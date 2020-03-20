Yeni iPad Pro'nun AnTuTu puanı açıklandı

Dünyanın en çok tercih edilen akıllı telefon kıyaslama platformu AnTuTu, akıllı telefonları birçok yönden test ederek her telefona belirli bir puan veriyor.

Apple, geçtiğimiz günlerde 2020 model iPad Pro modellerini tanıtmıştı. 11 inç ve 12.9 inç olmak üzere iki farklı modelle satışa çıkacak tabletlerin A12Z Bionic işlemcisi ile dizüstü bilgisayarlar kadar hızlı olduğunu belirten Apple, oldukça iddialı konuşmuştu.

AnTuTu PUANI BELLİ OLDU

Yeni nesil iPad Pro'nun AnTuTu'dan aldığı puan belli oldu. Ancak çıkan sonuçlara baktığımızda, 712 bin 218 puan alan 2020 iPad Pro'nun bir önceki modele göre pek de hızlı olmadığı görülüyor.

Yukarıdaki görselde, Apple'ın geçtiğimiz günlerde tanıttığı iPad Pro modeli ile, 2019'da tanıttığı iPad Pro'nun karşılaştırmasını görüyorsunuz. (Turuncu: 2020 iPad Pro - Mavi:2019 iPad Pro)

ARALARINDA PEK BİR FARK YOK

Karşılaştırma sonuçlarına baktığımızda, her iki iPad Pro modelinin de neredeyse birbiri ile aynı olduğunu görebiliyoruz. Hatta işlemci ve RAM gibi özellikler söz konusu olduğunda eski iPad Pro modelinin daha iyi işler yaptığını söyleyebiliriz.

Yeni iPad Pro hakkında daha fazla bilgi almak için aşağıdaki haberimize göz atabilirsiniz.