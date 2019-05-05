Yeni evli kadın evde tabancayla vuruldu

Adana’nın Seyhan ilçesi Dumlupınar Mahallesi’nde yaralama olayı meydana geldi.

19 yaşındaki Zeliha T. resmi nikah olmadan 2 yıl önce 24 yaşındaki Yunus B. ile evlendi. Çiftin bir çocukları dünyaya geldi.

Bugün öğleden sonra Yunus B., evine geldiğinde eşini tabanca ile kasığından vurulmuş halde buldu. Yunus B., hemen ambulans çağırdı. Ambulans gelene kadar Yunus B. ve komşuları genç kadına tampon yaptı.

"HAYATİ TEHLİKESİ DEVAM EDİYOR"

Genç kadın ambulansla Adana Şehir Hastanesine kaldırıldı. Hayati tehlikesi bulunan genç kadının ilk ifadesinde kocasıyla problemleri olduğu için kendisini tabanca ile vurduğunu ileri sürdüğü öğrenildi.

Bunun üzerine koca ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü. Polis evde de inceleme başlattı. Kadının hastanedeki tedavisi devam ediyor.













