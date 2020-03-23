Yeni çıkanlar - 23 Mart 2020

Yeni çıkanlar raflardaki yerini aldı. Bu hafta da ilginizi çekecek kitapları sizler için listeledik.
İSTANBUL MAVİYKEN
İstanbul Maviyken dili, müziği ve sarıp sarmalayan atmosferiyle okura kendini adeta mavi camdan bir kar küresinde hissettiriyor...
İstanbul Maviyken
Tolga Gümüşay
Altın Kitaplar
S.: 248
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KARŞI PENCEREKİ KADIN
Terk edildiler! “Arzulanan” değil “katlanılan” olduklarını kabullenmeleri zaman aldı. Her şey yolunda olmasa da “sevgi” var sanıyorlardı. Ve sevgi her şeyin üstesinden gelir... Böyle biliyorlardı. Ezberleri bozuldu. Acılarıyla baş edemediler. Bocaladılar. Değersizlik hissi yaşamdan tat alamaz hale getirdi onları, kendilerine olan güvenleri tükendi. Yanlışlar yaptılar. Yardım istediler.
Karşı Pencereki Kadın
Selda Terek Bilecen
Destek Yay.
S.: 344
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KURT YOLU
Fırtına bulutu gelip onu aldığında Elka yedi yaşında bir kızdı. Büyük Aptallık ve Çöküş’ün ardından, ormanların bataklığa, şehirlerin harabeye dönüşmesinden sonra dünyadan ne kaldıysa o vardı elinde. Bu dünyaya pek güvenmiyor, hayatını ormanda sürdürüyordu; yolları, kasabaları, insanları sevmiyordu. Kısa hayatı boyunca ormanın ve kendinin kurallarıyla yaşamıştı ki bunların ilki, başka bir insanın yoluna güvenmemekti. Ormanda yalan yoktu, orman yalan söylemeyi bilmezdi. Hayal kırıklığı yoktu, kötülük yoktu; ormanda insanların yanlarında götürdükleri hariç her şey olduğu gibiydi.
Kurt Yolu
Beth Lewis
Çev.: Özge Onan
İthaki Yay.
S.: 432
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FERİDE VE KIZLARI
1970’lerin çalkantıları eşliğinde bir aile öyküsü... Feride ve Kızları, İstanbul’da yaşayan varlıklı bir ailenin hayatından yirmi yıllık bir kesit sunuyor. Romanın kahramanları bir yandan yetmişli ve seksenli yıllara damgasını vuran askeri darbeler, gençlik olayları, suikastlar ve ardından yaşanan tutuklama ve idamlarla çalkanan ülke gündemine ayak uydurmaya çalışırken bir yandan da aile içi çatışmalarla baş ediyorlar. Aralarında sıkı bağlar olsa da kıskançlık, suçluluk ve öfke duygularının sarmalında gel-gitler yaşanıyor. Ülker Banguoğlu Bilgin’den İki Devir İki Kadın’dan sonra hayata ve insanlara dair bir yakın dönem hikâyesi daha…
Feride ve Kızları
Ülker Banguoğlu Bilgin
Remzi Kitabevi
S.: 272
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KARŞI PENCEREMDEKİ BELA
Riley gecenin bir yarısı uyandığında gözlerine inanamadı: Karşısında yeni komşusu Alec duruyordu. Çocuk bütün sakinliğiyle Riley’nin Miki Fare desenli sutyenini alıp pencereden çıkarak karşı evdeki kendi odasına geri döndü. Elbette, bu hareketinden sonra Riley ondan bütün kalbiyle nefret etti ama… keşke bu kadar yakışıklı olmasaydı...
Karşı Penceremdeki Bela
Lauren Price
Çev.: Kübra Tekneci
Epsilon Yay.
S.: 296
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SAAT KAÇ?
Biz dört insan ve bir uzaylıdan oluşan harika bir astronot ekibiyiz! Tüm gün çalıştık ve akşam yemeğinde lezzetli mi lezzetli bir pizza yemek için sabırsızlanıyoruz! Ama kafamızı kurcalayan bir soru var: Akşam yemeğine kaç saat kaldı? Bu galaksiler arası macerada bize katılıp saatleri, dakikaları, saniyeleri; analog ve dijital saatlerin farkını ve daha pek çok şeyi öğrenmeye ne dersiniz? Haydi! Gelin ve hep birlikte saatlerin gizemli dünyasını keşfedelim!
Saat Kaç?
David A. Adler
Çev.. Ece Çavuşlu
İthaki Çocuk
S.: 32
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RIHTIMDAKİ KIZ
Sofia ve Mert, sadece kendilerine özel yarattıkları bir dünyada unutamayacakları rüya gibi iki hafta geçirdiler. Bu rüya, Mert’in inandığı tüm değerleri sorgulatacak karanlık gerçekleri öğrenmesiyle kâbusa döndü.
Rıhtımdaki Kız
Bennu Yar
Müptela Yay.
S.: 304
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YORGUN SEVDA
Zihnini delip geçen bir merminin bulanıklaştırıp etrafa saçtığı anılarla yaşatılan, gözleri menekşeli bir annenin katılaşan hüznü; bu uzun adamın, kapatıldığı kafesten hiç gitmeyen hüznüyle buluşuyor...
Yorgun Sevda
İrfan Yalçın
H2O Kitap
S.: 112
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İLİM ANAVATANIMIZDIR CEHALET İSE YABANCI BİR YER
Avrupa'nın “Yorumcu” unvanı verdiği İbni Rüşd, etkileri bugüne kadar süren bir anlayışın da en parlak yıldızı oldu. Ömrünü okuyarak ve yazarak geçiren bu büyük filozof, “Gerçek, gerçeğe zıt olamaz...” diyor, insanın “aklını kullanmasının” sadece bir tercih değil, aynı zamanda görev olduğunu savunuyordu.
İlim Anavatanımızdır, Cehalet İse Yabancı Bir Yer
İbni Rüşd
Destek Yay.
S.: 120
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Damla Karakuş
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