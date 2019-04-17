taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.76955
Euro
6.5463
Altın
1278.12
Borsa
96809
Gram Altın
237.268

Yeni Peugeot 208 R2 parkurlara çıkacak

Peugeot 208 R2, Fransa’nın Vosges bölgesinde ilk dinamik testlerini gerçekleştiriyor.

Haber Merkezi | 17.04.2019 - 09:51..
  1. Haberler
  2. Otomobil
Whatsapp ile paylaş

Peugeot Sport mühendisleri geçtiğimiz yılın yaz aylarından bu yana tamamen yeni bir otomobil üzerinde çalışıyor.

YENİ ARAÇ TANITILDI

Teknik alt yapı olarak Mart ayında Cenevre Otomobil Fuarı’nda tanıtılan yeni Peugeot 208’in yol versiyonuna dayanan yeni Peugeot 208 R2 prensip olarak yeni 208’i karakterize eden tüm teknik ve estetik evrimleri bünyesinde barındırıyor.

Yeni Peugeot 208 R2 parkurlara çıkacak

MİRAS DEVAM ETTİRİLECEK

Yeni Peugeot 208 R2, Peugeot'nun 450 adetle bugüne kadar ürettiği en popüler ralli otomobili olan bir önceki 208 R2’den devraldığı mirası devam ettirme sorumluluğunu üstleniyor.

Peugeot Sport mühendislerine; sürüşü eğlenceli, aynı zamanda mümkün olan en düşük işletme maliyetlerine sahip hızlı ve güvenilir bir otomobil yaratmak gibi son derece net bir hedef verildi. Yapılan ilk testler sahip olduğu köklü bilgi birikimi ve deneyimle Peugeot Sport’un söz konusu hedefi yerine getirdiğini ortaya koyuyor.

Yeni Peugeot 208 R2 parkurlara çıkacak

İLK OTOMOBİLLER 2020 YILINDA PİYASADA

Yeni Peugeot 208 R2, PureTech teknolojisinden yararlanan üreticinin yeni 1,2 litre üç silindirli turbo benzinli motoruyla donatılıyor. Yol versiyonunda başarısını kanıtlayan bu motor; Peugeot Sport mühendisleri tarafından hazırlanan daha büyük bir turbo, motorsporlarına özel motor işletim sistemi ve yeni bir şanzıman ile yoğun rekabet ortamına uyarlandı.

Yeni Peugeot 208 R2, Groupe PSA’nın B segmentindeki tüm otomobillerinde kullandığı ve hafif yapı ile üstün sürüş dinamiklerini beraberinde getiren yeni ortak CMP platformu üzerine yükseliyor. Peugeot Sport ilk otomobilleri 2020 yılında teslim etmeyi hedefliyor.

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Ajax Şampiyonlar Ligi'nde Juventus'u eledi

Ajax Şampiyonlar Ligi'nde Juventus'u eledi

37
Yunanistan'da Iniohos 2019 tatbikatı

Yunanistan'da Iniohos 2019 tatbikatı

93
AK Parti: Sandık başkanları üzerinden operasyon yapıldı

AK Parti: Sandık başkanları üzerinden operasyon yapıldı

195
140 kiloluk futbolcu azmiyle takdir topladı

140 kiloluk futbolcu azmiyle takdir topladı

24
Hulusi Akar, ABD'li mevkidaşını uyardı

Hulusi Akar, ABD'li mevkidaşını uyardı

52
AK Parti'nin YSK'ya sunduğu itiraz dilekçesi

AK Parti'nin YSK'ya sunduğu itiraz dilekçesi

129
Netanyahu: Birçok Arap ülkesi liderinden tebrikler aldım

Netanyahu: Birçok Arap ülkesi liderinden tebrikler aldım

65
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir