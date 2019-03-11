Yeni Clio Bursa'da

Cenevre Otomobil Fuarı’nda lanse edilen yeni Clio, ilk kez üretileceği Türkiye’nin en büyük otomobil ve motor üreticisi Oyak Renault Otomobil Fabrikaları’nda, Genel Müdür Antoine Aoun’un katılımıyla gerçekleşen törenle eş zamanlı olarak tanıtıldı. Renault Grubu’nun yeni nesil araçları için benimsemiş olduğu “otonom, mobil ve bağlantılı” otomobil konseptlerinden yola çıkılarak tasarlanan yeni Clio için toplamda 306 milyon euro yatırım yapıldı. Bu tutarın 181 milyon eurosu yeni Clio’nun ilk kez üretileceği Oyak Renault Otomobil Fabrikaları’na yapılırken, 125 milyon eurosu ise yeni iş olanakları sağlanarak Türkiye’deki 70’den fazla tedarikçiye yapıldı.

Yeni Clio’nun üretimiyle birlikte 350 kişilik istihdam yaratılırken, geçtiğimiz yıl bu kapsamda yeni nesil otomobillerin üretimi için Oyak Renault’da sac parça üretim kapasitesini 2 katına çıkartacak yüksek hızlı yeni pres hattı devreye alındı. Yeni nesil araçlarda kullanılacak motorların imalatı için de bu yatırımlara ek olarak ayrıca 100 milyon euro yüksek basınçlı alüminyum enjeksiyon tesisi yatırımı gerçekleşti.

BURSA'DA ÜRETİLİP İHRAÇ EDİLECEK

Benzinli ve dizel motor seçenekleri ile kısa bir zaman içinde dünyada ilk kez Oyak Renault’da seri üretimi başlayacak olan yeni Clio’nun tanıtım töreninde konuşan Oyak Renault Genel Müdürü Antoine Aoun, “Bugün burada, tüm dünya kamuoyunun merakla beklediği yeni Clio’yu sizlere tanıtmaktan gurur duyuyoruz. Yeni Clio’nun seri üretimine en kısa süre içinde Renault Grubu’nun en verimli fabrikalarından biri olan Oyak Renault’da başlıyoruz. 300 milyon Avrodan fazla yatırım yaptığımız yeni Clio’nun üretiminde görev almak üzere yaklaşık 350 kişiye istihdam sağladık. Oyak Renault olarak, bugüne kadar olduğu gibi önümüzdeki dönemde de Renault’nun yeni otomobil projelerinin Türkiye’de üretilmesini sağlamak ve bu sayede Türkiye’nin sanayisine, ihracatına ve istihdamına daha fazla katkıda bulunma hedefiyle tüm gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz.” dedi.

GELMİŞ GEÇMİŞ EN İYİ CLİO

Clio’nun, segmentinde lider ve Avrupa'nın en çok satan ikinci otomobili olarak Oyak Renault için çok önemli bir yere sahip olduğunu belirten Aoun, “Yeni Clio ise segmentinde en üst düzey teknolojik özelliklerle gelmiş geçmiş en iyi Clio olarak tasarlandı. Modernliği ve zarafeti ile bir önceki nesillerin DNA’sını taşıyan yeni Clio, hem konfor hem de sürüş kolaylığı sağlayan yepyeni teknolojileri içinde barından benzersiz bir otomobil olarak ortaya çıktı. Yeni Clio’nun geliştirilmesinde mühendislik, satın alma, kalite, finans, üretim ve lojistik bölümlerinde görevli çok sayıda çalışanımız, projenin ürün geliştirme ve devreye alma sürecinde Fransa’da ve fabrikamızda farklı görevler aldılar. Teknik özellikleri bakımından oldukça üstün bir araç olan yeni Clio’nun yerlilik oranı yaklaşık yüzde 55- 60 aralığında. Bu oranı artırmak için Oyak Renault olarak Türk mühendisliğinin gücünü ortaya koyup var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz.” diye konuştu.

EN ÜST DÜZEY TEKNOLOJİLER CLİO'DA

1990 yılından bugüne tüm dünyada 15 milyon adetlik satış rakamı ile dünyada en fazla satılan Renault markalı araç olan ikonik model Clio’nun yeni versiyonu, bugünün ihtiyaçlarını karşılayan ve kendi segmentinde ilk olan pek çok üst düzey teknolojiyle birlikte geliyor.

“Evrim ve Devrim” çifte ilkesi esas alınarak tasarlanan yeni Clio, bir önceki neslin ana hatlarını taşıyan daha şık ve dinamik bir dış tasarıma sahip olurken, geniş alan yaratmak için daha kompakt hale getirilen şık iç tasarımında ise segmentinde ilk niteliğinde araç içi teknolojilerle öne çıkıyor.

OTONOM SÜRÜŞE ÖNCÜLÜK EDECEK

Özellikle şehir içinde son derece pratik elektrikli park freni gibi benzersiz birçok özelliği barındıran yeni Clio, daha fazla teknoloji barından araç içi uygulamalar, internet bağlantılı yeni multimedya sistemi, sürüş deneyimini kişiselleştirme imkanı sunan özelliklerle geliyor.

En yeni standartlara uygun ileri teknolojilerle üretilen motorları sayesinde segmentindeki en düşük yakıt tüketimi ve emisyona sahip olan yeni Clio, inovatif sürüş destek sistemleri ile de otonom sürüşe öncülük etmeye hazırlanıyor.