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Yeni çıkanlar - 30 Mart 2020

Bu haftanın yeni çıkan kitaplarını sizler için derledik.

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Yeni çıkanlar - 30 Mart 2020

YENİ ÇIKANLAR

Yeni çıkanlar raflardaki yerini aldı. Bu hafta da ilginizi çekecek kitapları sizler için listeledik.

haftanın yeni çıkan kitapları

ALİ'YE GÖRE GERÇEK

Yalan söylemek ve gerçeklerle barışmak üzerine eğlenceli bir kitap!

Ali'y Göre Gerçek

Tim Hopgood

Çev.: Hülya Şat

Altın Kitaplar

S.: 32

Kitabı satın almak için tıklayınız: kitapyurdu

haftanın yeni çıkan kitapları

BÖYLE YAŞIYORUZ ARTIK

AIDS’in toplumu kasıp kavurmaya başladığı yıllarda, New York’lu bir adam bu amansız hastalığın belirtilerini göstermeye başlar. Manhattan’ın eğitimli seçkin tabakasına ait geniş arkadaş çevresi, kullandığı ilaçlardan tuttuğu günlüğe kadar hastalık sürecini konuşurken, bir yandan kendi ölümlerini düşünür. Hastalık, asla yalnızca hastaya ait değildir. Sontag’ın bir dostunun hastalığa yakalanmasını öğrendiği gün bir oturuşta kaleme aldığı öykü ile AIDS ve Metaforları’ndan bir bölümü birlikte sunuyoruz.

Böyle Yaşıyoruz Artık

Susan Sontag

Çev.: Cem Aktaş

Can Yay.

S.: 52

Kitabı satın almak için tıklayınız: kitapyurdu

haftanın yeni çıkan kitapları

YA / YA DA

Varoluşçu felsefenin başyapıtlarından Ya/Ya da’da Kierkegaard insan varoluşunun evrelerini gözler önüne seriyor ve etik yaşam tarzının “ya/ya da”yla başladığını, kişinin kendisinin seçmesiyle mümkün olabileceğini belirtiyor.

Ya / Ya Da

Soren Kierkegaard

Çev.: Nur Beier

Alfa Yay.

S.: 976

Kitabı satın almak için tıklayınız: kitapyurdu

haftanın yeni çıkan kitapları

NASIL YARDIMCI OLABİLİRİM?

Nasıl Yardımcı Olabilirim? sorunları belirlemenize, kendini sizin anlayacağınız şekilde ifade edemeyen çocuğun dünyasına girmenize ve onun için güvenli ve başarılı bir ortam oluşturmanıza yardımcı olacak bir kılavuz niteliği taşıyor.

Nasıl Yardımcı Olabilirim?

Ginger Welch

Panama Yay.

S.: 216

Kitabı satın almak için tıklayınız: kitapyurdu

haftanın yeni çıkan kitapları

BAY PIEKIELNY ADINDA BİRİ

Kendi hayat hikâyesini kaleme aldığı Şafakta Verilmiş Sözüm Vardı’da Romain Gary, komşusu Bay Piekielny’ye küçükken verdiği bir sözden bahseder: Gelecekte, bu dünyanın ileri gelenleriyle tanıştığında, “Wilno’da, Büyük Pohulanka Sokağı 16 numarada, Bay Piekielny adında biri yaşardı,” diyecektir. Verdiği bu sözü Romain Gary unutmayacaktır. Annesinin kehanetlerinin izinde ve ötesinde tek bir hayata birden fazla hayatı sığdırmayı başardığında, her fırsatta, “Bay Piekielny adında biri yaşardı,” diye biten bu cümleyi tekrar eder.

Bay Piekielny Adında Biri

François-Henri Deserable

Çev.. Aylin Yeğin

Can Yay

S.: 216

Kitabı satın almak için tıklayınız: kitapyurdu

haftanın yeni çıkan kitapları

BUGÜN NASIL HİSSEDİYORSUN?

Çocuklar güçlü ve bazen idaresi zor duygulara sahiptir. Tüm anne ve babalar öfkeli, kalbi kırık ve aşırı huzursuz bir çocukla baş etmenin ne demek olduğunu bilir. Bugün Nasıl Hissediyorsun? kitabı çocuklarınızın, tüm bu duygularla uyum içinde olmasının yollarını gösteren ve onların sorunlarını çözmek için yaratıcı yollar sunan bir içeriğe sahip. Çocuğunuzun bu yolculuğunda ona destek olmanıza yardım edecek ipuçları bu kitapta!

Bugün Nasıl Hissediyorsun?

Molly Potter

Çev.: Hülya Şat

Altın Kitaplar

S.: 32

Kitabı satın almak için tıklayınız: kitapyurdu

haftanın yeni çıkan kitapları

KAR TANESİ

Küçük bir Kar Tanesi, yeni oluştuğu zaman, Küçümen Karcık gibi meraklı ve öğrenme isteğiyle doluysa, başına neler gelir? Kar Tanesi, Karlar Ülkesinde başlayıp Karlar Ülkesinde sürüp giden bir doğa öyküsü. Küçümen Karcık'ın, Yıldızkıran'ın, Buzkarlar ve öbür adlı adsız binlerce kar'ın serüvenli bir öyküsü.

Kar Tanesi

Süleyman Bulut

Can Çocuk Yay.

S.: 112

Kitabı satın almak için tıklayınız: kitapyurdu

haftanın yeni çıkan kitapları

SAYGI DURUŞU

Baltık kıyısında bir balıkçı kasabasında yaşayan lise öğrencisi Christian, İngilizce öğretmeni Stella’ya âşık olur. Tekne gezintileri ve kumsalda yürüyüşlerle geçen bir yaz boyunca onların bu dar görüşlü yerde sürdürmeye çalıştıkları gizli ilişkiye ve buna rağmen geleceğe dair sahip oldukları ümide tanık oluruz. Ancak bu gündüz düşünü alabora etmeyi bekleyen kaçınılmaz engeller vardır. Saygı Duruşu, acı dolu bir sondan geriye giden, deniz kokusunu ve ilk aşkın büyüsünü taşıyan kısacık bir roman.

Saygı Duruşu

Siegfried Lenz

Çev.: Ayşe Sarısayın

Can Yay.

S.: 104

Kitabı satın almak için tıklayınız: kitapyurdu

haftanın yeni çıkan kitapları

DÜNYAYI DÜZELTMEK

Bu yazılarda Adıvar, eski büyük filozoflardan kendi döneminin hemen hemen bütün önemli düşünürlerine kadar herkesle çok sık diyaloğa girer. Çağının temel meseleleri hakkında yürütülen evrensel tartışmalara bir partner, sık kullandığı tabirle “Bilgi Cumhuriyeti”nin bir yurttaşı olarak katılma rahatlığı, düşünce tarihimiz açısından benzersiz sayılabilir.

Dünyayı Düzeltmek

A. Adnan Adıvar

Can Yay.

S.: 464

Kitabı satın almak için tıklayınız: kitapyurdu

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Damla Karakuş

[email protected]

Instagram: biyografivekitap

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