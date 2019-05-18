Yeni dönemde lisede seçilecek dersler

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Borusan Asım Kocabıyık Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi konferans salonunda düzenlenen 'Lisede Ne Yaptık?/Ortaöğretim Tasarım Tanıtım Toplantısı'nda liselerde yeni eğitim sistemi hakkında açıklamalarda bulundu.
Bakan Selçuk, burada lisede ders sayılarının azaltılacağını açıkladı.
Lisede 9. sınıfta ders sayısı 15-16'dan 8'e inecek. 10. sınıfta 15-16'dan 10'a, 11. sınıfta 12-15'ten 10'a, 12. sınıfta da 12-15'ten 7'ye düşecek.
İşte yeni dönemde seçilecek dersler:
CANLI YAYINDA DERS SEÇTİLER
Bakan Selçuk 2 öğrenciyi yanına çağırarak ders seçimi yapmalarını istedi. Canlı yayında öğrenciler kendi ilgi alanında olan dersleri seçti.