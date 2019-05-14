Yeni iPhone'larda kullanılacak işlemciler seri üretime geçti

Merakla beklenen yeni iPhone modellerini bu yıl tanıtmayı planlayan Apple, telefonlarda kullanacağı A13 yonga seti olarak bilinen işlemcilerin seri üretimine başladı.

Bloomberg'in hazırladığı yeni bir rapora göre, Tayvan Yarı İletken Şirketi (TSMC) Apple tarafından verilen A13 yonga setinin siparişlerini tamamlamak için seri üretime başladı. Medya kuruluşunun kaynaklarına göre geçtiğimiz ay deneme üretim sürecinden geçen A13 yonga setleri şu an itibarıyla seri üretime geçmiş durumda.

3 FARKLI iPHONE MODELİNDE KULLANILACAK

Bloomberg ayrıca, yeni A13 işlemcilerinin bu yıl tanıtılacak olan 3 farklı iPhone modelinde kullanılacağı haberlerini de doğruladı. Bu üç telefonun iPhone XR , XS ve XS Max'ın 2019 modelleri olması bekleniyor. Medya kuruluşu ayrıca bu telefonların kare şeklinde bir arka kamera tasarımına sahip olacağını da yineledi.

A13 İŞLEMCİLER NASIL OLACAK?

Apple A13 işlemciler her ne kadar seri üretimde olsa da işlemciler hakkında kesinleşmiş bir bilgi bulunmuyor. Bununla birlikte yeni işlemcilerin güç kullanımı, hız, performans, grafik ve yapay zeka konularında daha geliştirilmiş olacağı tahmin ediliyor.

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