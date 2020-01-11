Yeni doğan 3 kapibara hayvanat bahçesinin maskotu oldu

Bursa Hayvanat Bahçesi'nde bulunan hayvanlar ziyaretçilerini ağırlamaya devam ediyor. Bulunan bir çok hayvanın yanı sıra Güney Amerika kökenli hayvanlar ziyaretçilerin büyük ilgisini çekiyor.

KAPİBARALARA ÜÇ YAVRU DAHA KATILDI

Hayvanat bahçesinin maskotlarından birisi olan kapibaralara, yeni üç yavrunun daha katıldığı öğrenildi. Nesilleri azalan ve Hollanda'dan Bursa'ya 2014 yılında getirilen 2'si erkek 4 kapibaranın yeni yavruları, bakıcıların nezaretinde büyümeye devam ediyor.

Annelerinin yanından bir an bile ayrılmayan kapibaralar marul, ot, çimen ve fundalık ile besleniyor.