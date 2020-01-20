Yeni çıkanlar - 20 Ocak 2020

Yeni çıkanlar raflardaki yerini aldı. Bu hafta da ilginizi çekecek kitapları sizler için listeledik.
YOLDA KALANLAR
... Elinizdeki kitap, bir grup Uygur Türkü’nün esaretten kaçışını, kaçış yollarındaki ülkelerde günlerce, yayan yapıldak yürürken başlarına gelenleri ve yaşadıkları göç dramını anlatmaktadır.
Yolda Kalanlar
Ahmet Doğanay
Karina Yay.
S.: 144
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MEMLEKET VE GÜL
Günlük yaşamın acılarını, “yarasından orman damlayanların” sorunlarını şiirinin ana gereci olarak sahiplenirken, bu soylu dert uğruna “pimi çekilmiş yürekle” karanlığın üzerine yürüyenleri hiç unutmadı. Toplumsal mücadeleye emek vermiş her bir devrimciyi yoldaşı gören Karaca, “iç cebinde bitmemiş bir şiirle toprağa düşenler” adına söz almayı yaşamıyla ve şiiriyle bugün de sürdürüyor.
Memleket ve Gül, Karaca’nın okura ulaşmış dört kitabının yanı sıra, daha önce hiçbir yerde yayımlanmamış şiirlerini bir araya getiriyor.
Memleket ve Gül
İbrahim Karaca
Ayrıntı Yay.
S.: 432
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YALNIZIM İNSANLA GEÇMİYOR
Can Binali Aydın’ın ilk kitabı Yalnızım İnsanla Geçmiyor, inat eden insanların öykülerinden oluşuyor: Ölmek için inat edenler, intihar için inat edenler, direnmek için inat edenler, devirmek için inat edenler…
Yalnızım İnsanla Geçmiyor
Can Binali Aydın
Everest Yay.
S.: 120
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KAN VE HİLAL
15. yüzyılda Balkanlar’da sınır boyunu korumakla yükümlü sancakbeyi Şahin Paşa’nın kızı Dilruba, amansız bir hastalıkla pençeleşmektedir. Ne var ki bu derdin dermanını bilen yoktur. Bölge halkı ise Dilruba’nın lanetlendiğini düşünmekte, Paşa’yı olmayacak kararlar almaya zorlamaktadır. Bunun üzerine Şahin Paşa, biricik kızını, yeniçerilerden oluşan bir grupla birlikte dönemin payitahtı Edirne’ye gönderir. Fakat bu yolculuk düşünüldüğü kadar kolay olmayacak!
Kan ve Hilal
Emre Yalgın
Artemis Yay.
S.: 230
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DÖKMEDEN SAYILAN ZAMAN
En uzun bekleyişti bulutlar altında.
Yağmur dahi yağmış olabilir, geçmiş gün.
Şeylerdendi zaman, şeyin geldiği an.
Avlunun karanlığı gölgeleri sildiğinde,
koyu yeşil meydan okumaydı konan,
siyah sanılan.
Dökmeden Sayılan Zaman
Serhan Ada
Everest Yay.
S.: 88
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POLLYANNA MUTLU MUYDU?
Yılların İçinden geçerken yaşanan değişim sırasında örselenen, İyi olmaya çalişan, İnsan kalmaya İnananlar... Az sonra okuyacağınız kitap sorduğu sorular ve yanıtlarıyla size yeni bir ufuk açacak. (İclal Aydın)
Pollyanna Mutlu muydu?
Nazlı Kılan Ermut
Artemis Yay.
S.: 275
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FRANSIZ KADIN YOLCU
“O vakitler evlat, toplum ve fikirler birbirine bu kadar uzak değildi. Hiç değilse toplumun değer yargıları daha ön plandaydı. O zamanlar uzak olmak gerçekten bedenen uzak olmayla eşdeğerdi. Şimdilerdeki gibi bedenler yan yana; ruhlar, elinizdeki şu cep telefonu denen zımbırtıların içinde değildi. Okumuş olmaya gelecek olursak; okumak demek, öğrenmek demekti. Mütevazılığı, haddi bilmeyi öğrenmekti.
Şimdiki gibi iki satır okuyan kendini allamei cihan sanıp elâleme caka satmak için çıkmazdı meydanlara. Bilginin kaynağını, zor şartlarda olmasına rağmen araştırır, bugünkü gibi ortaya atılan, kaynağı dahi verilmeyen yalan bir bilgi ile kendilerini elit diye pazarlayıp toplumdan üstün görme çabasına girmezdi insanlar. Biz geldik gidiyoruz evlat, bu konularda siz ve sizden sonra gelen kuşaklar için üzülüyorum, maalesef fikirlerin şeffaflığındansa kıyafetlerin şeffaflığı peşinde koşanlara üzülüyorum.”
Fransız Kadın Yolcu
Rıdvan Aklan
Mona Kitap
S.: 164
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YÜZ YÜZE - SARSINTI 2
Arda Erel ilk psikolojik romanı Sarsıntı’nın ardından devam romanı Yüz Yüze ile gözlerini bu kez topluma çevirirken, görünenle yaşananın ayrımını mahremiyet düzleminde inceliyor. Kitleleri, toplumsal bakış açılarını, ötekileştirilenleri, tarih boyunca değişmeyen ailedeki iktidar zeminini ve toplumun statüsel yaklaşımlarını kadınlar ve erkekler üzerinden sorguluyor.
Yüz Yüze - Sarsıntı 2
Arda Erel
Epsilon Yay.
S.: 240
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HİÇBİR KARŞILAŞMA TESADÜF DEĞİLDİR
Başlarına ne geleceğini bilmeden uzun bir yola çıkan arayış içindeki genç bir sufi ile aklı karışık genç bir kızın bu yolculuklarında yazgılarından başka güvenecekleri hiç ama hiçbir şeyleri yoktur. Yedi gün boyunca yanlarında para, yiyecek, kıyafet ve en önemlisi de hiçbir planları olmadan şehir şehir dolaştıktan sonra başladıkları yere geri döndüklerinde onlar için artık hiçbir şey eskisi gibi olmaz.
Hiçbir Karşılaşma Tesadüf Değildir
Hakan Mengüç
Destek Yay.
S.: 216
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GÖKYÜZÜ HERKESİNDİR
Gökyüzü Herkesindir, Türkiye’nin kuşaktan kuşağa aktarılan şiiri:
Bir gün
çok bunalırsan
denizin dibinde
yosunlara takılmış gibi
soluksuz
sakın unutma gökyüzüne bakmayı
gökyüzü senindir
gökyüzü herkesindir
Gökyüzü Herkesindir
Zülfü Livaneli
Doğan Kitap
S.: 108
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KEDİ GİBİ DÜŞÜNMEK VE DAVRANMAK 2
“İşte kedim Ziggy’nin son sırları. Ebedi uykusuna dalmadan birkaç hafta önce bana sizinle paylaşacağıma söz verdirdiği 101 küçük mutluluk...”
Kedi Gibi Düşünmek ve Davranmak 2
Stéphane Garnier
Çev.: Orçun Türkay
Paloma Yay.
S.: 232
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Damla Karakuş
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