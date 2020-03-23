Yeni çıkanlar - 23 Mart 2020

Yeni çıkanlar raflardaki yerini aldı. Bu hafta da ilginizi çekecek kitapları sizler için listeledik.

İSTANBUL MAVİYKEN

İstanbul Maviyken dili, müziği ve sarıp sarmalayan atmosferiyle okura kendini adeta mavi camdan bir kar küresinde hissettiriyor...

İstanbul Maviyken

Tolga Gümüşay

Altın Kitaplar

S.: 248

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KARŞI PENCEREKİ KADIN

Terk edildiler! “Arzulanan” değil “katlanılan” olduklarını kabullenmeleri zaman aldı. Her şey yolunda olmasa da “sevgi” var sanıyorlardı. Ve sevgi her şeyin üstesinden gelir... Böyle biliyorlardı. Ezberleri bozuldu. Acılarıyla baş edemediler. Bocaladılar. Değersizlik hissi yaşamdan tat alamaz hale getirdi onları, kendilerine olan güvenleri tükendi. Yanlışlar yaptılar. Yardım istediler.

Karşı Pencereki Kadın

Selda Terek Bilecen

Destek Yay.

S.: 344

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KURT YOLU

Fırtına bulutu gelip onu aldığında Elka yedi yaşında bir kızdı. Büyük Aptallık ve Çöküş’ün ardından, ormanların bataklığa, şehirlerin harabeye dönüşmesinden sonra dünyadan ne kaldıysa o vardı elinde. Bu dünyaya pek güvenmiyor, hayatını ormanda sürdürüyordu; yolları, kasabaları, insanları sevmiyordu. Kısa hayatı boyunca ormanın ve kendinin kurallarıyla yaşamıştı ki bunların ilki, başka bir insanın yoluna güvenmemekti. Ormanda yalan yoktu, orman yalan söylemeyi bilmezdi. Hayal kırıklığı yoktu, kötülük yoktu; ormanda insanların yanlarında götürdükleri hariç her şey olduğu gibiydi.

Kurt Yolu

Beth Lewis

Çev.: Özge Onan

İthaki Yay.

S.: 432

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FERİDE VE KIZLARI

1970’lerin çalkantıları eşliğinde bir aile öyküsü... Feride ve Kızları, İstanbul’da yaşayan varlıklı bir ailenin hayatından yirmi yıllık bir kesit sunuyor. Romanın kahramanları bir yandan yetmişli ve seksenli yıllara damgasını vuran askeri darbeler, gençlik olayları, suikastlar ve ardından yaşanan tutuklama ve idamlarla çalkanan ülke gündemine ayak uydurmaya çalışırken bir yandan da aile içi çatışmalarla baş ediyorlar. Aralarında sıkı bağlar olsa da kıskançlık, suçluluk ve öfke duygularının sarmalında gel-gitler yaşanıyor. Ülker Banguoğlu Bilgin’den İki Devir İki Kadın’dan sonra hayata ve insanlara dair bir yakın dönem hikâyesi daha…

Feride ve Kızları

Ülker Banguoğlu Bilgin

Remzi Kitabevi

S.: 272

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KARŞI PENCEREMDEKİ BELA

Riley gecenin bir yarısı uyandığında gözlerine inanamadı: Karşısında yeni komşusu Alec duruyordu. Çocuk bütün sakinliğiyle Riley’nin Miki Fare desenli sutyenini alıp pencereden çıkarak karşı evdeki kendi odasına geri döndü. Elbette, bu hareketinden sonra Riley ondan bütün kalbiyle nefret etti ama… keşke bu kadar yakışıklı olmasaydı...

Karşı Penceremdeki Bela

Lauren Price

Çev.: Kübra Tekneci

Epsilon Yay.

S.: 296

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SAAT KAÇ?

Biz dört insan ve bir uzaylıdan oluşan harika bir astronot ekibiyiz! Tüm gün çalıştık ve akşam yemeğinde lezzetli mi lezzetli bir pizza yemek için sabırsızlanıyoruz! Ama kafamızı kurcalayan bir soru var: Akşam yemeğine kaç saat kaldı? Bu galaksiler arası macerada bize katılıp saatleri, dakikaları, saniyeleri; analog ve dijital saatlerin farkını ve daha pek çok şeyi öğrenmeye ne dersiniz? Haydi! Gelin ve hep birlikte saatlerin gizemli dünyasını keşfedelim!

Saat Kaç?

David A. Adler

Çev.. Ece Çavuşlu

İthaki Çocuk

S.: 32

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RIHTIMDAKİ KIZ

Sofia ve Mert, sadece kendilerine özel yarattıkları bir dünyada unutamayacakları rüya gibi iki hafta geçirdiler. Bu rüya, Mert’in inandığı tüm değerleri sorgulatacak karanlık gerçekleri öğrenmesiyle kâbusa döndü.



Rıhtımdaki Kız

Bennu Yar

Müptela Yay.

S.: 304

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YORGUN SEVDA

Zihnini delip geçen bir merminin bulanıklaştırıp etrafa saçtığı anılarla yaşatılan, gözleri menekşeli bir annenin katılaşan hüznü; bu uzun adamın, kapatıldığı kafesten hiç gitmeyen hüznüyle buluşuyor...

Yorgun Sevda

İrfan Yalçın

H2O Kitap

S.: 112

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İLİM ANAVATANIMIZDIR CEHALET İSE YABANCI BİR YER

Avrupa'nın “Yorumcu” unvanı verdiği İbni Rüşd, etkileri bugüne kadar süren bir anlayışın da en parlak yıldızı oldu. Ömrünü okuyarak ve yazarak geçiren bu büyük filozof, “Gerçek, gerçeğe zıt olamaz...” diyor, insanın “aklını kullanmasının” sadece bir tercih değil, aynı zamanda görev olduğunu savunuyordu.

İlim Anavatanımızdır, Cehalet İse Yabancı Bir Yer

İbni Rüşd

Destek Yay.

S.: 120

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Damla Karakuş

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