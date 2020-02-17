Yeni çıkanlar - 17 Şubat 2020

Yeni çıkanlar raflardaki yerini aldı. Bu hafta da ilginizi çekecek kitapları sizler için listeledik.
SON AV
Komiser Niémans, yardımcısı Ivana Bogdović’le Alsace bölgesinde işlenen vahşi bir cinayeti çözmeye gider. Kendi karanlık geçmişlerini de yanlarında götüren iki polis, Kara Orman’da saklanan bir sırrın peşine düşerler. Kızıl Nehirler’in başkahramanı Niémans’ın dönüşünü müjdeleyen Son Av, kökeni Nazi Almanyası’na kadar giden sürprizlerle dolu bir gerilim…
Son Av
Jean-Christophe Grange
Doğan Kitap
S.: 304
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SEVGİ SOYSAL İLE SON RÖPORTAJ
Sevgi Soysal ile Son Röportaj adlı son romanında Atilla Birkiye, roman ve hikayeleriyle modern klasikler arasına girmiş Sevgi Soysal’ın son günlerine ilişkin bir tanıklığı konu edinirken dönemin edebiyat ortamından da bir kesit veriyor...
Sevgi Soysal ile Son Röportaj
Atilla Birkiye
Literatür Yay.
S.: 150
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SEN VARSIN GECEDE
Gerçeküstücülük, sembolizm, romantizm ve kübizm gibi akımları Cemal Süreya’nın özenli çevirileriyle bir araya getiren Sen Varsın Gecede, şiirsel estetiğin ve ifadenin en büyük değişim geçirdiği yıllardan derlenmiş kişisel bir antoloji.
Sen Varsın Gecede
Cemal Süreya
Can Yay.
S.: 112
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SAĞIM SOLUM ÖNÜM ARKAM
İlk öykü kitabı Filedelfiya Hikayeleri’yle dikkatleri üzerine çeken Yeşim Erdem, bu ülkenin yakın tarihine ve gerçeklerine sakınmasız bir gözle baktığı Sağım Solum Önüm Arkam’la okurlara dolu dolu bir roman veriyor.
Sağım Solum Önüm Arkam
Yeşim Erdem
Can Yay.
S.: 512
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GECEYE UYANANLAR
Bir aileyi aile yapan nedir? Cahide Birgül, ikinci romanı Geceye Uyananlar’da semboller, çatışmalar ve gerilimle kurgulanmış bir olay örgüsü çerçevesinde bu soruyu sorarken, suç mahalli olarak evi, suç ortaklığı olarak da aileyi mercek altına alıyor.
Geceye Uyananlar
Cahide Birgül
Kafka Kitap
S.: 336
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ANLAŞILDI TAMAM
Anlaşıldı, Tamam, dünyayı kuşbakışı seyreden deneyimli bir pilotun gözünden, insanların içindeki iyiliğin ve kötülüğün savaşta ne şekillerde ortaya çıktığına dair sürükleyici ve çarpıcı bir derleme. Kemerlerinizi bağlayın!
Anlaşıldı, Tamam
Roald Dahl
Can Yay.
S.: 168
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UZAĞA YÜRÜDÜM YAKINI BULDUM
Hiç kuşkusuz, sizler de benim gibi, Uzağa Yürüdüm Yakını Buldum’u gönül gözüyle okuyup kitabın son cümlesi olan “Kalbe doğan sözün büyüsü zamanın köklerine yürüsün” cümlesine ulaştığınızda, has edebiyatla yaptığınız yolculuğun doygunluğu ile kendinizi çok daha iyi hissedeceksiniz… (İbrahim Yıldırım)
Uzağa Yürüdüm Yakını Buldum
Seyit Göktepe
Yitik Ülke Yay.
S.: 128
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NERGİSLER AÇARKEN
Yazar anne özlemiyle yanıp tutuşan bir kız çocuğunun gerçek hayat hikâyesini kaleme almıştır. Roman, içindeki anne özlemini başka sevgilerle telafi etmeye çalışan bir gencin aşka duçar olan gönlünün zorlu mücadelesinin ardından kararlılıkla aşkına karşı koymasını işlemektedir.
Nergisler Açarken
Nursima Kılıç
Payidar Yay.
S.: 128
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TÜM KAPILARI KİLİTLE
Tüm Kapıları Kilitle’yi okurken dışarıdan tertemiz görünen hayatların sakladığı kopkoyu korkulara gömülecek, gözlerinizi sayfadan ayırmanıza izin vermeyecek, sinir bozucu bir maceraya sürükleneceksiniz.
Tüm Kapıları Kilitle
Riley Sager
İthaki Yay.
S.: 384
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GÖLGEMİ BIRAKTIM LALE BAHÇELERİNDE
Gül İrepoğlu sarayın, yalıların, bahçelerin arasında geçen bu yolculukta hayallerle gerçek tarih izlerini bir araya getiriyor.
Gölgemi Bıraktım Lale Bahçelerinde
Gül İrepoğlu
Hep Kitap
S.: 338
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AĞABEY
Ağabey, Paris’in banliyölerinde büyümüş ve otuzlu yaşlarını sürmekte olan biri taksi şoförü diğeri ameliyat hemşiresi, yarı Suriyeli yarı Fransız iki erkek kardeşin çağdaş ve siyasi romanı. İslami terör, İslamofobi, laiklik, göçmenler, işsizlik ve prekarya gibi güncel tartışmaların Suriye İçsavaşı’yla birlikte giderek yoğunlaştığı günümüzde, okuru tüm bu tartışmaların öznesi olan insanların dünyasının gerçekliğine ve ruhlarının derinliklerine taşıyor; milliyet, aidiyet, kültür, kimlik gibi kavramları kahramanlarının gözünden sorgulayarak sarsıcı ve ufuk açıcı bir deneyim sunuyor.
Ağabey
Mahir Güven
Can Yay.
S.: 256
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BİRİCİK HİKAYE
19 yaşındaki üniversite öğrencisi Paul Roberts, kendisinden yaşça hayli büyük ve yetişkin iki kız çocuk sahibi bir kadın olan Susan Macleod ile bir tenis kulübünde tanışır ve aralarında giderek derinleşen ve derinleştikçe de boyutları karmaşıklaşan bir aşk oluşur. Susan Macleod’un evliliği yaşamının bir noktasında donup kalmış sözde bir evliliktir ve ancak alkolün sağladığı geçici unutuşlarla hasıraltı edilebilmektedir. Paul Roberts ona bağlandıkça Susan Macleod’un alkolizminin bu aşkı temellerinden sarsmaya başladığını, hatta benliğinin gitgide daha fazla yara aldığını kavramaya başlar ve bir vazgeçiş noktasına gelir. İşte Biricik Hikâye tam da bu vazgeçişin öyküsüdür; anlatının estetik örgüsünü tümüyle, bu geri dönüşsüz vazgeçişin sorgulanması oluşturur.
Biricik Hikâye
Julian Barnes
Ayrıntı Yay.
S.: 240
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Damla Karakuş
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