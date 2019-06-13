taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.8358
Euro
6.6047
Altın
1337.83
Borsa
92605.84
Gram Altın
250.93

Yeni hattın imzaları atıldı

Halkalı-Kapıkule Demiryolu Hattı Projesi Çerkezköy-Kapıkule Kesimi Yapım Sözleşmesi için taraflar bir araya geldi.

AA | 13.06.2019 - 09:48..
  1. Haberler
  2. Projeler
Whatsapp ile paylaş
Yeni hattın imzaları atıldı

Son 16 yılda ulaştırma ağlarını genişletmek ve uluslararası taşımacılık güzergahlarındaki eksik bağlantıları tamamlamak üzere yaklaşık 600 milyar lira yatırım yapıldı.

YENİ DEMİRYOLU HATTI MÜJDESİ

İstanbul Havalimanı, Marmaray Tüp Geçidi, Yavuz Sultan Selim Köprüsü, Kuzey Marmara Otoyolu ve Avrasya Tüneli gibi büyük projelere bir yenisi daha ekleniyor. Halkalı-Kapıkule Demiryolu Hattı Projesi için imzalar geçtiğimiz günlerde düzenlenen törenle atıldı.

275 MİLYON EUROLUK HİBE

Yapım sözleşmesi imzalanan toplam 530 milyon euro sözleşme bedelli Halkalı-Kapıkule Demir Yolu Hattı'nın 153 kilometrelik Çerkezköy-Kapıkule kesiminin finansmanında da 275 milyon euro IPA hibe fonu kullanılacak.

Bu projeyle ülkedeki demir yolu projeleri için Avrupa Birliği hibe fonlarından bugüne kadar sağlanan finansman tutarının 752 milyon avroya ulaşmış olacak.

Yeni hattın imzaları atıldı

"AB VE TÜRKİYE ARASINDA ÖNEMLİ BİR PROJE"

Avrupa Birliği (AB) Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Christian Berger de düzenlenen imza töreninde hazır bulundu ve bir konuşma yaptı.

Berger, "AB dışında tek seferde verilen en büyük hibe projesi sözleşmesi Türkiye'ye tahsis edilmiş durumda. Gelecekte de benzer projelerin gerçekleşeceğine eminim. Bu proje; AB ve Türkiye arasında çok önemli bir ulaştırma projesi. Amacımız bunu daha da geliştirmek. Bu tren yolu hattıyla daha fazla ürünü ülkelerimiz ve Türkiye arasında taşıyabileceğiz." dedi.

Yeni hattın imzaları atıldı

LONDRA'DAN TÜRKİYE'YE KESİNTİSİZ ULAŞIM

Ayrıca Berger projenin, Türkiye'nin Asya ile Avrupa'daki toprakları arasındaki taşımacılığa önemli katkısı olacağını belirten Berger, Londra'dan Türkiye'ye kesintisiz bir ulaşım hattı sağlanacağını bildirdi.

Yeni hattın imzaları atıldı

(Avrupa Birliği (AB) Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Christian Berger)

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Trump, Polonya'ya F-35 sattı

Trump, Polonya'ya F-35 sattı

70
Kredi kartı asgari ödemelerinde değişiklik

Kredi kartı asgari ödemelerinde değişiklik

52
Yeni askerlik sisteminde terhis tartışması

Yeni askerlik sisteminde terhis tartışması

106
Rusya 20 ton kayısı tezgâha çıkarmama kararı aldı

Rusya 20 ton kayısı tezgâha çıkarmama kararı aldı

83
Düğün fotoğrafçılarının doğal platosu Akçakoca

Düğün fotoğrafçılarının doğal platosu Akçakoca

15
Defne Samyeli'nin kızı Deren'den yaz pozu

Defne Samyeli'nin kızı Deren'den yaz pozu

17
Sinem Umaş'ın kolları yandı

Sinem Umaş'ın kolları yandı

14
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir