine pansiyoner olarak yerleştirilir. Orada kendini akla hayale sığmayacak olayların içinde bulacaktır. Olalla, gotik edebiyatın kimi özelliklerini barındırır: Stevenson’ın yaman fırtınaların tozu dumana kattığı kıraç ve dağlık arazilerdeki viran bir konakta geçen öyküde yarattığı kasvetli atmosfer, soyunun günahlarının kefaretini ödemek için dünyadan elini eteğini çeken olağanüstü güzellikte bir genç kız, lanetlenmiş bir soy, sadizm… Yazıldığı tarihten beri görmezden gelinen bu muazzam öykü, Modern Klasikler Dizisi’nde yerini alıyor.

Olalla

Robert Louis Stevenson

Türkiye İş Bankası Kültür Yay.

S.: 64

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UNUTMA DERSLERİ

İnsanın sonu gelmez yalnızlığını modern dünyanın tuzakları üzerinden tarif eden Nermin Yıldırım, bitmiş bir aşkın fonunda, belleğin karanlık dehlizlerine daldırıyor muzip kalemini. Bir yandan neşeli diliyle gülümsetirken bir yandan da hayat karşısındaki çaresizliğimizi yüzümüze vurarak sarsıyor bizi.

Unutma Dersleri

Nermin Yıldırım

Hep Kitap

S.: 312

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CLAUDE ŞEHİRDE

Sıra dışı köpek Claude ile tanışmaya hazır mısın? O hiç sıradan bir köpek değil! Şehirde gezerken bir müzeye girer, bir hırsızlığı engeller ve günü kurtararak bir kahraman olur!

Claude Şehirde Alex T. Smith Çev.: Özlem Tutar Hep Kitap S.: 96 Kitabı satın almak için tıklayınız: kitapyurdu TEK KİTAPTA ŞÖHRET OLMA YOLLARI

Herkes yazmak, herkes en kısa yoldan şöhrete kavuşmak istiyor. Çünkü şöhretin parayı çağıracağını, paranın aralık duran şöhret kapılarını sonuna dek açacağını biliyor. Peki, şöhreti yakalamanın, en kısa yoldan ünlü olmanın kolay bir yolu var mı? Bir değil, pek çok yolu var. İşte Feyza Hepçilingirler şöhrete giden bu yolları şöhret avcıları için birer birer açıklıyor. Ancak bir de korkusu var: Bu kitap her ne kadar insanları gülümsetmeyi amaçlıyorsa da ironi amacıyla yazıldığını dikkate almayıp önerileri uygulamaya kalkanları gerçekten de şöhrete kavuşturabilir. Tek Kitapla Şöhret Olma Yolları Feyza Hepçilingirler Sia Kitap S.: 272 Kitabı satın almak için tıklayınız: kitapyurdu KİMSE GERÇEK DEĞİL Işıl, yıllardır inkâr ettiği gerçeklerle Oflaz sayesinde bir bir yüzleşirken Oflaz’ın yaralarının kanamaya başlamasıyla dünyaları alt üst olur. Artık ikisinin de akıllarında tek bir soru vardır: Işıl’ın parıltısı, Oflaz’ın büyülü ruhunu kurtarmaya yetecek midir?

Kimse Gerçek Değil

Zeynep Sey

Ephesus Yay.

S.: 384

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HER ŞEY DEĞİŞMEKLE BAŞLAR

Fark etmeye, korkusuzluğa, hızla değişen bu dünyada yerinde saymamaya dair bir kitap: “Her Şey Değişmekle Başlar”. Onur Bulut kimi zaman hikâyelerle, masallarla, kimi zaman ünlü yazarların tavsiyeleriyle, kimi zamansa okura yol gösteren, cesaret veren kelimeleriyle değişime davet ediyor okuru…

Her Şey Değişmekle Başlar

Onur Bulut

Pika Yay.

S.: 112

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ÖLÜLER KONUŞMAZ

Hayallerine kavuştuğu, mutlulukla yeni tanıştığı anda kaybolan Gökçe’nin yokluğu, en çok dostlarını etkiler. Yıllar sonra bile çözülmeyi bekleyen olayı araştıran arkadaşları, önce kendi hayatlarındaki sırlarla karşı karşıya gelirler. Gerçeğe ulaşmak ise sandıklarından daha zor olacaktır. Geçmişin izleriyle yaşayan Yankı’yı, geçmişi şimdide arayan Alper’i, geçmişten kaçmak isteyip ona tutsak olan Erdem’i yıllar sonra bir araya getiren şey Gökçe’nin kendisini tekrar hatırlatmasıdır. Ve bu kez herkes kendi sırlarıyla yüzleşmek zorunda kalacaktır.

Ölüler Konuşmaz

Dilara Keskin

Ephesus Yay.

S.: 496

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Damla Karakuş

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