Yeni otomobil sene sonunda ortaya çıkacak

Türkiye'nin kendi aracını tasarlama çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor.

SUV TİPİ ARACIN İLK GÖSTERİMİ ARALIK AYINDA

'Türkiye'nin Otomobili', SUV tipinde olacak ilk aracın ön gösterimini aralık ayında gerçekleşecek. Otomobilin üretime 2022 yılında hazır olması bekleniyor.

Türkiye’nin Otomobili Girişim Grubu (TOGG) CEO’su Gürcan Karakaş, aralık ayında gösterimi olacak aracın elektrikli bir SUV olacağı bilgisini verdi.

"4-5 FARKLI ARAÇ TASARLANACAK"

Ayrıca Karakaş, "Sonrasında 4-5 farklı araç olacak. Bir araçta olması gereken 950 özelliği baştan sona belirledik. 2022’de araç seri üretime hazır olacak. İki yıl sonra da ihracat yapar hale gelmeyi hedefliyoruz. Türkiye’nin otomobili için TAYSAD üyesi 62 şirketle görüşmelere başladık. Bunlar arasında ön görüşme aşamasında olduğumuz şirketler bulunduğu gibi, anlaşma imzaladığımız şirketler de var. Önümüzdeki haftalarda açıklayacağımız imalat yerleşkesinde ürün geliştirmesi, üretim, satış-pazarlama, servis ve start upları bir araya toplayacağız. Projenin 15 yılda ülkemize getirisi 50 milyar TL gayrisafi yurtiçi hasıla, 7 milyar TL cari açık etkisi ve 20 bin kişilik istihdam olacak.” dedi.