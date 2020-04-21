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Yeni PUBG Mobile güncellemesi ile oyuna gelecek yenilikler

PUBG Mobile'a, 0.18.0 güncellemesi ile gelecek büyük yenilikleri sizler için derledik.

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Yeni PUBG Mobile güncellemesi ile oyuna gelecek yenilikler

Dünyanın en çok oynanan battle royale oyunlarından biri olan PUBG'nin mobil sürümü PUBG Mobile, çok yakında yeni bir güncellemeye kavuşacak. Oyunun bir sonraki büyük güncellemesi olan 0.18.0 sürümünün yaklaşık 2GB boyutunda olması bekleniyor.

MIRAMAR YENİLENİYOR

PUBG Mobile'a ilk önce Erangel 2.0 haritasının gelmesi bekleniyordu. Ancak geliştiriciler, ilk olarak yenilenmiş  Miramar 2.0 haritasını oyun severlerle buluşturacak.

Yeni güncelleme ile Miramar haritasına yarış rampası, su şehri, altın mirado ve otomat gibi çeşitli yeni özellikler eklenecek. Oyuncular, ağrı kesiciler ve enerji içecekleri gibi malzemeleri almak için otomatları kullanabilecek. (Bu özellik PC sürümünde zaten var.)

pubh

YENİ MAVİ BÖLGE

Oyuna gelecek başka bir yenilik olan Safety Scramble Modu, PUBG PC'nin Bluehole Moduna çok benzeyen yeni bir EvoGround modu olacak. Bu özellik ile birlikte güvenli bölgede ek bir mavi bölge belirecek.

Mavi bölgeye giren oyuncuların sağlığı yine azalacak. Ancak mavi bölgenin süresi dolduğunda, haritadaki bir sonraki güvenli alan burası olacak. Kısacası, bir sonraki güvenli alanı önceden görebileceksiniz, ancak burası mavi bölge olduğu için önceden girmek sağlığınızı azaltacak.

pubg

PUBG Mobile 0.18.0 güncellemesi Sanhok haritasında da bazı değişiklikler yapacak. Harita içinde, Jungle Adventure Guide adlı yeni bir macera modu olacak. Ancak bu mod hakkında şimdilik pek fazla bilgi bulunmuyor.

PUBG Mobile'ın yeniliklerle dolu büyük güncellemesş, 24 Nisan'da oyun severlerle buluşacak.

Instagram: @eshteknoloji

Yeni PUBG Mobile güncellemesi ile oyuna gelecek yenilikler

Yeni PUBG Mobile güncellemesi ile oyuna gelecek yenilikler

Yeni PUBG Mobile güncellemesi ile oyuna gelecek yenilikler

Yeni PUBG Mobile güncellemesi ile oyuna gelecek yenilikler

Yeni PUBG Mobile güncellemesi ile oyuna gelecek yenilikler

Yeni PUBG Mobile güncellemesi ile oyuna gelecek yenilikler

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