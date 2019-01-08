Yeni Porsche'den yarış pistlerine efsane dönüş

Yeni 718 Cayman GT4 Clubsport, Weissach'ta üretilen başarılı ilk modelin daha da gelişmiş halini temsil ediyor. Ortadan motorlu bir yarış otomobilinin ilk kez fabrika çıkışlı iki versiyonu var:

Hevesli, amatör yarışçılar için “Trackday”

Uluslararası yarışlara uygun “Competition” versiyonu.

Her iki versiyon, şubat ayından itibaren tüm dünyadaki takım ve sürücülere teslim edilecek.

Porsche 718 Cayman GT4 Clubsport'un (Tip 982) teknik özellikleri

KONSEPT

Tek koltuklu, standarda yakın, seri üretim yarış otomobili, yol homologasyonu yok.

MOTOR

Alüminyum altı silindirli, orta konumlu, rijit bağlantı boxer motor

3,800 cc; strok 77.5 mm, silindir 102 mm

Azami güç: 7,500 rpm'de 313 kW (425 beygir gücü),

Azami rpm (devir/dakika): 7,800 rpm

Azami tork: 6,600 rpm'de 425 Nm

Kompresyon oranı: 12.5:1

Motor ve vites kutusu için yarışa göre optimize edilmiş termal ayarlı su soğutma sistemi

Ayarlanabilir eksantrik mil fazlama ve değişken valf zamanlamalı VarioCam Plus özellikli dört valf teknolojisi

Yakıt kalitesi: Kurşunsuz Super Plus, asgari 98 oktan

Yarışa göre optimize edilmiş elektronik motor ayarı (Continental SDI 9)

Entegre kuru karter yağlama

DMSB kriterlerine uygun 100 hücreli metal katalitik konvertör

ŞANZIMAN

Arka tekerlek itişli

Yarış için optimize edilmiş rijit süspansiyon ve elektronik kontrol birimli, 6 vitesli PDK vites kutusu

Güçlendirilmiş çift kütleli volan

Aktif yağ soğutma sistemli, iç basınçlı yağlama

Yarış için optimize edilmiş diferansiyel kilit

KAPORTA