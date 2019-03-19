Yeni Renault Clio ödül aldı

Yeni Clio, 1990’da başlayan efsanede yeni bir sayfa açıyor. Model, 30 yılda 15 milyon satış adedine ulaşarak dünyada en çok satan Fransız otomobili oldu.

2019, segmentinde liderliği sürdürme konusunda son derece kararlı olan Clio’nun beşinci nesil lansmanının gerçekleştiği yıl oldu.

BİRÇOK ÖNCÜ YENİLİK VAR

Geniş ve inovatif iç kabini ile dikkat çeken Clio, sınıfının en geniş ekranı ve internet bağlantılı multimedya sistemi Easy Link ile birlikte sunuluyor. Yeni Clio, hem Renault hem de segmentinde birçok öncü yeniliğe sahip.

Yeni Clio ile birlikte sunulan yeni E-TECH hibrit teknolojisi ve yeni nesil sürüş destek sistemleri (otonom sürüşe geçişin ilk adımı) bu yenilikler arasında yer alıyor.

ÇOK YÖNLÜ BİR OTOMOBİL

İç Tasarım Direktörü Antoine Genin, “Yeni Clio tasarımının otomobilseverler tarafından benimsendiğini görmek bizi çok mutlu etti. Sürücü ve yolcular için teknoloji, konfor ve geniş alanın ön planda olduğu Smart Cockpit / Akıllı Kabin’iyle, iç kısımda gerçekleşen devrim daha ilk bakışta fark ediliyor. Yeni Clio, teknolojisi ile günlük hayatı daha da kolaylaştıracak çok yönlü bir otomobil.” dedi.

TÜM EKİBİN İLK ÖDÜLÜ

Yeni Clio Program Direktörü Olivier Brosse, “Bu ödül, yeni Clio ve bugüne kadarki en iyi Clio modelini yaratmak için adeta sanatçılıklarını konuşturan tüm ekibin ilk ödülü oldu. Marka içindeki tutkunun, insanlar ve çok sayıda marka tutkunu tarafından da paylaşıldığını ve hissedildiğini görmekten mutluluk duyuyoruz. Bu ödül, internet bağlantılı, elektrikli ve otonom özelliklere sahip yeni bir ürün gamının ilk modeli olan Yeni Clio’nun yanı sıra Renault’ya da duyulan güveni gösteriyor.” dedi.