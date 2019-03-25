Yeni İpek Yolu için İtalya ile Çin arasında mutabakat

Çin Devlet Başkanı Şi Jinping, Kuşak ve Yol Girişimi (Belt and Road Initiative) odaklı Avrupa turunun ilk ayağında geçen Perşembe akşamı İtalya'ya geldi ve başkent Roma'da resmi görüşmelerde bulundu.

İMZA TÖRENİ DÜZENLENDİ

Görüşmelerin ardından Xi Jinping ve İtalya Başbakanı Giuseppe Conte'nin de katıldığı imza töreninde Kuşak ve Yol Girişimi için bir mutabakat zaptına imza atıldı.

İmza töreninde, iki ülke arasında bir dizi siyasi protokol ve ekonomik anlaşma da imzalandı.

7 MİLYAR EURO DEĞERİNDE ANLAŞMA

İtalyan basınına göre altyapı, turizm, sağlık, e-ticaret ve enerji sektörüne kadar birçok alanı kapsayan anlaşmaların toplam değeri en az 7 milyar euro olarak hesaplanıyor.

Finans gazetesi Il Sole 24 Ore ise anlaşmaların dolaylı etkileri de hesaba katıldığında toplam potansiyelinin 20 milyar euroya varabileceğini yazdı.

Çin Devlet Başkanı Şi Jinping'in Roma'daki temaslarının ardından Sicilya adasına geçmesi bekleniyor. Jinping'in Avrupa gezisi, Monako ve Fransa ile devam edecek.

ABD'NİN TEPKİSİ

İtalyan hükümetinin Kuşak ve Yol Girişimi'ne katılma planı ortaya çıktığında ABD'nin tepkisini çekmişti.

ABD Ulusal Güvenlik Konseyi Sözcüsü ve Başkan Donald Trump'ın Özel Asistanı Garrett Marquis, "İtalya önemli bir küresel ekonomi ve büyük bir yatırım mekanıdır. İtalyan hükümetinin Çin'in gösteriş amaçlı altyapı projesine meşruluk kazandırmasına gerek yok." demişti.

ÇİN KAYGILANDIRIYOR

ABD ve Avrupa Birliği içinde, Kuşak ve Yol Girişimi ile Çin'in ticari ve siyasi etki alanını genişleterek küresel liderlik mücadelesinde öne geçmeyi amaçladığı yönünde kaygılar bulunuyor. Çin'in bu dev ticaret ve altyapı projesiyle, hassas teknoloji ve kritik altyapı unsurlarının kontrolünü ele geçirebileceği endişesi de dile getiriliyor.