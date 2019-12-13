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Yeni imar planlarında bisiklet yolu zorunluluğu

'Bisiklet Yolları Yönetmeliği'nde plansız alanlar için yeni yapılacak imar planlarında ayrılmış bisiklet yollarına ve bisiklet park istasyonlarına yer verilmesi zorunlu oldu.

DHA | 13.12.2019 - 11:41..
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın 'Bisiklet Yolları Yönetmeliği' Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Yönetmelikte plansız alanlar için yeni yapılacak imar planlarında ayrılmış bisiklet yollarına ve bisiklet park istasyonlarına yer verilmesi zorunlu tutuldu. Ancak vatandaşlar, hali hazırda bulunan ve araç park edilmesi gibi nedenlerle işgal edilen bisiklet yollarını da sağlıklı bir şekilde kullanamamaktan şikayetçi.

Yeni imar planlarında bisiklet yolu zorunluluğu

"HEPİMİZ İÇİN ÇOK FAYDALI OLUR"

Bisiklet yollarının yapılmasının çok faydalı olacağını ifade eden Songül Kızılkaya, "Ben çok sevdiğim halde bisiklet kullanmıyorum. Oğlum kullanıyor, çok seviyor. Aras henüz 7 yaşında, biz de Aras ile konuşurken hep onu düşünüyoruz keşke bir bisiklet yolumuz olsa diye." dedi.

Yeni imar planlarında bisiklet yolu zorunluluğu

"NE KADAR BİSİKLET YOLU OLURSA OLSUN ARAÇLARI ÇEKİYORLAR"

Gaziosmanpaşa'daki bisiklet yoluna araçların sürekli park edilmesi nedeniyle bisikletlilerin rahat hareket edemediğini dile getiren Murat Akarsu, "Türkiye'de zaten trafikte hiçbir kurala uyulmuyor. Buna da uyulmuyor. Ne kadar bisiklet yolu olursa olsun, araçları çekiyorlar. Bisikletliler rahat hareket edemiyor." ifadelerini kullandı.

Yeni imar planlarında bisiklet yolu zorunluluğu

"BİSİKLETLE TRAFİĞE ÇIKMAYA KORKUYORUM"

Bisiklet kullanmayı çok sevdiği halde şehir içinde kullanmaya korktuğunu ifade eden lise öğrencisi Yusufcan Karakuş ise "Açıkçası bisiklet kullanıyorum ama trafiğe çıkmaya korkuyorum. Çünkü gördüğünüz gibi bisiklet yollarının üzerinde araba var ve kırmızı ışıkta hiç dikkat etmiyorlar. Bu yüzden bisikleti kullanmayı pek tercih etmiyorum, tehlikeli buluyorum." şeklinde konuştu.

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