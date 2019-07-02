Yeni keşfedilen örümceğe Karl Lagerfeld'in ismi verildi

Geçtiğimiz aylarda yaşamını yitiren ünlü modacı Karl Lagerfeld'in ismi ölümsüzleştirildi. Hem de bir örümceğin üzerinde.

Avustralya Queensland'da bulunan bir müzenin örümcek uzmanı, pirinç tanesi büyüklüğünde 5 ayrı kısa tüylü zıplayan örümcek türü keşfetti. Keşfedişlen türlerden birine ise 'benzerliğinden' ötürü Karl Lagerfeld ismi verildi.

"GÖZLERİ ÇOK BENZİYOR"

Uzman Danilo Harms, "Jotus karllagerfeldi, gözleri güneş gözlüklerine ve beyaz ön ayakları kıyafet yakasına benzediği için bize Karl Lagerfeld'i anımsatan bir örümcek" ifadelerini kullandı.

Uzman ekibin bir diğer üyesi Barbara Baehr de, Avustralya'da bulunan örümceklerin yüzde 70'inden fazlasının henüz sınırlandırılmadığını söyledi. Baehr, "Zıplayan örümcekler Avustralya'nın en güzel örümceklerinden birisidir ancak onlarla ilgili hala yeterli bilgiye sahip değiliz. Bu küçük örümcekler toplumun ve bilim insanlarının kalbini kazanacak" dedi.