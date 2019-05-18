Yeni dönemde lisede seçilecek dersler

Bakan Selçuk, yeni ders programında yer alacak olan alanları açıkladı.

UEFA, Trabzonspor'un FFP anlaşmasına uymadığını ve Disiplin Kurulu'na sevk edildiğini açıkladı. Bordo-mavili kulüp, Avrupa'dan men edilebilir.

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Kapadokya'da yer altı şehri ortaya çıktı

Bir evin altında çıkan şehre, birkaç yerden giriş olduğu belirtildi.