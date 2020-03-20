taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
6.5179
Euro
7.0133
Altın
1484.53
Borsa
85195.39
Gram Altın
310.767
Bitcoin
41020.12

Yeni iPad Pro'nun AnTuTu puanı açıklandı

Apple'ın geçtiğimiz günlerde tanıttığı yeni iPad Pro modelinin AnTuTu test sonuçları yayınlandı.

Haber Merkezi | 20.03.2020 - 08:51..
  1. Haberler
  2. Teknoloji
Whatsapp ile paylaş

Dünyanın en çok tercih edilen akıllı telefon kıyaslama platformu AnTuTu, akıllı telefonları birçok yönden test ederek her telefona belirli bir puan veriyor.

Apple, geçtiğimiz günlerde 2020 model iPad Pro modellerini tanıtmıştı. 11 inç ve 12.9 inç olmak üzere iki farklı modelle satışa çıkacak tabletlerin A12Z Bionic işlemcisi ile dizüstü bilgisayarlar kadar hızlı olduğunu belirten Apple, oldukça iddialı konuşmuştu.

AnTuTu PUANI BELLİ OLDU

Yeni nesil iPad Pro'nun AnTuTu'dan aldığı puan belli oldu. Ancak çıkan sonuçlara baktığımızda, 712 bin 218 puan alan 2020 iPad Pro'nun bir önceki modele göre pek de hızlı olmadığı görülüyor.

iğad ğrp

Yukarıdaki görselde, Apple'ın geçtiğimiz günlerde tanıttığı iPad Pro modeli ile, 2019'da tanıttığı iPad Pro'nun karşılaştırmasını görüyorsunuz. (Turuncu: 2020 iPad Pro - Mavi:2019 iPad Pro)

ARALARINDA PEK BİR FARK YOK

Karşılaştırma sonuçlarına baktığımızda, her iki iPad Pro modelinin de neredeyse birbiri ile aynı olduğunu görebiliyoruz. Hatta işlemci ve RAM gibi özellikler söz konusu olduğunda eski iPad Pro modelinin daha iyi işler yaptığını söyleyebiliriz.

Yeni iPad Pro hakkında daha fazla bilgi almak için aşağıdaki haberimize göz atabilirsiniz.

 

Instagram: @eshteknoloji

 

Yeni iPad Pro'nun AnTuTu puanı açıklandı

Yeni iPad Pro'nun AnTuTu puanı açıklandı

Yeni iPad Pro'nun AnTuTu puanı açıklandı

İlginizi Çekebilir
Huawei'nin orta seviye Kirin 820 işlemcisi ortaya çıktı
Huawei'nin orta seviye akıllı telefonlara güç verecek 5G destekli işlemcisi Kirin 820 sızdırıldı.
Facebook, platforma koronavirüs bilgi merkezi ekleyecek
Facebook, yeni oluşturduğu koronavirüs bilgi merkezini haber akışının en üstüne yerleştirecek.
Evden çalışanların molalarda oynayabileceği 10 futbol oyunu
Koronavirüs nedeniyle evden çalışanlar için, molalarda oynayabileceğiniz 10 farklı mobil futbol oyununu listeledik.
Akıllı telefonlar koronavirüse karşı nasıl temizlenir
Akıllı telefonlarınızı koronavirüse karşı nasıl temiz tutacağınızı anlatan bir rehber hazırladık.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Sıla ve Yalın'dan hayranlarına karantina düeti
Sıla ve Yalın'dan hayranlarına karantina düeti
138
Taksim Meydanı'ndaki gençleri canlı yayında köpek kovaladı
Taksim Meydanı'ndaki gençleri canlı yayında köpek kovaladı
92
Çin İtalya'ya koronavirüsle mücadelede destek veriyor
Çin İtalya'ya koronavirüsle mücadelede destek veriyor
44
Diyanet: Kurallara uymak farz
Diyanet: Kurallara uymak farz
101
İtalyan doktor hastanelerdeki kritik durumu anlattı
İtalyan doktor hastanelerdeki kritik durumu anlattı
31
Rutte: Hepimiz 10 yıl boyunca kaka yapabiliriz
Rutte: Hepimiz 10 yıl boyunca kaka yapabiliriz
39
Kabe ve Mescid-i Nebevi'de cemaatle namaza ara verildi
Kabe ve Mescid-i Nebevi'de cemaatle namaza ara verildi
13
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
[+] Görüş bildir