Yeni hattın imzaları atıldı

Son 16 yılda ulaştırma ağlarını genişletmek ve uluslararası taşımacılık güzergahlarındaki eksik bağlantıları tamamlamak üzere yaklaşık 600 milyar lira yatırım yapıldı.

YENİ DEMİRYOLU HATTI MÜJDESİ

İstanbul Havalimanı, Marmaray Tüp Geçidi, Yavuz Sultan Selim Köprüsü, Kuzey Marmara Otoyolu ve Avrasya Tüneli gibi büyük projelere bir yenisi daha ekleniyor. Halkalı-Kapıkule Demiryolu Hattı Projesi için imzalar geçtiğimiz günlerde düzenlenen törenle atıldı.

275 MİLYON EUROLUK HİBE

Yapım sözleşmesi imzalanan toplam 530 milyon euro sözleşme bedelli Halkalı-Kapıkule Demir Yolu Hattı'nın 153 kilometrelik Çerkezköy-Kapıkule kesiminin finansmanında da 275 milyon euro IPA hibe fonu kullanılacak.

Bu projeyle ülkedeki demir yolu projeleri için Avrupa Birliği hibe fonlarından bugüne kadar sağlanan finansman tutarının 752 milyon avroya ulaşmış olacak.

"AB VE TÜRKİYE ARASINDA ÖNEMLİ BİR PROJE"

Avrupa Birliği (AB) Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Christian Berger de düzenlenen imza töreninde hazır bulundu ve bir konuşma yaptı.

Berger, "AB dışında tek seferde verilen en büyük hibe projesi sözleşmesi Türkiye'ye tahsis edilmiş durumda. Gelecekte de benzer projelerin gerçekleşeceğine eminim. Bu proje; AB ve Türkiye arasında çok önemli bir ulaştırma projesi. Amacımız bunu daha da geliştirmek. Bu tren yolu hattıyla daha fazla ürünü ülkelerimiz ve Türkiye arasında taşıyabileceğiz." dedi.

LONDRA'DAN TÜRKİYE'YE KESİNTİSİZ ULAŞIM

Ayrıca Berger projenin, Türkiye'nin Asya ile Avrupa'daki toprakları arasındaki taşımacılığa önemli katkısı olacağını belirten Berger, Londra'dan Türkiye'ye kesintisiz bir ulaşım hattı sağlanacağını bildirdi.

(Avrupa Birliği (AB) Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Christian Berger)