Yeni Renault Kadjar beğeniye sunuldu

Renault’nun C-SUV segmentindeki temsilcisi Yeni Kadjar, Türkiye'de satışa çıkıyor.

Yeni krom ızgarasının yanı sıra yeniden tasarlanmış ön ve arka tamponları ile daha dinamik bir tasarıma kavuşan Yeni Kadjar; Touch, Touch Roof ve Icon donanım seviyeleri ile müşterilerin beğenisine sunuldu.

İLK KEZ PAZARDA

Yakıt verimliliği ve performans odaklı yeni çevreci 1.3 TCe benzinli motor, Yeni Kadjar ile birlikte Türkiye’de Renault ürün gamında ilk kez pazara sunuluyor.

140bg (manuel/EDC) ve 160bg (EDC) olarak üç farklı versiyona sahip bu yeni nesil motor, İttifak ve partneri Daimler ile birlikte geliştirildi.