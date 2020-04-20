taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
6.9399
Euro
7.5503
Altın
1689.14
Borsa
98664.85
Gram Altın
376.805
Bitcoin
48920.28

Yeni çıkanlar - 20 Nisan 2020

Bu haftanın yeni çıkan kitaplarını sizler için derledik.

Özel İçerik |
  1. Haberler
  2. Kitap
Whatsapp ile paylaş Google News'de takip et
Yeni çıkanlar - 20 Nisan 2020

Yeni çıkanlar - 20 Nisan 2020

Yeni çıkanlar raflardaki yerini aldı. Bu hafta da ilginizi çekecek kitapları sizler için listeledik.

haftanın yeni çıkan kitapları

MÜSTAKİL EYLEM

Uyku... Hayatımızdan çalan bir düşman mı yoksa gerçekten kendimiz olabildiğimiz, kendimizle olabildiğimiz tek zaman mı? Bazen davetsiz bir misafir bazen çağrılsa da gelmeyen... Bazen düşülen bazen kalınan... Herkesin uykuya ve uyumaya dair deneyimi biricik. Bu kitapta uykunun her halini bulacaksınız. Sümer Kral Destanları’ndaki uyku ile ilgili bölümler, 24 edebi deneme ve 3 öyküyü bir araya getiren Müstakil Eylem, okuru uyku üzerine biraz daha düşünmeye ve konuşmaya davet ediyor.

Müstakil Eylem

Kolektif

Kara Karga Yay.

S.: 248

Kitabı satın almak için tıklayınız: kitapyurdu

haftanın yeni çıkan kitapları

AŞK TUTKUSU

Karşı karşıya geldikleri ilk anda onlar için kaçınılmaz son belliydi. Sadece tutkuyla başlayan karşılaşmaları daha farkına bile varamadan onları birbirlerine bağlamıştı. Unutabileceğini, bir daha görmeyeceğini düşündüğü adamı yeniden karşısında gören Beren, bir daha asla o kadar zayıf olmamaya karar vermiştir. Mavi gözlerinin içinde boğulsa da inadından ödün vermeyecek, bir daha o tutkunun içinde kaybolmayacaktı...

Aşk Tutkusu

Tuğba Atıcı Coşar

Müptela Yay.

S.: 392

Kitabı satın almak için tıklayınız: kitapyurdu

haftanın yeni çıkan kitapları

AKILLANDIM ŞİMDİ  DAHA DELİYİM

Kendi kendine konuşana deli derlermiş. Olsun... Başkalarıyla konuşup anlaşılamamak ya da yanlış anlaşılmak yerine, kendimle konuşmayı yeğlerim ben. Başkasının benim için ne düşündüğünü düşünürken delirmekten iyidir; kendi kendime konuşurken delirmek. Madem delireceğim, şanıyla deliririm…

Akıllandım Şimdi  Daha Deliyim

Nilgün Bodur

Destek Yay.

S.: 216

Kitabı satın almak için tıklayınız: kitapyurdu

haftanın yeni çıkan kitapları

KÜÇÜK ÖLÜMLER

Küçük Ölümler hepimizin içindeki iyiliği ve kötülüğü sorgulayan, toplumda kadına ve anneye yönelik önyargıları modern bir feminist eğilimle anlatmayı başaran çarpıcı bir roman.

Küçük Ölümler

Emma Flint

Martı Yay.

S.: 416

Kitabı satın almak için tıklayınız: kitapyurdu

haftanın yeni çıkan kitapları

UYKUDAKİ UYANIYOR

H. G. Wells’in ilk kez 1899 yılında tefrika olarak, 1910 yılında ise değişiklikler yaparak okura sunduğu Uykudaki Uyanıyor, iki asırlık uykusunun ardından 2100’lü yıllarda gözünü açtığında dünyanın en önemli insanı olduğunu fark eden birinin bu gerçekle mücadelesini konu alıyor.

Uyudaki Uyanıyor

H. G. Wells

Çev.: Cihan Karamancı

İthaki Yay.

S.: 296

Kitabı satın almak için tıklayınız: kitapyurdu

haftanın yeni çıkan kitapları

YERÇEKİMİ MELODİSİ

Bilim kesindir, kaynağı bilinir, sonuçları nettir. Ama aşk… Herkes Isaac Newton’ı yalnız, kendini bilime adamış biri olarak bilir. Peki ya öyle değilse?

Yerçekimi Melodisi

Samantha Sotto

Martı Yay.

S.: 384

Kitabı satın almak için tıklayınız: kitapyurdu

haftanın yeni çıkan kitapları

HADES

Katil tam önünde duruyor, peki ya arkandaki kim? Yirmi yıl önce iki çocuk kaçırılır ve ölüme terk edilir. İşinde uzman bir suçlu tarafından yetiştirilen çocuklar büyüyerek polis olurlar. Hem de oldukça sıra dışı polisler. . .

Hades

Candice Fox

Martı Yay.

S.: 320

Kitabı satın almak için tıklayınız: kitapyurdu

*

Damla Karakuş

[email protected]

Instagram: biyografivekitap

İlginizi Çekebilir
Zeynep Cemali Öykü Yarışması başvurusu uzatıldı
6, 7 ve 8. sınıfların katıldığı Zeynep Cemali Öykü Yarışması’nın son başvuru tarihi bir ay uzatıldı...
Edebi yönü ve şiirleriyle Oktay Rifat
Sevgili Oktay Rifat Horozcu’yu edebi kişiliği ve şiirleriyle anıyoruz…
Gabriel Garcia Marquez’i etkileyen kitaplar
Çağımızın sevilen yazarlarından Gabriel Garcia Marquez’in iyi bir insan ve yazar olmasına katkısı olan kitapların listesi…
Selda Terek ile son romanı Karşı Penceredeki Kadın’ı konuştuk
Yazar, editör, çevirmen Selda Terek ile Karşı Penceredeki Kadın felsefesinden yola çıktığı ve kadınlara yazdığı romanı Karşı Penceredeki Kadın’ı konunştuk…
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
İstanbul'da mangal sevdası çatıya çıkardı
İstanbul'da mangal sevdası çatıya çıkardı
188
4 günlük sokağa çıkma yasağı gündemde
4 günlük sokağa çıkma yasağı gündemde
239
İzmir’de bir saadet zinciri krizi daha yaşandı
İzmir’de bir saadet zinciri krizi daha yaşandı
416
Yeşilova Belediye Başkanı Şenel'e silahlı saldırı
Yeşilova Belediye Başkanı Şenel'e silahlı saldırı
227
Metin Fevzioğlu'ndan 'FETÖ'cü oldun' sözlerine tepki
Metin Fevzioğlu'ndan 'FETÖ'cü oldun' sözlerine tepki
229
Başakşehir Şehir Hastanesi açıldı
Başakşehir Şehir Hastanesi açıldı
720
New York Belediye Başkanı'ndan, Trump'a: Ölelim mi istersin
New York Belediye Başkanı'ndan, Trump'a: Ölelim mi istersin
85
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
[+] Görüş bildir