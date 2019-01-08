Yeni Porsche'den yarış pistlerine efsane dönüş

Yeni 718 Cayman GT4 Clubsport, Weissach'ta üretilen başarılı ilk modelin daha da gelişmiş halini temsil ediyor. Ortadan motorlu bir yarış otomobilinin ilk kez fabrika çıkışlı iki versiyonu var:
Hevesli, amatör yarışçılar için “Trackday”
Uluslararası yarışlara uygun “Competition” versiyonu.
Her iki versiyon, şubat ayından itibaren tüm dünyadaki takım ve sürücülere teslim edilecek.
Porsche 718 Cayman GT4 Clubsport'un (Tip 982) teknik özellikleri
KONSEPT
- Tek koltuklu, standarda yakın, seri üretim yarış otomobili, yol homologasyonu yok.
MOTOR
- Alüminyum altı silindirli, orta konumlu, rijit bağlantı boxer motor
- 3,800 cc; strok 77.5 mm, silindir 102 mm
- Azami güç: 7,500 rpm'de 313 kW (425 beygir gücü),
- Azami rpm (devir/dakika): 7,800 rpm
- Azami tork: 6,600 rpm'de 425 Nm
- Kompresyon oranı: 12.5:1
- Motor ve vites kutusu için yarışa göre optimize edilmiş termal ayarlı su soğutma sistemi
- Ayarlanabilir eksantrik mil fazlama ve değişken valf zamanlamalı VarioCam Plus özellikli dört valf teknolojisi
- Yakıt kalitesi: Kurşunsuz Super Plus, asgari 98 oktan
- Yarışa göre optimize edilmiş elektronik motor ayarı (Continental SDI 9)
- Entegre kuru karter yağlama
- DMSB kriterlerine uygun 100 hücreli metal katalitik konvertör
ŞANZIMAN
- Arka tekerlek itişli
- Yarış için optimize edilmiş rijit süspansiyon ve elektronik kontrol birimli, 6 vitesli PDK vites kutusu
- Güçlendirilmiş çift kütleli volan
- Aktif yağ soğutma sistemli, iç basınçlı yağlama
- Yarış için optimize edilmiş diferansiyel kilit
KAPORTA
- Alüminyum-çelik kompozit malzemeden hafif kaporta
- FIA Md. 277 uyarınca kaynak edilmiş, güvenlik kafesi
- Çabuk açılır tespit elemanlı ön motor kapağı
- Çabuk açılır tespit elemanlı kaput kapağı
- Doğal lif kompozit malzemeden yapılma “Kuğu boynu” modelli sabit arka kanat, yan bıçaklar, entegre karbon fiber Gurney klapeli siyah alüminyum kanat destekleri
- Doğal lif kompozit malzemeden yapılma sürücü ve co-pilot kapıları
- FIA Md. 275a'ya uygun kurtarma kapaklı tavan
- Sürücünün bireysel ihtiyaçlarına göre ayarlanabilen, dikey ayarlı ve dolgu sistemli Recaro yarış koltuğu (en güncel FIA şartı olan 8862/2009 numaralı FIA Standardı'yla uyumlu)
- Üç pistonlu hava kriko sistemi (“Competition”)
- Üç pistonlu hava kriko sistemi için hazır montaj noktaları (“Trackday”)
- Güvenlik ağı önlemi
- Ön ve arkada FIA onaylı çekme halkası