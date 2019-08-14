taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.5943
Euro
6.2597
Altın
1501.88
Borsa
99405.03
Gram Altın
269.511

Yeni Hasankeyf'te sona yaklaşıldı

Ilısu Barajı’nın rezervuar alanında kalacak olan Hasankeyf ilçesinde yeni projenin çalışmaları sürüyor.

İHA | 14.08.2019 - 11:19..
  1. Haberler
  2. Projeler
Whatsapp ile paylaş

Ilısu Barajı'nın tamamlanması ile bazı bölgeler sular altında kalacak.

GAP’ın vizyon projesi ve dolgu hacmi bakımından kendi sınıfında dünyanın en büyük barajı olan Ilısu Barajı ve HES, yılda ortalama 4.12 milyar kWh enerji üretecek ve sadece elektrik enerjisi üretiminden ekonomiye yılda 412 milyon dolar katkı sağlayacak.

5 YILDA MALİYETİ KARŞILANACAK

Kamulaştırma, inşaat ve yeniden yerleşim çalışmaları düşünüldüğünde yaklaşık 12,3 milyar TL yatırım maliyetine sahip bu devasa projenin, 5 yılda ise bu maliyeti karşılayacak potansiyeli bulunuyor.

KONUT VE İŞ YERLERİ SAHİPLERİNE ULAŞILDI

Ilısu Barajı'nın tamamlanmasıyla sular altında kalacak Batman'ın Hasankeyf ilçesinin yeni yerleşim yerindeki konutların inşası tamamlandığını belirten Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli ise, “Tamamlanan 710 konut hak sahiplerine teslim edildi. Ayrıca yapımı tamamlanan ticaret merkezinde 98 iş yerinin anahtarını da hak sahiplerine dağıttık.” dedi.

Proje ile Hasankeyf’in Türkiye'nin gözde ilçelerinden birisi olmasını hedeflediklerinin altını çizen Bakan Pakdemirli, “Eski Hasankeyf'in yerleşim alanı 500 dekar iken, yeni yerleşim yeri yaklaşık 3 kilometre uzaklıkta 3 bin dekar alana inşa edildi. Yeşil alan miktarının arttığı yeni yerleşim yerinde, Kaymakamlık, Belediye hizmet binası, İlçe Jandarma Komutanlığı, İlçe Emniyet Müdürlüğü, Batman Üniversitesi Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Meslek Yüksekokulu, 25 yataklı Hasankeyf Devlet Hastanesi gibi çok sayıda kurum hizmet vermeye başladı.” değerlendirmesinde bulundu.

Yeni Hasankeyf'te sona yaklaşıldı

YATAY MİMARİ UYGULANIYOR

Yeni yerleşim yerinin bölge mimarisine uygun inşa edildiğini de belirten Pakdemirli, “Yatay mimarinin uygulandığı alanda Hasankeyfliler 30-40 metrekarelik evler yerine 160 metrekarelik tek katlı müstakil modern evlerde yaşamlarını konforla sürdürecek.” açıklamasını yaptı.

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Kapıkule Sınır Kapısı'nda gurbetçilere özel park yeri

Kapıkule Sınır Kapısı'nda gurbetçilere özel park yeri

71
ABD'den Çin'e getirilen gümrük vergisinde erteleme

ABD'den Çin'e getirilen gümrük vergisinde erteleme

30
Tatil için İstanbul'dan ayrılanlar dönüyor

Tatil için İstanbul'dan ayrılanlar dönüyor

48
Serdar Ortaç sahnelere hızlı döndü

Serdar Ortaç sahnelere hızlı döndü

58
Ampute çocuklar, Liverpool antrenmanına katıldı

Ampute çocuklar, Liverpool antrenmanına katıldı

13
Bülent Ersoy Hadise'yi övdü

Bülent Ersoy Hadise'yi övdü

40
Norveçliler cami önünde nöbete başladı

Norveçliler cami önünde nöbete başladı

57
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir