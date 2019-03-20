Yeni nesil okul anlayışı geliyor

Koray Varol Eğitim Kurumları Kurucusu Koray Varol, özellikle velilerden gelen talep doğrultusunda anaokulu, ilkokul ve ortaokul düzeyinde çocuklar için örnek gösterilecek bir okul olma hedefiyle bu yola çıktıklarını belirterek “Her biri alanında uzman öğretmen kadromuz ile yeni eğitim öğretim yılında Türkiye’de ilk defa uygulanacak metotlarla öğrencilerimizin potansiyelini keşfedeceğiz.” dedi.

Beceri temelli ders verdiği öğrencilerinden bire bir eğitim konularında edindiği tecrübeyi Koray Varol Akademi (KVA) Yayınları adı altında yayınladığı test kitaplarına taşıyan matematik öğretmeni Koray Varol, velilerden gelen yoğun istek üzerine eğitim faaliyetlerini bir kampüs çatısı altında sunmaya hazırlanıyor.

İstanbul Seyrantepe’de 10 milyon TL yatırımla kurulan Koray Varol Akademi, 2019-2020 eğitim öğretim yılında anaokulu, ilkokul ve ortaokul düzeyinde “dünya standartlarında bir eğitim vizyonuyla” faaliyete başlayacak.

İletişimden insan ilişkilerine, okul başarısından yaşam becerilerine kadar birçok konuda yenilikler sunacak Koray Varol Akademi, öğrencilerinin başarı potansiyellerini hayata geçirmeleri için DBE Davranış Bilimleri Enstitüsünün okullardaki 40 yıla yaklaşan birikim ve deneyimini ilk kez bir “sistem” olarak ele alacak ve Türkiye’de bir ilki gerçekleştirecek şekilde çalışmalara başladı.

“Veliler istedi, kayıtsız kalamadık.”

Eğitim sektörüne yeni bir soluk getireceklerini belirten Koray Varol Akademi kurucusu Koray Varol, şunları söyledi: “Uzun yıllardır sektörün içinde gerek yayıncılık gerekse bire bir eğitimlerde büyük tecrübe kazandık. Bugüne kadar beraber çalıştığımız pek çok öğrenci hedefledikleri okulları kazanma başarısını gösterdi. Öğrencilerimizle aile ortamında bire bir çalışarak ve her birinin kişisel özelliklerine uygun çalışma teknikleri uygulayarak onların hedefledikleri seçkin liselere girebilmelerine yardımcı olduk. Elde ettiğimiz başarı sonucunda özellikle velilerimizden gelen talep doğrultusunda anaokulu, ilkokul ve ortaokul düzeyinde çocuklarımız için örnek gösterilecek bir kurum olma hedefiyle bu yola çıktık. Her biri alanında uzman öğretmen kadromuz ile yeni eğitim-öğretim yılında Türkiye’de ilk defa uygulanacak metotlarla öğrencilerimizin potansiyelini ortaya çıkaracağız. ”

“Başarmak isteyenlerin tercihi olacağız.”

Koray Varol Akademi olarak eğitime ve birey gelişimine destek modellerimiz ile yalnızca öğrenciler için değil, aynı zamanda ebeveynler için de birer rehber kaynak olacaklarını ifade eden Koray Varol, “Benimsediğimiz kazanım odaklı yaklaşım başarıya ve vizyoner tercihlere dönüşüyor. Koray Varol Akademi’nin seçkin eğitimci kadrosu ve metotlarıyla öğrencilerimizin başarı motivasyonunu arttırıyoruz. Aynı zamanda öğrencilerimizin potansiyelini ortaya çıkarmak için Davranış Bilimleri Enstitüsü ile işbirliği yapıyoruz. Her koşulda başarmak isteyenlerin tercihi olacağız. Uzun yıllardır edindiğimiz tecrübe ve birikimi uygulamaya geçiriyoruz.” dedi.

Her çocuğun içinde belli bir yetenek olduğunu belirten Koray Varol, “Öğrencilerimizin bireysel ihtiyaçlarına uygun öğrenme ortamı ve fırsatları oluşturarak onları öğrenmeye istekli, aktif, ilgili ve meraklı kılmak için metodolojimizi oluşturduk. Onların sağlıklı bir kişilik geliştirmeleri, geleceğe hazırlanmaları için yapılması gerekenleri planladık. Her bireyin özel yetenekleri olduğunu biliyor ve bu doğrultuda kendilerine bir yol çiziyoruz. Okulumuzun mekanı, programları, akademik, sosyal ve kişilik gelişimine yönelik tüm süreçlerini tanımladığımız stratejik planımızı oluşturduk. Günümüz bilimsel çalışmaları kariyer planlama sürecinin okul öncesi dönemde başladığını gösteriyor. Biz de okul öncesi dönemde öğrencilerimizin kariyer planını başlatarak değerlerini, ilgilerini, yeteneklerini, sahip oldukları becerilerini belirleyerek rekabet dolu geleceğe öğrencilerimizin sağlam adımlarla ilerlemesini sağlıyoruz.” dedi.