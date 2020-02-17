Yeni çıkanlar - 17 Şubat 2020

Yeni çıkanlar raflardaki yerini aldı. Bu hafta da ilginizi çekecek kitapları sizler için listeledik.

SON AV

Komiser Niémans, yardımcısı Ivana Bogdović’le Alsace bölgesinde işlenen vahşi bir cinayeti çözmeye gider. Kendi karanlık geçmişlerini de yanlarında götüren iki polis, Kara Orman’da saklanan bir sırrın peşine düşerler. Kızıl Nehirler’in başkahramanı Niémans’ın dönüşünü müjdeleyen Son Av, kökeni Nazi Almanyası’na kadar giden sürprizlerle dolu bir gerilim…

Son Av

Jean-Christophe Grange

Doğan Kitap

S.: 304

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SEVGİ SOYSAL İLE SON RÖPORTAJ

Sevgi Soysal ile Son Röportaj adlı son romanında Atilla Birkiye, roman ve hikayeleriyle modern klasikler arasına girmiş Sevgi Soysal’ın son günlerine ilişkin bir tanıklığı konu edinirken dönemin edebiyat ortamından da bir kesit veriyor...

Sevgi Soysal ile Son Röportaj

Atilla Birkiye

Literatür Yay.

S.: 150

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SEN VARSIN GECEDE

Gerçeküstücülük, sembolizm, romantizm ve kübizm gibi akımları Cemal Süreya’nın özenli çevirileriyle bir araya getiren Sen Varsın Gecede, şiirsel estetiğin ve ifadenin en büyük değişim geçirdiği yıllardan derlenmiş kişisel bir antoloji.

Sen Varsın Gecede

Cemal Süreya

Can Yay.

S.: 112

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SAĞIM SOLUM ÖNÜM ARKAM

İlk öykü kitabı Filedelfiya Hikayeleri’yle dikkatleri üzerine çeken Yeşim Erdem, bu ülkenin yakın tarihine ve gerçeklerine sakınmasız bir gözle baktığı Sağım Solum Önüm Arkam’la okurlara dolu dolu bir roman veriyor.

Sağım Solum Önüm Arkam

Yeşim Erdem

Can Yay.

S.: 512

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GECEYE UYANANLAR

Bir aileyi aile yapan nedir? Cahide Birgül, ikinci romanı Geceye Uyananlar’da semboller, çatışmalar ve gerilimle kurgulanmış bir olay örgüsü çerçevesinde bu soruyu sorarken, suç mahalli olarak evi, suç ortaklığı olarak da aileyi mercek altına alıyor.

Geceye Uyananlar

Cahide Birgül

Kafka Kitap

S.: 336

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ANLAŞILDI TAMAM

Anlaşıldı, Tamam, dünyayı kuşbakışı seyreden deneyimli bir pilotun gözünden, insanların içindeki iyiliğin ve kötülüğün savaşta ne şekillerde ortaya çıktığına dair sürükleyici ve çarpıcı bir derleme. Kemerlerinizi bağlayın!

Anlaşıldı, Tamam

Roald Dahl

Can Yay.

S.: 168

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UZAĞA YÜRÜDÜM YAKINI BULDUM

Hiç kuşkusuz, sizler de benim gibi, Uzağa Yürüdüm Yakını Buldum’u gönül gözüyle okuyup kitabın son cümlesi olan “Kalbe doğan sözün büyüsü zamanın köklerine yürüsün” cümlesine ulaştığınızda, has edebiyatla yaptığınız yolculuğun doygunluğu ile kendinizi çok daha iyi hissedeceksiniz… (İbrahim Yıldırım)

Uzağa Yürüdüm Yakını Buldum

Seyit Göktepe

Yitik Ülke Yay.

S.: 128

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NERGİSLER AÇARKEN

Yazar anne özlemiyle yanıp tutuşan bir kız çocuğunun gerçek hayat hikâyesini kaleme almıştır. Roman, içindeki anne özlemini başka sevgilerle telafi etmeye çalışan bir gencin aşka duçar olan gönlünün zorlu mücadelesinin ardından kararlılıkla aşkına karşı koymasını işlemektedir.

Nergisler Açarken

Nursima Kılıç

Payidar Yay.

S.: 128

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TÜM KAPILARI KİLİTLE

Tüm Kapıları Kilitle’yi okurken dışarıdan tertemiz görünen hayatların sakladığı kopkoyu korkulara gömülecek, gözlerinizi sayfadan ayırmanıza izin vermeyecek, sinir bozucu bir maceraya sürükleneceksiniz.

Tüm Kapıları Kilitle

Riley Sager

İthaki Yay.

S.: 384

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GÖLGEMİ BIRAKTIM LALE BAHÇELERİNDE

Gül İrepoğlu sarayın, yalıların, bahçelerin arasında geçen bu yolculukta hayallerle gerçek tarih izlerini bir araya getiriyor.

Gölgemi Bıraktım Lale Bahçelerinde

Gül İrepoğlu

Hep Kitap

S.: 338

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AĞABEY

Ağabey, Paris’in banliyölerinde büyümüş ve otuzlu yaşlarını sürmekte olan biri taksi şoförü diğeri ameliyat hemşiresi, yarı Suriyeli yarı Fransız iki erkek kardeşin çağdaş ve siyasi romanı. İslami terör, İslamofobi, laiklik, göçmenler, işsizlik ve prekarya gibi güncel tartışmaların Suriye İçsavaşı’yla birlikte giderek yoğunlaştığı günümüzde, okuru tüm bu tartışmaların öznesi olan insanların dünyasının gerçekliğine ve ruhlarının derinliklerine taşıyor; milliyet, aidiyet, kültür, kimlik gibi kavramları kahramanlarının gözünden sorgulayarak sarsıcı ve ufuk açıcı bir deneyim sunuyor.

Ağabey

Mahir Güven

Can Yay.

S.: 256

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BİRİCİK HİKAYE

19 yaşındaki üniversite öğrencisi Paul Roberts, kendisinden yaşça hayli büyük ve yetişkin iki kız çocuk sahibi bir kadın olan Susan Macleod ile bir tenis kulübünde tanışır ve aralarında giderek derinleşen ve derinleştikçe de boyutları karmaşıklaşan bir aşk oluşur. Susan Macleod’un evliliği yaşamının bir noktasında donup kalmış sözde bir evliliktir ve ancak alkolün sağladığı geçici unutuşlarla hasıraltı edilebilmektedir. Paul Roberts ona bağlandıkça Susan Macleod’un alkolizminin bu aşkı temellerinden sarsmaya başladığını, hatta benliğinin gitgide daha fazla yara aldığını kavramaya başlar ve bir vazgeçiş noktasına gelir. İşte Biricik Hikâye tam da bu vazgeçişin öyküsüdür; anlatının estetik örgüsünü tümüyle, bu geri dönüşsüz vazgeçişin sorgulanması oluşturur.



Biricik Hikâye

Julian Barnes

Ayrıntı Yay.

S.: 240

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Damla Karakuş

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