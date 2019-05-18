Yeni güne ilk başlayan ülke: Kiribati

Büyük Okyanus'un ortasında, coğrafya derslerinden hatırlayacağımız tarih değiştirme çizgisinin yamuk olmasına neden olan ada ülke Kiribati’yi hatırladınız mı? Kiribati, tarih değişim çizgisinin hemen batısında yer alan ilk pasifik ülkesi olarak geçiyor. Bu yüzden yeni güne merhaba diyen ilk ülke burası. Kiribati’ye Fiji, Marshall adaları ya da Nauru‘dan kalkan uçaklarla ulaşılabiliyor.

Ülkenin tamamı, Pasifik'in orta bölgesinde, Mikronezya'dan Hawaii dolaylarına kadar olan oldukça geniş bir hat üzerinde yer alan atollerden ve irili ufaklı adalardan ibaret. Ülkenin başkenti olan Tarawa da bu hattın batı tarafında, Mikronezya ve Marshall Adaları'nın güneyindeki bir atol üzerinde yer alıyor.

BURADA HALK TURİSTLERE BAYILIYOR

Adalara gelen yabancıları çok sevecen karşılayıp, bir de yabancıya özel tören düzenlerler. Küresel ısınma yüzünden suların yükselmesi sebebiyle 80 yıl içerisinde sular altında kalma ihtimalleri var.

Yıl içinde tek bir gelgit yaşayan halk, bunu engellemek için ada etrafına set çekerler. Çimento eksikliğinden dolayı bunu eski lastikler ve taşlarla yapmaya çalışırlar. Sular yükseldiğinde ağları atıp balık yakalamaya çalışırlar.

TEMEL BESİNLERİ: YILAN BALIĞI

Topraklar küçük ve su baskınlarından dolayı verimsizleştiği için balıkçılığa yöneldiler. Temel besin kaynaklarından biri de yılan balığı. Bu balıklar tuzaklar aracılığıyla yakalanır. Yıllarca geleneksel kanolar kullanılmış fakat modernleşme ile birlikte son zamanlarda motorlu kayıklara geçmeyi başardılar.

Maneyaba isimli kutsal bir mekanları bulunuyor. Burası merkez olarak kabul edilir ve çok saygı duyulur. Öyle ki yanından geçen motorlular, buradan geçerken motorlarını durdurur ve elleriyle ittirerek geçerler. Burada akşamları geleneksel danslar da sergilenir.

NE YİYİP İÇİLİR

Balık ve pirinç adanın en çok tüketilen yiyecekleri. Taro yaprağı, deniz yosunu, Hindistan cevizi kreması ve köri ile yapılan Palusami, adanın en meşhur yemeği.

NE ZAMAN GİTMELİ

Olur da Kiribati’ye gitmek istersen vize başvurusunda bulunman gerek. Ülkemizden Kiribati vize başvuru işlemleri İstanbul’daki İngiltere Konsolosluğu ya da Ankara’daki İngiltere Büyükelçiliği üzerinden yapılıyor.

ULAŞIM VE İKLİMİ

Kiribati’ye Fiji, Marshall adaları ya da Nauru‘dan kalkan uçaklarla ulaşılabiliyor.

Kiribati, diğer tropik bölgelere göre daha katlanılabilir sıcaklıklara sahip olsa da yüksek nem oranı ülkeyi kocaman bir saunaya çeviriyor. Ülkenin en yağış alan dönemi ise aralık ile mart arası.