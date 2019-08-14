Yeni Hasankeyf'te sona yaklaşıldı

Ilısu Barajı'nın tamamlanması ile bazı bölgeler sular altında kalacak.

GAP’ın vizyon projesi ve dolgu hacmi bakımından kendi sınıfında dünyanın en büyük barajı olan Ilısu Barajı ve HES, yılda ortalama 4.12 milyar kWh enerji üretecek ve sadece elektrik enerjisi üretiminden ekonomiye yılda 412 milyon dolar katkı sağlayacak.

5 YILDA MALİYETİ KARŞILANACAK

Kamulaştırma, inşaat ve yeniden yerleşim çalışmaları düşünüldüğünde yaklaşık 12,3 milyar TL yatırım maliyetine sahip bu devasa projenin, 5 yılda ise bu maliyeti karşılayacak potansiyeli bulunuyor.

KONUT VE İŞ YERLERİ SAHİPLERİNE ULAŞILDI

Ilısu Barajı'nın tamamlanmasıyla sular altında kalacak Batman'ın Hasankeyf ilçesinin yeni yerleşim yerindeki konutların inşası tamamlandığını belirten Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli ise, “Tamamlanan 710 konut hak sahiplerine teslim edildi. Ayrıca yapımı tamamlanan ticaret merkezinde 98 iş yerinin anahtarını da hak sahiplerine dağıttık.” dedi.

Proje ile Hasankeyf’in Türkiye'nin gözde ilçelerinden birisi olmasını hedeflediklerinin altını çizen Bakan Pakdemirli, “Eski Hasankeyf'in yerleşim alanı 500 dekar iken, yeni yerleşim yeri yaklaşık 3 kilometre uzaklıkta 3 bin dekar alana inşa edildi. Yeşil alan miktarının arttığı yeni yerleşim yerinde, Kaymakamlık, Belediye hizmet binası, İlçe Jandarma Komutanlığı, İlçe Emniyet Müdürlüğü, Batman Üniversitesi Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Meslek Yüksekokulu, 25 yataklı Hasankeyf Devlet Hastanesi gibi çok sayıda kurum hizmet vermeye başladı.” değerlendirmesinde bulundu.

YATAY MİMARİ UYGULANIYOR

Yeni yerleşim yerinin bölge mimarisine uygun inşa edildiğini de belirten Pakdemirli, “Yatay mimarinin uygulandığı alanda Hasankeyfliler 30-40 metrekarelik evler yerine 160 metrekarelik tek katlı müstakil modern evlerde yaşamlarını konforla sürdürecek.” açıklamasını yaptı.