Yeni iPhone SE'de ultra geniş bant çipi bulunmuyor

Apple'ın aylardır üzerinde çalıştığı daha ucuz iPhone modeli iPhone SE 2020, geçtiğimiz günlerde resmi olarak tanıtıldı. Ancak Apple, her zaman olduğu gibi tanıtımda bazı bilgilere yer vermedi.

Örneğin telefonda 3GB RAM ve 1.821 mAh batarya bulunduğu daha sonra ortaya çıkmıştı.

Yeni iPhone SE, Apple'ın en son mobil donanımını bir araya getiriyor, ancak telefonda U1 Ultra Geniş Bant (UWB) çipi yer almıyor. Bu da telefonun gelecekte bu çip için yayınlanan bir özelliği kullanamayacağı anlamına geliyor.

Ayrıca U1 çipinin bulunduğu iPhone 11 serisinde, AirDrop ile yapılan dosya paylaşımları oldukça pratik ve hızlı gerçekleşiyor.

U1 ULTRA GENİŞ BANT /UWB) NEDİR?

Bu yeni teknoloji, tıpkı Bluetooth gibi, cihazların birbirleriyle iletişim kurmasını sağlıyor. Ancak UWB, radyo dalgalarının cihazlar arasındaki gidip gelme süresini hesaplayarak oldukça hassas konum belirleme özelliğine sahip. Yeni teknoloji, yakınlardaki cihazların konum tespitini oldukça hassas yapıp, veri aktarmayı daha hızlı ve kolay hale getiriyor.

UWB teknolojisi, kullanılan cihazların yönünü hassas bir şekilde belirleyebiliyor. Örneğin bir odada bulunan birden fazla iPhone'dan birine AirDrop ile dosya göndermek istediğinizde, telefonunuzu sadece o yöne çevirmeniz yeterli oluyor.





GPS'TEN ÇOK DAHA ETKİLİ

Uydu tabanlı GPS, özellikle harita üzerinden konum tespitinde oldukça başarılı. Ancak iç mekanlardaki hassas konum tespitinde, yeteri kadar kullanışlı değil. UWB teknolojisi ise iç mekanlarda bile, oldukça hassas konum tespiti yapabiliyor.

Bluetooth tabanlı konum algılama teknolojileri, konumunuzu doğru tespit edebilmek için yaklaşık 2 saniyeye ihtiyaç duyuyor. UWB ise, konum tespit etme konusunda diğer teknolojilerden yaklaşık bin kat daha hızlı.



Apple, şimdilik yalnızca kendi cihazları arasında UWB bağlantı desteği sunuyor, ancak bu cihazların sayısı gelecekte oldukça fazla olacak.



