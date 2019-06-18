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Yeni Renault Kadjar beğeniye sunuldu

Yeniden tasarlanan Renault Kadjar, iç mekan ile daha konforlu bir sürüş deneyiminin kapısını aralıyor.

Haber Merkezi | 18.06.2019 - 17:32..
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Yeni Renault Kadjar beğeniye sunuldu

Renault’nun C-SUV segmentindeki temsilcisi Yeni Kadjar, Türkiye'de satışa çıkıyor.

Yeni krom ızgarasının yanı sıra yeniden tasarlanmış ön ve arka tamponları ile daha dinamik bir tasarıma kavuşan Yeni Kadjar; Touch, Touch Roof ve Icon donanım seviyeleri ile müşterilerin beğenisine sunuldu.

Yeni Renault Kadjar beğeniye sunuldu

İLK KEZ PAZARDA

Yakıt verimliliği ve performans odaklı yeni çevreci 1.3 TCe benzinli motor, Yeni Kadjar ile birlikte Türkiye’de Renault ürün gamında ilk kez pazara sunuluyor.

140bg (manuel/EDC) ve 160bg (EDC) olarak üç farklı versiyona sahip bu yeni nesil motor, İttifak ve partneri Daimler ile birlikte geliştirildi.

Yeni Renault Kadjar beğeniye sunuldu

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