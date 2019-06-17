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Yeni Redmi akıllı telefonu, Samsung'un 64 MP kamera sensörünü kullanacak

Samsung'un yeni 64MP ISOCELL Bright GW1 kamera sensörü, Redmi akıllı telefonunda karşımıza çıkacak

Haber Merkezi | 17.06.2019 - 11:25..
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Samsung, 64MP ISOCELL Bright GW1 kamera sensörünü geçtiğimiz ayın başlarında tanıtmıştı. Şirketin, bu yıl piyasaya süreceği Galaxy A70S modelinde ise söz konusu kamera sensörünü kullanacağına dair birçok rapor ortaya çıksa da Xiaomi'nin alt markası olarak hizmet veren Redmi de Samsung'un 64 MP kamera sensörleriyle ilgileniyor.

Yeni ortaya çıkan raporlara göre, 2019'un ikinci yarısında piyasaya çıkacak olan bir Redmi akıllı telefonu, 64MP ISOCELL Bright GW1 sensörüne sahip olacak.

samsung

SAMSUNG'UN 64 MP YENİ KAMERA SENSÖRÜ

Pixel birleştiren Tetracell teknolojisini kullanan 64MP ISOCELL Bright GW1 kamera sensörü, düşük ışık koşullarında 16 MP görüntüler üretebiliyor ve ışığın yeterli olduğu koşullarda ise 64 MP çözünürlüğünde fotoğraflar elde edebilmenizi sağlıyor. Ayrıca bu yeni sensör,  zengin renk tonları sağlayan 100 desibele (dB) kadar gerçek zamanlı yüksek dinamik aralığı (HDR) da destekliyor.

samsung

Samsung ISOCELL Bright GW1 sensörü, önümüzdeki ay seri üretime geçerek gelecekteki akıllı telefonlarda kullanılacak. Yani kısacası, bu yıl içinde piyasaya sürülecek bazı akıllı telefonlarda 64 MP kamera sensörlerini görebileceğiz.

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