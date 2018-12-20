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Yeni jenarasyon McLaren 720S ateş ediyor

McLaren 720S, İngiltere'de sokağa çıktı. Bir bakanın tekrar baktığı McLaren'in son göz bebeği olan 720S, yepyeni özellikleriyle ön plana çıkıyor.

Özel Haber | 20.12.2018 - 12:24..
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Geçtiğimiz mart ayında düzenlenen Cenevre 2018 otomobil fuarında, görücüye çıkan McLaren 720S, sonunda trafiğe çıktı. Londra sokaklarında, herkesin dikkatini çeken bu şaheser, karbon fiber kaplamasıyla ön planda.

Yeni jenarasyon McLaren 720S ateş ediyor

SAATTE 345 KM İLE RÜZGAR MODU

Araç, önceki modellerine nazaran, beygir gücünü daha da güçlendirdi ve saatte 345 kilometre hıza kadar çıkabiliyor. Formula 1 teknolojisinden son damlasına kadar yararlanılan bu araç; M840T kodlu çift turbo beslemeli, benzinli motora sahip.

McLaren 720S, 4 litrelik V8 üniteden 710 beygir ile güçlendirildi.

Yeni jenarasyon McLaren 720S ateş ediyor

BU RÜYA ARABA ÜLKEMİZDE 5.5 MİLYON TL'DEN SATIŞA ÇIKACAK

İngiltere'de 210 bin sterlinden satışa çıkan bu aracın, ülkemize geldiğinde ise hem kur hem vergi farklarını düşününce yaklaşık 5 ila 6 milyon TL  arasında fiyatlandırılması bekleniyor. Bu rüya otomobile, sahip olabilmek için servet harcanması gerekse de otomobilseverler için fotoğraflarına bakmak bile heyecan verici.

 

Yeni jenarasyon McLaren 720S ateş ediyor

2018 Yeni McLaren 720S Teknik Özellikleri:

Motor: 4.0 lt V8 720 Ps 710 beygir 770 nm tork (çift turbo benzinli)
Şanzıman: 7 ileri SSG (Seamless Shift Gearbox)
Performans: 0-100 km/s: 2.9 saniye – Maksimum hız: 341 km/s
Yakıt Tüketimi: Şehir içi / Şehir Dışı / Ortalama / Co2: 16.5 / 7.4 / 10.7 / 249 g/km
Boş Ağırlık: 1322 kg

Yeni jenarasyon McLaren 720S ateş ediyor

İngiliz şirket bir sonraki fuarda yeni bir modelini tanıtacağını duyurdu.

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