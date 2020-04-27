Yeni çıkanlar - 27 Nisan 2020

Yeni çıkanlar raflardaki yerini aldı. Bu hafta da ilginizi çekecek kitapları sizler için listeledik.

HAYIR! BURASI ORMAN DEĞİL!

Küçük Pola, her şeye "hayır" diyordu. Odasını toplamaya, dişlerini fırçalamaya, banyo yapmaya... hep "hayır" diye karşılık veriyordu. Bir gece kendini ormanda buluverdi. Odası, vahşi hayvanlar tarafından ele geçirilmiş; bütün eşyası aslan, suaygırı, şempanze ve diğerlerinin olmuştu. "Hayır" demeyi sürdürmek, Pola'nın bu balta girmemiş ormandan kurtulmasına yarayacak mıydı?..

Hayır! Burası Orman Değil!

Susanna Isern

Çev.: Rocio Banilla

Günışığı Kitaplığı

S.: 36

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FİLMLERLE GEÇTİM SOKAĞINIZDAN

Nebil Özgentürk’ten Yeşilçam’ın unutulan “unutulmazları” için bir saygı duruşu...

Aliye Rona’dan Münir Özkul’a, Kemal Sunal’dan Erol Taş’a, Metin Akpınar’dan Arzu Okay’a Yeşilçam’ın unutulmaz isimleri daha önce hiç duymadığınız hikâyeleriyle bu kitapta bir araya geliyor. Onlar beyazperdenin kötü kadınları ve kötü adamları, iyilik timsalleri, saf ve temiz karakterleri ya da binbir fırıldak çevirenleri... Bugün hâlâ filmleriyle binlerce kişiyi televizyon karşısına çeken isimler özel hayatlarını Nebil Özgentürk’e açıyor ve okuru zamanda bir yolculuğa davet ediyor.

Filmlerle Geçtim Sokağınızdan

Nebil Özgentürk

Karakarga Yay.

S.: 120

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VALIS

PKD 1974 Martında bir diş operasyonu sırasında verilen ilacın etkisiyle tuhaf bir dini deneyim yaşadı. Bir şizofreni krizi miydi yoksa gerçekten mistik bir deneyim mi yaşamıştı? VALIS bu dönemin olağanüstü hikâyesidir...

Valis - PKD

Philip K. Dick

Çev.: Nur Yener

Alfa Yay.

S.: 344

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SAHTE PARA KUPONU

Sahte Para Kuponu, Tolstoy’un öykülerinden ve torunlarına yazdığı bir masaldan oluşuyor… Tolstoy’un anıtsal romanlarındaki insani meseleleri kısa öykülerle sunan bir başyapıt…

Sahte Para Kuponu

Lev N. Tolstoy

Çev.: Varol Tümer

İletişim Yay.

S.: 191

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KUYUBAŞI

Kuyubaşı, hayata tutunup yükselmeye çabalayan asker- öğretmen bir gencin, hikayesidir. Asker-öğretmen köyde bir kızı sever. Ama mutlu değildir...

Kuyubaşı

Ertuğrul Taylan

Dorlion Yay.

S.: 154

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ÇEYREK ASIRDA BİR GÜN

… Geçmişte yaşar bazısı, geleceği umutlara bağlanmış, hikâyesi yarım kalmış. Zordur bazı geçmişler, geçmiş geçmemişse. Biz geçemedik. Parça parça dolduk da içimizde, yine de bitti diyemedik. En güzel hikâyeye baş koyduk işte. Tüm satırlar bize kaldı. Umutlarımız, kaderimizde saklı. Elbet bir gün derken, kavuşacağımız yarınlar, yollarda saklı. Allah’a emanetsin, Elbet bir gün…

Çeyrek Asırda Bir Gün

Serhat Sarıkaya

Yason Yay.

S.: 82

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BEŞİKTAŞ’IN GİZLİ TARİHİ

Hatırlıyorum. Hatırlamak, illâ unutulan bir şeyin ansızın hafızayı istila etmesi midir, yoksa hiç unutulmayan şeyler de hatırlamaya dahil midir? Ben İstanbul’u hiç unutmadım ve hep hatırlıyorum. Ayçiçeklerimi, sapanımı ve kızağımı, Topağacı’nda uçurulan devasa uçurtmaların belimize bağlandığını ve bizi de uçurduğunu, altın ayvasını ve Sultan Selim incirini, bir yaz ikindisinin müsekkin huzurunu, beygirlerin ahırda sürekli kendileriyle konuşur gibi çıkardıkları homurtuyu, Dabi’nin boncuklu koşumlarını, Dabi’nin terkisinde Dolmabahçe’den tırıs geçmeyi, kopillerle ilk kez binilen Ada vapurunu, Hapçı Neco’nun benim floryaya bakıp “Moruk bu florya ne biçim florya, 60 sayı mı yapıyor, kaç makara çekiyor?” deyişini, tüm desenlerime ve tornada çektiğim her forma hâkim olmuş balıkları ve tekmil deniz canlılarını, 9’uncuyu, cıgaradan çekilen ilk nefesin telaşlı neşesini, sinemaların kesif duman altı atmosferini ve perdede elinde barbunlarla arz-ı endam eden Marcellocuğumu hatırlar gibi, hatırlıyorum.

Beşiktaş’ın Gizli Tarihi

Duygu Güles K.

Siyah Kitap

S.: 230

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BEYOĞLU SIRLARI

Beyoğlu Sırları romanı Epameinondas Kyriakidis’in (İstanbul 1861-Atina 1939) kaleme almış olduğu ve İstanbul’da Karamanlıca/Türkçe yayımlanan “Anatoli” gazetesi müdürü Evangelinos Misailidis (Κula, Manisa 1820-İstanbul 1890) tarafından Türkçeye çevrilip, aynı gazetede 1888-1889 yıllarında tefrika edilmiş bir eserdir…

Beyoğlu Sırları

Epameinondas Kyriakidis

Çev.: Evangelinos Misailidis

İSTOS

S.: 392

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ŞEYTANIN AL DEDİĞİ

Verdiğimiz kararların tamamen bilinçli olduğunu düşünme eğilimindeyiz. Ancak araştırmalar karar ve davranışlarımızın büyük bir kısmında bilinçaltı süreçlerin hâkim olduğunu gösteriyor. Bilinç ve bilinçaltının kavramsal ve tarihi tartışmalarıyla başlayan bu kitap, son bilimsel araştırmalarla insanların aslında etkiye nasıl açık canlılar olduğunu apaçık gösteriyor. “Şeytanın Al Dediği”ne nasıl ikna olduğumuzu, tüketici davranışları çerçevesinde tane tane açıklayarak, her şüphecinin anlayacağı bir şekilde anlatıyor.

Şeytanın Al Dediği

Sefer Darıcı

Destek Yay.

S.: 152

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Damla Karakuş