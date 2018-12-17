Yeni nesil GPS uyduları uzaya gidiyor

Aylar süren gecikmelerden sonra ABD Hava Kuvvetleri, daha kesin bilgiler sağlayan, güvenli ve çok yönlü olacak şekilde tasarlanmış, yeni nesil GPS uydularının ilkini uzaya fırlatmak üzere.

Hükümet denetçileri, bazı sorunlardan dolayı uyduların, 2022 yılına kadar bazı özelliklerinin çalışmayacağını bildirse de, yeni nesil ilk GPS uydusu, önümüzdeki hafta SpaceX'in Falcon 9 roketi ile uzaya fırlatılacak.

DAHA DOĞRU KONUM BİLGİSİ

GPS teknolojisi, navigasyon hizmetlerinden, banka işlemlerine kadar birçok alanda kullanılıyor. Amerikan Hava Kuvvetleri, dünya çapında 4 milyar insanın bu sistemi kullandığını tahmin ediyor. Ayrıca yeni uyduların, mevcut uydulardan üç kat daha doğru konum bilgisi vermesi bekleniyor.