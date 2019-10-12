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Yeni güncelleme ile PlayStation 4’e gelen yenilikler

PlayStation 4 için yayınlanan 7.00 güncellemesi ile konsola gelen yenilikleri sizler için derledik.

Haber Merkezi | 12.10.2019 - 10:00..
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Sony’nin, PlayStation 4 için yayınladığı en yeni güncelleme olan 7.00, oyun konsollarına birkaç yeni özellik getiriyor. Bu güncelleme ile birlikte oyuncuların bağlantı sorunlarını gideren Sony, aynı zamanda arka plandaki küçük ayarlamalar sayesinde kullanıcıların ses kalitesini ve ağ performansını da artırıyor.

playstation 4

UZAKTAN OYNATMA ÖZELLİĞİ ANDROID’E GELDİ

Sony’nin, PlayStation 4’teki oyunları telefonunuzdan oynamanızı sağlayan Remote Play isimli uzaktan oynatma özelliği, şimdiye kadar yalnızca iOS cihazlarında ve Sony Xperia telefonlarında kullanılabiliyordu. Ancak şirket, yeni güncelleme ile birlikte Remote Play özelliğini, Android 5.0 ve üzeri yazılıma sahip bütün telefonlara getirdi.

Peki PlayStation 4 oyunlarını, Android telefonlardan oynamak için neler yapmanız gerekiyor? İşte sizin için hazırladığımız rehber:

playstation 4

REMOTE PLAY ANDROID KURULUM

Öncelikle, PlayStation 4 konsolunuzun internete bağlı olduğundan emin olun.

Aşağıdaki bağlantıya tıklayarak, PS4 Remote Play uygulamasını Google Play Store’dan indirin ve telefonunuza yükleyin.

  1. PS4 Remote Play Android

Uygulamayı açtıktan sonra PSN (PlayStation Network) kimliğinizle oturum açın.

Uygulama, Wi-Fi aracılığıyla PlayStation 4 cihazını arayıp bulacak ve bağlanacak. Daha sonra konsolunuzdaki oyun akışını, telefonunuzdan yönetebilirsiniz.

Yukarıdaki maddeleri uyguladığınızda, konsolunuzdaki oyunları cep telefonunuzdan oynayabilirsiniz.  Eğer internet bağlantı kaliteniz düşükse, Remote Play uygulamasının ayarlar bölümünden görüntü kalitesini düşürebilirsiniz.

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Yeni güncelleme ile PlayStation 4’e gelen yenilikler

Yeni güncelleme ile PlayStation 4’e gelen yenilikler

Yeni güncelleme ile PlayStation 4’e gelen yenilikler

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