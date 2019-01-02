Bill Gates: Yeni ortaya çıkacak hastalık 30 milyon insanı öldürebilir

Yıllardır ortaya atılan, 'ölümcül bir hastalık ortaya çıkacak ve dünyaya yayılacak' haberlerini, hepimiz biliyoruz. Massachusetts Medical Society ve New England Tıp dergisi tarafından nisan ayında yapılan salgın hastalıklar hakkındaki bir ropörtajda, Bill Gates, bir ölümcül hastalığın 10 yıl içinde gelebileceğini söyledi.





Bill Gates, genel olarak hastalık hakkında iyimser konuştu ve çocuk felci ve sıtma gibi hastalıkları ortadan kaldırma konusunda daha iyi hale geldiğimizi hatırlattı. Ancak insanların, çok fazla ilerleyemediği bir alan olduğunu hatırlatan Gates, salgın hastalıklara dikkat edilmesi gerektiğini söyledi.

1918'DE 50 MİLYON KİŞİ HAYATINI KAYBETMİŞTİ

Bahsedilen ölümcül salgın hastalıkların ortaya çıkma olasılığı, her geçen gün artıyor. Dünya popülasyonu arttıkça, ortaya çıkabilecek hastalık sayısı da artış gösteriyor. Bill Gates'e göre. küçük bir laboratuvar ortamında bile ölümcül virüsler üretilebilir. Gates, 1918'de meydana gelen grip salgınında 50 milyon insanın yaşamını yitirdiği gibi, yeni bir grip hastalığının 6 ay içinde 30 milyon kişiyi öldürebileceğini belirtti.