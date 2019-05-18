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Yeni dönemde lisede seçilecek dersler

Bakan Selçuk, yeni ders programında yer alacak olan alanları açıkladı.

AA | 18.05.2019 - 12:54..
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Yeni dönemde lisede seçilecek dersler

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Borusan Asım Kocabıyık Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi konferans salonunda düzenlenen 'Lisede Ne Yaptık?/Ortaöğretim Tasarım Tanıtım Toplantısı'nda liselerde yeni eğitim sistemi hakkında açıklamalarda bulundu.

Bakan Selçuk, burada lisede ders sayılarının azaltılacağını açıkladı.

Yeni dönemde lisede seçilecek dersler

Lisede 9. sınıfta ders sayısı 15-16'dan 8'e inecek. 10. sınıfta 15-16'dan 10'a, 11. sınıfta 12-15'ten 10'a, 12. sınıfta da 12-15'ten 7'ye düşecek.

İşte yeni dönemde seçilecek dersler:

Yeni dönemde lisede seçilecek dersler

Yeni dönemde lisede seçilecek dersler

Yeni dönemde lisede seçilecek dersler

CANLI YAYINDA DERS SEÇTİLER

Bakan Selçuk 2 öğrenciyi yanına çağırarak ders seçimi yapmalarını istedi. Canlı yayında öğrenciler kendi ilgi alanında olan dersleri seçti.

Yeni dönemde lisede seçilecek dersler

Yeni sistemde ders seçme programı VİDEO

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