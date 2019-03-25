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Yeni iPhone modellerinde ters şarj özelliği olabilir

Diğer telefonlara şarj aktarımı sağlayan ters şarj özelliği, gelecek iPhone modellerinde kullanabilir.

Haber Merkezi | 25.03.2019 - 10:58..
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Huawei Mate 20 Pro'da karşımıza çıkan ve daha sonra Samsung Galaxy S10 serisinde gördüğümüz kablosuz ters şarj özeliği, diğer telefonları şarj edebiliyor. Yeni ortaya atılan iddialara göre kablosuz ters şarj özelliği gelecek iPhone modellerinde de kullanılacak.

Japon blog yazarı Mac Otakara, bu yıl içinde tanıtılacak yeni iPhone modellerinde kablosuz ters şarj teknolojisinin kullanılacağını ve bu özellik ile iPhone'ların, Apple'ın bütün aksesuarlarını şarj edebileceğini iddia etti.

apple

KABLOSUZ TERS ŞARJ NEDİR?

Huawei Mate 20 Pro ve Samsung Galaxy S10 serisinde karşımıza çıkan ters şarj özelliği. telefonunuzu kullanarak diğer telefonları şarj edebilmenizi sağlıyor. Kısacası bu özellik, telefonunuzun şarjını diğer telefonlara aktarabiliyor.

Şarj etmek istediğiniz telefonu Mate 20 Pro ve Galaxy S10 telefonlarının arka yüzeyine yerleştirdiğinizde, bu özellik sayesinde şarj aktarımı gerçekleşebiliyor.

Ters kablosuz şarj özelliğinin yeni iPhone modellerinde kullanılacağı iddiası birçok iPhone kullanıcısını heyecanlandırsa da bu konu hakkında henüz net bir bilgi bulunmuyor.

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