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Yeni doğan kuzulara üniversite öğrencileri bakıyor

Balıkesir Üniversitesi Hayvancılık Uygulama ve Araştırma Merkezi’ndeki 100’ün üzerindeki gebe koyundan 85’i doğum yaptı.

İHA | 22.10.2019 - 10:00..
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Balıkesir Üniversitesi Hayvancılık Uygulama ve Araştırma Merkezi’nde dünyaya gelen kuzuya öğrenciler bakıyor.

Haftanın 7 günü merkeze gelen öğrenciler, kuzuların bakımını yaparak elde ettikleri bilgilerle mesleklerini geliştirmeyi amaçlıyorlar.

Yeni doğan kuzulara üniversite öğrencileri bakıyor

DENEYİİM KAZANIYORLAR

Balıkesir Üniversitesi Veterinerlik Fakültesi 4’üncü Sınıf Öğrencisi Veli Turhan merkezde yaptıkları hayvan bakımlarıyla ilgili olarak, “Uygulama çiftliğine geldik. Mesleki uygulama derslerimiz ve dönem içerisinde yapacağımız çeşitli uygulamaların çiftliğimizdeki hayvanlar üzerinde aşı, enjeksiyon uygulamaları, çeşitli besleme uygulamaları, hayvan yetiştirme tarzındaki eğitimlerimizin bir kısmını uygulama çiftliğimizde gerçekleştiriyoruz. Bu uygulamalar sayesinde mesleğimizi daha iyi icra edebilmemiz için çeşitli deneyimler kazanmış oluyoruz.” diye konuştu.

Yeni doğan kuzulara üniversite öğrencileri bakıyor

HER AŞAMASINDA BULUNUYORLAR

Balıkesir Üniversitesi Veterinerlik Fakültesi doktora öğrencisi veteriner hekim Nazlıcan Çoban ise yeni doğan hayvanların bakımının zor olduğunu belirterek, “Bizler burada hem son sınıf öğrencileri olarak hem biz doktora öğrencileri olarak doğumundan koyun aşamasına kadar her aşamada bulunmaktayız. Doğduktan sonra dikkat etmemiz gereken kısımlar var. Mesela göbek kordonundan enfeksiyon girebilir. O nedenle biz göbek kordonuna, pansumanlar yapıyoruz. Ardından kolostrum; halk dilinde ağız sütü denilen sütümüz var. Anneden içmeyen kuzular için onu sağıp mutlaka içmelerini sağlıyoruz. Özellikle ilk üç gün bunu tüketmek zorundalar. Bu kolostrum koyunların ve kuzuların bağışlık sistemini güçlendiriyor, bunu ihmal etmiyoruz. Onun dışında tüm beslenme programlarını bire bir tüm öğrencilerle birlikte hocalarımızın ön gördüğü şekilde öğrenerek yapmaya çalışıyoruz.” ifadelerini kullandı.

Yeni doğan kuzulara üniversite öğrencileri bakıyor

HAYVANLAR GAYET SAĞLIKLI

Balıkesir Üniversitesi Veteriner Fakültesi Öğretim Üyesi ve Balıkesir Üniversitesi Hayvancılık Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Mehmet Ali Azman ise uygulama ve araştırma merkezinde yaptıkları çalışmaları anlattı. Azman, “Şu anda koyunların doğum sezonu. Buradaki yaklaşık 100 koyunumuz gebeydi, bunlardan 85’i doğum yaptı. Biz haftanın 7 günü; cumartesi ve pazar dahil buraya öğrenci getiriyoruz ve öğrenci uygulamaları yaptırıyoruz. Günlük olarak kuzuları kontrol ediyoruz. Hepsinden önemlisi de gerek doktora öğrencilerimize gerekse lisans öğrencilerimize burada haftanın 7 günü uygulama yaptırıyoruz. Şu anda kıvırcık koyunu bizim sürümüz. Saf kıvırcık, elit bir sürü oluşturmaya çalışıyoruz. Hayvanlarımız sağlıklı, gayet iyi ve problemimiz yok. Uygulamalara devam ediyoruz.” diye konuştu.

Yeni doğan kuzulara üniversite öğrencileri bakıyor

Yeni doğan kuzulara üniversite öğrencileri bakıyor

Yeni doğan kuzulara üniversite öğrencileri bakıyor

Yeni doğan kuzulara üniversite öğrencileri bakıyor

Yeni doğan kuzulara üniversite öğrencileri bakıyor

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