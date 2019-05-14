taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
6.0328
Euro
6.7794
Altın
1296.77
Borsa
87677.27
Gram Altın
251.471

Yeni iPhone'larda kullanılacak işlemciler seri üretime geçti

Apple, yeni nesil iPhone modellerinde kullanacağı A13 işlemcilerinin seri üretimine başladığını açıkladı.

Haber Merkezi | 14.05.2019 - 14:06..
  1. Haberler
  2. Teknoloji
Whatsapp ile paylaş

Merakla beklenen yeni iPhone modellerini bu yıl tanıtmayı planlayan Apple, telefonlarda kullanacağı A13 yonga seti olarak bilinen işlemcilerin seri üretimine başladı.

Bloomberg'in hazırladığı yeni bir rapora göre, Tayvan Yarı İletken Şirketi (TSMC) Apple tarafından verilen A13 yonga setinin siparişlerini tamamlamak için seri üretime başladı. Medya kuruluşunun kaynaklarına göre geçtiğimiz ay deneme üretim sürecinden geçen A13 yonga setleri şu an itibarıyla seri üretime geçmiş durumda.

apple

3 FARKLI iPHONE MODELİNDE KULLANILACAK

Bloomberg ayrıca, yeni A13 işlemcilerinin bu yıl tanıtılacak olan 3 farklı iPhone modelinde kullanılacağı haberlerini de doğruladı. Bu üç telefonun iPhone XR , XS ve XS Max'ın 2019 modelleri olması bekleniyor. Medya kuruluşu ayrıca bu telefonların kare şeklinde bir arka kamera tasarımına sahip olacağını da yineledi.

İPHONE

A13 İŞLEMCİLER NASIL OLACAK?

Apple A13 işlemciler her ne kadar seri üretimde olsa da işlemciler hakkında kesinleşmiş bir bilgi bulunmuyor.  Bununla birlikte yeni işlemcilerin güç kullanımı, hız, performans, grafik ve yapay zeka konularında daha geliştirilmiş olacağı tahmin ediliyor.

Aşağıdaki bağlantıdan Ensonhaber Teknoloji Instagram hesabını takip ederek güncel teknoloji haberlerine anında ulaşın.

@eshteknoloji

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Özlem Yıldız: 500 TL nafaka alıyorum

Özlem Yıldız: 500 TL nafaka alıyorum

150
Köpeği kurtarmak isterken takla attı

Köpeği kurtarmak isterken takla attı

187
Ruslar çilekleri yine iade etti

Ruslar çilekleri yine iade etti

242
Hindistan S-400 alımında geri adım attı

Hindistan S-400 alımında geri adım attı

99
Ordulu şehidin sosyal medya paylaşımı yürekleri dağladı

Ordulu şehidin sosyal medya paylaşımı yürekleri dağladı

170
ABD F-35'leri Körfez'de kullanıyor

ABD F-35'leri Körfez'de kullanıyor

55
WhatsApp'ta yeni bir casus yazılım ortaya çıktı

WhatsApp'ta yeni bir casus yazılım ortaya çıktı

42
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir