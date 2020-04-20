Yeni çıkanlar - 20 Nisan 2020

Yeni çıkanlar raflardaki yerini aldı. Bu hafta da ilginizi çekecek kitapları sizler için listeledik.

MÜSTAKİL EYLEM

Uyku... Hayatımızdan çalan bir düşman mı yoksa gerçekten kendimiz olabildiğimiz, kendimizle olabildiğimiz tek zaman mı? Bazen davetsiz bir misafir bazen çağrılsa da gelmeyen... Bazen düşülen bazen kalınan... Herkesin uykuya ve uyumaya dair deneyimi biricik. Bu kitapta uykunun her halini bulacaksınız. Sümer Kral Destanları’ndaki uyku ile ilgili bölümler, 24 edebi deneme ve 3 öyküyü bir araya getiren Müstakil Eylem, okuru uyku üzerine biraz daha düşünmeye ve konuşmaya davet ediyor.

Müstakil Eylem

Kolektif

Kara Karga Yay.

S.: 248

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AŞK TUTKUSU

Karşı karşıya geldikleri ilk anda onlar için kaçınılmaz son belliydi. Sadece tutkuyla başlayan karşılaşmaları daha farkına bile varamadan onları birbirlerine bağlamıştı. Unutabileceğini, bir daha görmeyeceğini düşündüğü adamı yeniden karşısında gören Beren, bir daha asla o kadar zayıf olmamaya karar vermiştir. Mavi gözlerinin içinde boğulsa da inadından ödün vermeyecek, bir daha o tutkunun içinde kaybolmayacaktı...

Aşk Tutkusu

Tuğba Atıcı Coşar

Müptela Yay.

S.: 392

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AKILLANDIM ŞİMDİ DAHA DELİYİM

Kendi kendine konuşana deli derlermiş. Olsun... Başkalarıyla konuşup anlaşılamamak ya da yanlış anlaşılmak yerine, kendimle konuşmayı yeğlerim ben. Başkasının benim için ne düşündüğünü düşünürken delirmekten iyidir; kendi kendime konuşurken delirmek. Madem delireceğim, şanıyla deliririm…

Akıllandım Şimdi Daha Deliyim

Nilgün Bodur

Destek Yay.

S.: 216

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KÜÇÜK ÖLÜMLER

Küçük Ölümler hepimizin içindeki iyiliği ve kötülüğü sorgulayan, toplumda kadına ve anneye yönelik önyargıları modern bir feminist eğilimle anlatmayı başaran çarpıcı bir roman.

Küçük Ölümler

Emma Flint

Martı Yay.

S.: 416

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UYKUDAKİ UYANIYOR

H. G. Wells’in ilk kez 1899 yılında tefrika olarak, 1910 yılında ise değişiklikler yaparak okura sunduğu Uykudaki Uyanıyor, iki asırlık uykusunun ardından 2100’lü yıllarda gözünü açtığında dünyanın en önemli insanı olduğunu fark eden birinin bu gerçekle mücadelesini konu alıyor.

Uyudaki Uyanıyor

H. G. Wells

Çev.: Cihan Karamancı

İthaki Yay.

S.: 296

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YERÇEKİMİ MELODİSİ

Bilim kesindir, kaynağı bilinir, sonuçları nettir. Ama aşk… Herkes Isaac Newton’ı yalnız, kendini bilime adamış biri olarak bilir. Peki ya öyle değilse?

Yerçekimi Melodisi

Samantha Sotto

Martı Yay.

S.: 384

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HADES

Katil tam önünde duruyor, peki ya arkandaki kim? Yirmi yıl önce iki çocuk kaçırılır ve ölüme terk edilir. İşinde uzman bir suçlu tarafından yetiştirilen çocuklar büyüyerek polis olurlar. Hem de oldukça sıra dışı polisler. . .

Hades

Candice Fox

Martı Yay.

S.: 320

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Damla Karakuş

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