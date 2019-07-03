Yeni Renault Captur görücüye çıktı

Renault Captur, rekabetin giderek arttığı pazarda, bir önceki neslini başarıya taşıyan kimliğini daha da güçlendirerek yenilendi. Dönüşüm gerçekleştiren Yeni Captur, atletik ve dinamik yeni SUV çizgileriyle dikkati çekiyor.

AVRUPA'DA LİDER OLDU

Renault açıklamasına göre, B SUV pazarının öncüsü olan Renault Captur, lanse edildiği 2013 yılından bu yana 1,2 milyon satış adedine ulaşarak hem Fransa hem de Avrupa’da segmentinde kısa sürede lider oldu. Renault Captur, 2018 yılında dünyada 230 bin satış adedi gerçekleştirerek lider konumunu sürdürdü.

Captur, rekabetin giderek arttığı pazarda, bir önceki neslini başarıya taşıyan kimliğini daha da güçlendirerek yenilendi. Dönüşüm gerçekleştiren Yeni Captur, atletik ve dinamik yeni SUV çizgileriyle dikkati çekiyor.

STRATEJİK PLANIN PARÇASI

Modülerliğini koruyan modelin iç kısmında gerçekleştirilen devrim sayesinde, aracın içine girildiğinde teknoloji ve kalite ilk bakışta farkediliyor. Yeni Captur, üst segment modellerin özelliklerini bünyesinde barındırıyor. Markanın kilit modellerinden Yeni Captur’un lansmanı, Renault Grubu'nun Drive the Future (2017-2022) stratejik planının bir parçası olarak gerçekleştiriliyor.

ÇİN'DE ÜRETİLECEK

Renault Grubu için üst düzeyde stratejik bir bölge olan Çin’de de üretilecek. Yeni Captur böylece global bir ürün haline geliyor. Model, Güney Kore de dahil olmak üzere Renault markası altında, tüm pazarlarda aynı isim ile pazara sunulacak.

Teknolojisiyle de öne çıkan Yeni Captur, geleceğin mobilitesinin "elektrikli, internet bağlantılı ve otonom" gibi üç temel unsuruna da uygun donanımlara sahip.