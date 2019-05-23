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Yeni Corolla testi geçti

EuroNCAP, 2019 yılına ait çarpışma testi sonuçları açıklandı. Toyota 5 yıldız alarak zirveye oturdu.

Haber Merkezi | 23.05.2019 - 11:23..
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Yeni Corolla testi geçti

Bağımsız güvenlik kuruluşu EuroNCAP, her yıl araçları bir teste tabi tutuyor ve test sonucuna göre araçlara yıldız veriyor.

BEŞ YILDIZIN SAHİBİ OLDU

Toyota Corolla; 2019 EuroNCAP değerlendirmesinde çarpışma testinin tüm disiplinlerinde başarılı sonuçlara imza attı. Testin sonunda ise beş yıldızın sahibi oldu.

Yeni Corolla testi geçti

ARACIN PERFORMANSI İYİ

Yeni Corolla, yolcu korumasında yüzde 95, çocuk korumasında yüzde 84, yaya korumasında yüzde 86 ve güvenlik asistanlarında yüzde 77’lik performans gösterdi.

Toyota’nın yeni (Toyota New Global Architecture-TNGA) platformunda üretilen 12.nesil yeni Corolla, platform sayesinde yüksek dayanımlı çelik, stratejik olarak doğru noktalara yerleştirilip burulma noktaları oluşturuluyor ve olası bir çarpışma anındaki enerjiyi sönümleyerek kabinden uzak tutuyor.

Yeni Corolla testi geçti

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