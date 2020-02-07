Yeni RAM'ler, telefonların hızını ve pil ömrünü artıracak

Yıllar geçtikte mobil uygulamalarda ve oyunlarda kullanılan teknolojiler de bir hayli gelişti. Örneğin oldukça iyi grafiklere sahip oyunlar, 4K ve 8K çözünürlüğünde videolar ve artırılmış gerçeklik uygulamaları telefonunuzu zaman zaman yorabiliyor.

2020 yılında piyasaya çıkacak akıllı telefon modelleri, daha önce karşımıza çıkmayan birçok farklı yenilikle gelecek.

Özellikle batarya ve hız denince ilk olarak aklan Qualcomm Snapdragon veya Apple Bionic gibi işlemciler gelse de akıllı telefon üreticileri bunun için LPDDR5 RAM'lerden yararlanacak.

İlk olarak Çin sosyal ağı Weibo'da ortaya çıkan LPDDR5 RAM'ler, Samsung Galaxy S20 serisi, Xiaomi Mi 10 ve Mi 10 Pro'da karşımıza çıkacak.

LPDDR5 RAM NELER SUNACAK

LDDR5 (Low Power DDR5) RAM'ler, bir önceki LPDDR4 RAM'lerden neredeyse iki kat daha hızlı. Ayrıca bu RAM'ler, önceki RAM'lere göre daha fazla enerji tasarrufu sağlıyor ve daha az güç tüketiyor. Bu da hem telefonu hızlandırıyor hem de batarya performansını artırıyor.

Ayrıca yeni RAM teknolojisi, özellikle 100MP ve üzeri kamera sensörleri için görüntü işlemede harika işler çıkaracak. Örneğin Xiaomi Mi 10 Pro ve Galaxy S20 Ultra'nın her ikisinde de 108MP sensör bulunacağını hesaba katarsak, her iki telefon da yeni RAM'ler sayesinde oldukça performanslı olacak.

Gelecek hafta Samsung ve Xiaomi, yeni amiral gemisi telefonlarını tanıttığında yeni RAM'ler hakkında daha fazla bilgiye sahip olacağız.

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